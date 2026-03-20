Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Brasil dan Nike sedang memainkan permainan yang sama sekali berbeda! Mengapa kolaborasi bersejarah Selecao dengan Jordan begitu menggemparkan di tahun Piala Dunia

Kita sudah tahu bahwa Nike telah menciptakan sesuatu yang istimewa melalui kolaborasi antara Jordan Brand dan Paris Saint-Germain, di mana logo 'Jumpman' menggantikan logo 'Swoosh' pada seragam klub raksasa Prancis tersebut selama delapan tahun terakhir — namun mereka kini telah melangkah ke level yang jauh lebih tinggi setelah menjalin kerja sama dengan federasi sepak bola Brasil.

Musim panas ini, tim sepak bola nasional paling terkenal di dunia akan mengenakan logo ikonik Michael Jordan 'Jumpman' di dada mereka saat bertanding di Piala Dunia, sebuah momen yang terasa sangat penting dalam hubungan antara Nike dan Jordan, serta perkembangan merek basket tersebut di ranah sepak bola.

Nike telah meluncurkan jersey tandang Brasil x Jordan yang inovatif, bersamaan dengan koleksi streetwear yang luas yang menghadirkan nuansa Joga Bonito yang kental saat dunia sepak bola dan basket bersatu. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Jordan Brand berkolaborasi dengan tim nasional sepak bola, menyusul kesuksesan komersial kerja sama mereka dengan PSG, dan di tahun Piala Dunia ini terasa seperti momen bersejarah.

    Kerja sama yang menguntungkan

    Kolaborasi dengan lini basket Nike ini terbukti sangat sukses bagi Les Parisiens. Kemitraan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga inovatif ini dimulai pada tahun 2018, saat ditandatanganinya kesepakatan untuk meluncurkan berbagai produk pakaian dan alas kaki berlabel bersama.

    Sejak saat itu, logo 'Jumpman' milik Jordan telah menghiasi seragam tandang, ketiga, dan keempat PSG, menggantikan logo 'Swoosh' Nike. Logo tersebut bahkan muncul di seragam kandang mereka pada musim 2021-22 ketika para bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar sedang beraksi di Parc des Princes - sebuah mimpi yang menjadi kenyataan dari sudut pandang pemasaran.

    Tentu saja, kolaborasi ini melampaui batas lapangan, merespons popularitas basket di Prancis dengan sepatu basket berkolaborasi untuk lapangan, serta memanfaatkan booming streetwear dengan jaket dan celana olahraga.

    Koleksi streetwear mewah Jordan Wings x PSG tahun 2025 sangat ikonik, dirilis pada tahun di mana klub tersebut akan mengakhiri kutukan Liga Champions mereka.

    "Saat kami merayakan ulang tahun ke-40, Jordan Brand terus mendobrak batasan kehebatan," kata kepala desainer Nike, Jason Mayden, saat itu. "Melalui kolaborasi berkelanjutan kami dengan PSG, kami mengangkat olahraga, gaya, dan budaya."

    Penuh prestise

    Bekerja sama dengan PSG adalah satu hal, karena raksasa Prancis yang didukung Qatar itu berkembang dari tim yang sering menjuarai Ligue 1 pada awal kolaborasi menjadi juara Eropa pada tahun 2025. Namun, bekerja sama dengan tim nasional Brasil? Nah, itu cerita yang sama sekali berbeda

    Tidak ada tim di dunia yang lebih dihormati di cabang olahraga pria ini, dengan Selecao selalu membawa aura keagungan tertentu terlepas dari siapa saja yang ada dalam skuad pada saat tertentu. Pemenang Piala Dunia lima kali ini secara luas dianggap sebagai negara yang mengangkat permainan ini dan menjadikannya indah.

    Pele, Garrincha, R9, Ronaldinho, Kaka, Thiago Silva, Neymar; negara ini telah melahirkan daftar legenda yang hampir tak ada habisnya, dan akibatnya, mata dunia akan selalu tertuju pada mereka di turnamen besar. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, generasi berikutnya akan mengenakan logo 'Jumpman' di dada mereka.

    Koleksi Nike x Jordan x Brazil telah hadir

    Yordania belum pernah menjadi sorotan utama dalam kolaborasinya dengan Nike Football; logo 'Jumpman' biasanya muncul pada seragam alternatif PSG, dan tren tersebut berlanjut saat kedua merek ini meluncurkan seragam tandang baru untuk Brasil yang langsung menjadi ikonik.

    Sebuah variasi dari warna biru tandang yang biasa digunakan negara tersebut, kaos ini - yang terbuat dari 100 persen limbah tekstil - menampilkan pola dua warna dengan garis-garis vertikal yang menakjubkan, yang terinspirasi dari predator puncak Brasil, dengan motif gajah Jordan dari sepatu kets Air Jordan 3 yang ikonik juga dimasukkan sebagai penghormatan terhadap kolaborasi di bidang bola basket. Lambang 'Jumpman' berwarna kuning, sementara warna kandang kuning dan hijau menjadi aksen di bagian samping. Desain ini dirancang untuk menakut-nakuti lawan mereka, dan tidak mengherankan jika rival-rival mereka akan terkejut.

    Seragam ini dibuat menggunakan teknologi pendingin Aero-FIT yang dirancang khusus, yang akan sangat berguna dalam cuaca panas terik Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara.

    'Sesuatu yang besar'

    Tak mengherankan, bintang Real Madrid dan atlet Nike, Vinicius Jr, menjadi salah satu duta kampanye ini, dan ia sangat menyadari pentingnya kolaborasi ini.

    "Bagi setiap anak di Brasil yang bermimpi dengan bola di kaki mereka, kemitraan ini memiliki arti yang sangat besar," katanya. "Jordan Brand dan timnas Brasil bersatu bukan sekadar soal sepak bola—ini adalah perpaduan budaya, kegembiraan, dan kehebatan. Ketika logo Jumpman berdiri di samping warna-warna kami, hal itu menunjukkan kepada dunia kreativitas, gairah, dan energi yang membuat Brasil istimewa.

    "Ini menginspirasi kami, generasi baru, untuk bermain dengan gaya, kebebasan, dan kebanggaan setiap kali kami melangkah ke lapangan."

    Di luar lapangan

    Namun, Nike dan Jordan tidak berhenti sampai di situ saja; koleksi ini melampaui batas lapangan sepak bola untuk melengkapi apa yang kelak akan dikenang sebagai peluncuran ikonik. Mereka menghadirkan nuansa nostalgia yang kental saat 'Jumpman' berpadu dengan Joga Bonito—garis ikonik Nike Football dari era 2000-an—dalam koleksi streetwear bernuansa retro yang sangat beragam.

    Ada sebanyak 35 item yang bisa dipilih, termasuk hoodie, baju olahraga oversize, kaos, dan aksesori, sebagai penghormatan kepada salah satu basis penggemar paling bersemangat di seluruh dunia.

    Tentu saja, ada juga sentuhan untuk Jordan dan dunia basket, berupa jersey gabungan sepak bola x basket, celana pendek bergaya basket, sepatu kets Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra, dan Jordan Brand Trunner, serta sepatu futsal Nike Tiempo Gato dengan tampilan baru.

    Nike juga telah meluncurkan sepatu sepak bola Tiempo Maestro berwarna merah cerah yang mencolok yang menampilkan 'Jumpman' - hal lain yang pertama kali dilakukan - untuk melengkapi koleksi ini.

    'Sungguh luar biasa'

    "Hari ini, Jordan memicu sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kemitraan dengan Federasi Sepak Bola Brasil lebih dari sekadar kolaborasi; ini adalah perayaan kehebatan, kreativitas, dan energi yang memukau dari sepak bola global, dengan Brasil sebagai pusatnya yang penuh semangat," kata Presiden Jordan Brand, Sarah Mensah.

    "Di mana pun Anda menemukan kehebatan, kepercayaan diri, dan denyut nadi kompetisi, Jordan berkembang pesat. Ini bukan sekadar pertemuan dua dunia, melainkan perpaduan dinamis di mana performa dan ekspresi saling mendorong satu sama lain. Bersama-sama, kami mendefinisikan ulang arti dari berakar pada kehebatan kompetitif, mendengarkan dengan saksama para atlet dan budaya, serta membiarkan semangat mereka menggerakkan perjalanan kami. Dunia sedang menonton, dan kami baru saja memulai."

    Jordan Brand jelas serius dalam dunia sepak bola dengan logo 'Jumpman' yang akan tampil di panggung terbesar. Koleksi Brasil yang baru ini bisa menjadi gambaran awal dari apa yang akan datang.

