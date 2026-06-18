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Brasil membutuhkan Neymar untuk 'mengacaukan' lawan, seperti yang dijelaskan Danilo mengenai alasan mengapa Selecao sangat mendambakan kembalinya bintang yang sering dilanda cedera itu
Brasil menanti pemulihan Neymar
Neymar tetap menjadi topik utama di kubu Brasil meskipun absen dalam laga pembuka Piala Dunia yang berakhir imbang 1-1 melawan Maroko. Penyerang tersebut sedang dalam proses pemulihan dari cedera betis yang dialaminya saat membela Santos pada bulan Mei dan masih berupaya mencapai kondisi fisik yang prima.
Ada tanda-tanda yang menggembirakan pekan ini. Setelah awalnya kembali berlatih secara individu, Neymar kini telah beralih ke latihan dengan bola bersama rekan-rekan setimnya dan disambut kembali ke dalam kelompok dengan tradisi "tunnel of fire". Namun, staf pelatih Brasil dilaporkan mengambil pendekatan yang hati-hati. Bintang Santos ini masih diragukan tampil dalam laga mendatang melawan Haiti karena mereka ingin menghindari memperparah masalah otot yang baru-baru ini dialaminya.
- Getty Images Sport
Danilo menyoroti pengaruh Neymar
Dalam konferensi pers, Danilo menjelaskan mengapa Neymar tetap sangat penting bagi strategi Brasil. Bek berpengalaman itu menekankan keyakinan di dalam skuad bahwa pengaruh Neymar melampaui sekadar gol dan assist; ia memaksa lawan mengubah strategi pertahanan mereka dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.
"Jika Anda memiliki pemain seperti Neymar, lawan menjadi lebih tegang dan meminta bantuan untuk mengawalnya," kata Danilo kepada para wartawan. "Jadi, dengan dua pemain yang mengawalnya, salah satu pemain dari tim kami akan bebas. Hal ini bisa sangat membantu. Hanya dengan berada di lapangan, dia sudah bisa mengacaukan keseimbangan lawan. Tentu saja, kami harus menghadapi kenyataan. Kami berharap dia dalam kondisi baik dan bisa membantu kami. Kualitasnya sudah terbukti."
Brasil tidak boleh berpuas diri
Brasil akan menghadapi Haiti setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Maroko, yang membuat mereka berada di posisi ketiga Grup C dan berada di bawah tekanan untuk membuktikan diri. Meskipun banyak yang memperkirakan Brasil akan menang dengan mudah, Danilo memperingatkan agar tidak meremehkan lawan mereka.
Dia berkata: "Apakah kalian melihat bagaimana Cape Verde bertahan melawan Spanyol? Ini soal memberikan segalanya untuk setiap bola, mempertahankan hasil, dan bermain dengan indah. Brasil harus memasuki pertandingan dengan posisi taktis yang baik, bermain aman, mengendalikan pertandingan, dan mengincar kemenangan. Namun, kita tidak boleh berpikir akan menang telak. Itu tidak sopan. Kita tidak boleh berharap bola akan selalu ada di kaki kita; kita harus menunjukkan bahwa kita menginginkan hasil tersebut."
- AFP
Serangkaian pertandingan yang sangat penting
Tantangan berikutnya bagi Brasil adalah laga yang wajib dimenangkan melawan Haiti di Philadelphia, saat mereka berusaha memperkuat posisi mereka di Grup C. Hasil pertandingan ini bisa berdampak signifikan terhadap harapan mereka untuk melaju dengan mulus ke babak berikutnya. Sementara itu, Neymar akan tetap fokus pada proses pemulihannya, meskipun kemungkinan besar ia tidak akan turun dalam pertandingan melawan Haiti.