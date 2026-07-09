Brasil dan Ancelotti Menuju Piala Dunia 2030: Dari Estevao hingga para “pemain Italia”, inilah para pemain yang bisa menjadi titik awal kebangkitan

“Ini bukan akhir, melainkan awal.” Dengan kata-kata itulah Carlo Ancelotti menutup perjalanan yang gagal di Piala Dunia 2026 dan sekaligus membuka babak baru yang diharapkan dapat membawa tim Verdeoro ke edisi 2030, tahun di mana kontrak pelatih asal Italia itu juga akan berakhir. Petualangan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini benar-benar gagal total, hasil terburuk sejak Piala Dunia Italia 1990, di mana tim Brasil juga tersingkir di babak 16 besar oleh Argentina asuhan Maradona.





Kini saatnya membalik halaman dan melakukan perombakan besar-besaran pada skuad yang rata-rata usianya melebihi 29 tahun. Kali ini sang pelatih akan bekerja sendirian, mengingat putranya, Davide, akan melatih Lille, dan ia harus melakukan perombakan menyeluruh tidak hanya pada skuad tetapi juga pada gaya bermain yang harus lebih “Brasil” dan kurang “Eropa”. Kita harus memulai kembali dari penguasaan bola sebesar 33% saat melawan Norwegia, yang merupakan yang terendah dalam sejarah partisipasi Seleção di Piala Dunia—sebuah sejarah yang belum ditutup dengan kemenangan selama 24 tahun, yang akan menjadi 28 tahun pada ajang Piala Dunia berikutnya. Berikan ruang bagi bakat, penyerang, dan teknik, tetapi apakah di Brasil ada pemain yang dapat mendukung pembaruan tim nasional? Dan siapa saja mereka?



