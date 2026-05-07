Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Brasil memang 'sedikit mirip Jesse', tapi kemungkinan Lingard bergabung dengan Wrexham belum bisa dikesampingkan, sementara mantan pelatih Man Utd menanggapi rumor bahwa merek JLingz akan berkolaborasi dengan Ryan Reynolds dan Rob Mac
Lingard pindah dari Korea Selatan ke Amerika Selatan
Pindah ke Wales Utara sempat menjadi pembicaraan ketika Lingard memutuskan hubungan dengan klub K League, FC Seoul, sebagai pemain bebas transfer. Gelandang serang yang lincah ini menikmati masa-masa produktif di Timur Jauh, di mana pemain karismatik berusia 33 tahun itu diperlakukan layaknya “bintang rock” di Asia.
Alih-alih kembali ke tanah airnya, pemenang Piala FA dan Liga Europa ini mengambil keputusan berani untuk berlabuh di Amerika Selatan. Kontrak berdurasi satu tahun telah ditandatangani dengan klub raksasa Brasil, Corinthians - yang memungkinkan Lingard untuk kembali bersatu dengan mantan rekan setimnya di Old Trafford, Memphis Depay.
- Getty
Sejarah yang diciptakan oleh mantan pemain tim nasional Inggris di Brasil
Dia telah menjadi pemain Inggris pertama yang bermain di kasta tertinggi Brasil, dan kembali menorehkan sejarah saat mencetak gol pertamanya di kompetisi piala domestik serta mencetak gol dalam laga Copa Libertadores.
Mengingat kecenderungannya untuk bersenang-senang dan bermain dengan senyuman, Lingard mungkin telah menemukan tempat yang sempurna di negara yang gemar merayakan karnaval. Namun, keputusan mengenai masa depannya yang lebih panjang tetap harus diambil pada suatu saat nanti.
Apakah Lingard tertarik untuk bergabung dengan Reynolds dan Mac di Wrexham?
Jika Wrexham berhasil menuntaskan lonjakan pesat mereka ke Liga Premier, dengan serial dokumenter pemenang penghargaan yang turut menjadi bagian dari cerita ini, mungkinkah Lingard membawa citranya—sebagai figur terkemuka di media sosial—ke Racecourse Ground bersama para bintang papan atas Hollywood?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Meulensteen, mantan asisten Sir Alex Ferguson—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Best Betting Bonuses—ia mengatakan: “Anehnya, saya selalu tetap berhubungan dengan Jesse, bahkan ketika dia pindah ke Korea, karena saya sudah mengenalnya sejak dia muncul di akademi saat berusia delapan tahun. Jadi, saya bekerja dengannya selama beberapa tahun dan terus mengikuti perjalanannya serta segala hal tentangnya.
“Dia jelas telah pindah ke Brasil, yang merupakan langkah menarik. Saya belum benar-benar menghubunginya. Saya pikir itu cocok baginya di sana. Gaya hidup dan samba serta segala halnya. Itulah sedikit dari Jesse.
“Apakah dia bisa kembali? Berapa usianya sekarang? Awal 30-an? Dia pemain yang punya pengalaman di Premier League, pengalaman di klub besar. Jadi, Wrexham, jika mereka melangkah ke level berikutnya, bisa jadi kemungkinan.
“Apakah dia menandatangani kontrak satu tahun? Itu tergantung bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia menikmati hidup di sana. Itu hal lain yang perlu diperhatikan. Jika dia berkata, ‘dengar, saya sudah melakukan ini selama setahun, tapi saya tidak benar-benar menikmati hidup di sini’, maka dia mungkin mempertimbangkan untuk kembali.”
- Getty/GOAL
Mantan bintang Manchester United, Lingard, berpotensi kembali ke kampung halamannya di wilayah Barat Laut
Saat ini, Lingard tampaknya sangat menikmati hidupnya di bawah sinar matahari, saat ia bersaing dengan pemain sekelas Neymar untuk merebut sorotan utama dan gelar-gelar bergengsi di Brasil, namun daya tarik kampung halaman mungkin masih mampu menyentuh hatinya.
Masalah pribadi akan dipertimbangkan, bersama dengan ambisi olahraga, dan pindah ke Wrexham akan memungkinkan pemain asal Warrington ini untuk kembali ke akar geografisnya dan menikmati penampilan terakhirnya sebagai pemain profesional di liga Inggris.