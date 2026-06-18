Brasil membutuhkan Neymar untuk 'mengacaukan' lawan, seperti yang dijelaskan Danilo mengenai alasan mengapa Selecao sangat mendambakan kembalinya bintang yang sering dilanda cedera itu

Neymar tetap menjadi topik utama di kubu Brasil meskipun absen dalam laga pembuka Piala Dunia yang berakhir imbang 1-1 melawan Maroko. Penyerang tersebut sedang dalam proses pemulihan dari cedera betis yang dialaminya saat membela Santos pada bulan Mei dan masih berupaya mencapai kondisi fisik yang prima.

Ada tanda-tanda yang menggembirakan pekan ini. Setelah awalnya kembali berlatih secara individu, Neymar kini telah beralih ke latihan dengan bola bersama rekan-rekan setimnya dan disambut kembali ke dalam kelompok dengan tradisi "tunnel of fire". Namun, staf pelatih Brasil dilaporkan mengambil pendekatan yang hati-hati. Bintang Santos ini masih diragukan tampil dalam laga mendatang melawan Haiti karena mereka ingin menghindari memperparah masalah otot yang baru-baru ini dialaminya.