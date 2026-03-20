Brasil dan Nike sedang memainkan permainan yang sama sekali berbeda! Mengapa kolaborasi bersejarah Selecao dengan Jordan begitu menggemparkan di tahun Piala Dunia

Kolaborasi dengan lini basket Nike ini terbukti sangat sukses bagi Les Parisiens. Kemitraan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga inovatif ini dimulai pada tahun 2018, saat ditandatanganinya kesepakatan untuk meluncurkan berbagai produk pakaian dan alas kaki berlabel bersama.

Sejak saat itu, logo 'Jumpman' milik Jordan telah menghiasi seragam tandang, ketiga, dan keempat PSG, menggantikan logo 'Swoosh' Nike. Logo tersebut bahkan muncul di seragam kandang mereka pada musim 2021-22 ketika para bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar sedang beraksi di Parc des Princes - sebuah mimpi yang menjadi kenyataan dari sudut pandang pemasaran.

Tentu saja, kolaborasi ini melampaui batas lapangan, merespons popularitas basket di Prancis dengan sepatu basket berkolaborasi untuk lapangan, serta memanfaatkan booming streetwear dengan jaket dan celana olahraga.

Koleksi streetwear mewah Jordan Wings x PSG tahun 2025 sangat ikonik, dirilis pada tahun di mana klub tersebut akan mengakhiri kutukan Liga Champions mereka.

"Saat kami merayakan ulang tahun ke-40, Jordan Brand terus mendobrak batasan kehebatan," kata kepala desainer Nike, Jason Mayden, saat itu. "Melalui kolaborasi berkelanjutan kami dengan PSG, kami mengangkat olahraga, gaya, dan budaya."