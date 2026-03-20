Brasil dan Nike sedang memainkan permainan yang sama sekali berbeda! Mengapa kolaborasi bersejarah Selecao dengan Jordan begitu menggemparkan di tahun Piala Dunia

Musim panas ini, tim sepak bola nasional paling terkenal di dunia akan mengenakan logo ikonik Michael Jordan 'Jumpman' di dada mereka saat bertanding di Piala Dunia, sebuah momen yang terasa sangat penting dalam hubungan antara Nike dan Jordan, serta perkembangan merek basket tersebut di ranah sepak bola.
Nike telah meluncurkan jersey tandang Brasil x Jordan yang inovatif, bersamaan dengan koleksi streetwear yang luas yang menghadirkan nuansa Joga Bonito yang kental saat dunia sepak bola dan basket bersatu. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Jordan Brand berkolaborasi dengan tim nasional sepak bola, menyusul kesuksesan komersial kerja sama mereka dengan PSG, dan di tahun Piala Dunia ini terasa seperti momen bersejarah.