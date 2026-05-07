Brasil memang 'sedikit mirip Jesse', tapi kemungkinan Lingard bergabung dengan Wrexham belum bisa dikesampingkan, sementara mantan pelatih Man Utd menanggapi rumor bahwa merek JLingz akan berkolaborasi dengan Ryan Reynolds dan Rob Mac

Jika Wrexham berhasil menuntaskan lonjakan pesat mereka ke Liga Premier, dengan serial dokumenter pemenang penghargaan yang turut menjadi bagian dari cerita ini, mungkinkah Lingard membawa citranya—sebagai figur terkemuka di media sosial—ke Racecourse Ground bersama para bintang papan atas Hollywood?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Meulensteen, mantan asisten Sir Alex Ferguson—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL—ia mengatakan: "Anehnya, saya selalu tetap berhubungan dengan Jesse, bahkan ketika dia pindah ke Korea, karena saya sudah mengenalnya sejak dia muncul di akademi saat berusia delapan tahun. Jadi, saya bekerja dengannya selama beberapa tahun dan terus mengikuti perjalanannya serta segala hal tentangnya.

“Dia jelas telah pindah ke Brasil, yang merupakan langkah menarik. Saya belum benar-benar menghubunginya. Saya pikir itu cocok baginya di sana. Gaya hidup dan samba serta segala halnya. Itulah sedikit dari Jesse.

“Apakah dia bisa kembali? Berapa usianya sekarang? Awal 30-an? Dia pemain yang punya pengalaman di Premier League, pengalaman di klub besar. Jadi, Wrexham, jika mereka melangkah ke level berikutnya, bisa jadi kemungkinan.

“Apakah dia menandatangani kontrak satu tahun? Itu tergantung bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia menikmati hidup di sana. Itu hal lain yang perlu diperhatikan. Jika dia berkata, ‘dengar, saya sudah melakukan ini selama setahun, tapi saya tidak benar-benar menikmati hidup di sini’, maka dia mungkin mempertimbangkan untuk kembali.”