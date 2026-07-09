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cm grafica ancelotti brasile 2025 26Calciomercato
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Brasil dan Ancelotti Menuju Piala Dunia 2030: Dari Estevao hingga para “pemain Italia”, inilah para pemain yang bisa menjadi titik awal kebangkitan

World Cup
C. Ancelotti
Brazil

Bagaimana tim Verdeoro akan berubah dan siapa saja bintang-bintang masa depan yang akan bersinar menuju Piala Dunia 2030: transisi yang sulit, peremajaan skuad, dan para juara yang masih belum muncul...

“Ini bukan akhir, melainkan awal.” Dengan kata-kata itulah Carlo Ancelotti menutup perjalanan yang gagal di Piala Dunia 2026 dan sekaligus membuka babak baru yang diharapkan dapat membawa tim Verdeoro ke edisi 2030, tahun di mana kontrak pelatih asal Italia itu juga akan berakhir. Petualangan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini benar-benar gagal total, hasil terburuk sejak Piala Dunia Italia 1990, di mana tim Brasil juga tersingkir di babak 16 besar oleh Argentina asuhan Maradona. 


Kini saatnya membalik halaman dan melakukan perombakan besar-besaran pada skuad yang rata-rata usianya melebihi 29 tahun. Kali ini sang pelatih akan bekerja sendirian, mengingat putranya, Davide, akan melatih Lille, dan ia harus melakukan perombakan menyeluruh tidak hanya pada skuad tetapi juga pada gaya bermain yang harus lebih “Brasil” dan kurang “Eropa”. Kita harus memulai kembali dari penguasaan bola sebesar 33% saat melawan Norwegia, yang merupakan yang terendah dalam sejarah partisipasi Seleção di Piala Dunia—sebuah sejarah yang belum ditutup dengan kemenangan selama 24 tahun, yang akan menjadi 28 tahun pada ajang Piala Dunia berikutnya. Berikan ruang bagi bakat, penyerang, dan teknik, tetapi apakah di Brasil ada pemain yang dapat mendukung pembaruan tim nasional? Dan siapa saja mereka?


Berikut adalah para pemain, posisi demi posisi, yang bisa menjadi titik awal kebangkitan.

  • PENJAGA GAWANG

    Situasi di posisi penjaga gawang Seleção merupakan salah satu topik paling hangat. Di Amerika, Ancelotti membawa serta Alisson (33 tahun), Ederson (32), dan Weverton (38). Ketiganya diperkirakan tidak akan tampil di Piala Dunia mendatang, hal ini membuka peluang bagi opsi-opsi baru meskipun, untuk saat ini, belum terlihat adanya pemain bintang yang menjanjikan.


    Posisi tersebut akan diperebutkan oleh Bento, Hugo Souza, dan Carlos Miguel; masa-masa kejayaan Dida, Julio Cesar, atau para penjaga gawang utama saat ini sudah lama berlalu.

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  • PEMBELA

    Di lini pertahanan pun, pergantian generasi sangat mendesak. Danilo (34 tahun) dan Alex Sandro (35) tidak akan dipanggil lagi; Marquinhos mungkin akan menjadi sosok pemimpin yang akan menjadi tumpuan bagi para pemain seperti Bremer, Gabriel, dan Eder Militao yang baru kembali setelah absen di Piala Dunia ini karena cedera. Di cakrawala, terlihat Vitor Reis (20 tahun) yang dimiliki Manchester City, Murillo dari Nottingham Forest, serta rekrutan baru Fiorentina, Viery.


    Singkatnya, Brasil bisa bernapas lega untuk posisi bek tengah. Namun, untuk posisi bek sayap, situasinya sangat berbeda dan dibutuhkan tenaga baru, penerus yang mumpuni untuk para legenda yang pernah diturunkan tim Verde-Oro di sayap. Vanderson akan mendapat kesempatan, namun yang mungkin mendominasi adalah beberapa “pemain Italia”: Dodo dari Fiorentina akan diuji, Carlos Augusto dari Inter, dan tentu saja Wesley dari Roma akan kembali, yang tidak ikut bersama timnya di Piala Dunia karena cedera beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Perhatikan juga Kaiki dan Yan Couto dari Lario yang berpotensi masuk dalam persaingan ini.

  • GELANDANG

    Angin segar juga terasa di lini tengah, di mana gelandang Fabinho (32 tahun) dan Casemiro (34) akan pensiun, dan tongkat estafet akan diserahkan kepada Bruno Guimaraes. Ederson, yang akan pindah dari Atalanta ke Manchester United, mungkin akan dipromosikan menjadi pemain inti: jika ia mampu membuktikan di Liga Premier bahwa dirinya tak tergantikan seperti saat membela Atalanta, maka posisinya di tim utama akan terjamin. Di sisinya, perhatikan Andre dan Joao Gomes, gelandang Wolves, serta Andrey Santos dari Chelsea yang sudah diincar oleh United. Memang lebih muda, tapi belum tentu lebih kuat. Dalam empat tahun ke depan, para pemain Brasil ini berharap munculnya beberapa talenta muda yang mampu mengambil alih kendali tim.

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  • PENYERANG

    Penampilan terakhir Neymar yang berusia 34 tahun ini pada dasarnya akan menyerahkan Seleção ke tangan Vinicius. Dialah yang akan menjadi andalan, pusat gravitasi permanen Brasil, sehingga—jika hal serupa terjadi lagi—ia tidak bisa melepaskan tanggung jawab dan mengambil bola untuk tendangan penalti yang berpotensi menentukan, seperti yang tidak terjadi saat melawan Norwegia.


    Bintang Real Madrid ini harus tampil ke panggung utama bersama timnasnya, melepaskan diri dari bayang-bayang O’Ney, dan menjadi simbol negaranya sendiri. Di sisinya akan tetap ada Raphinha (cederanya sangat menentukan nasib tim asuhan Ancelotti), Martinelli, dan Cunha. Namun di masa depan, Rayan (19 tahun) yang tampil positif di Piala Dunia, serta Endrick—yang memang menentukan, namun dalam arti negatif karena timnya tersingkir—akan semakin berperan penting.


    Di belakang mereka, dinantikan ledakan performa Estevao yang sesungguhnya—meski terhambat masalah fisik, namun di Chelsea ia telah menunjukkan kilasan-kilasan kelas yang patut diandalkan dengan keyakinan—serta pengukuhan Rodrygo yang harus mencari menit bermain, mungkin di luar Madrid, untuk menjadi juara yang sejauh ini hanya ia tunjukkan sesekali. Tak mungkin tidak memulai kembali dari Joao Pedro, pemain yang terpinggirkan oleh Ancelotti namun menjadi starter utama di Chelsea.


    Terakhir, ada beberapa pemain muda yang terus mendesak dari belakang, meskipun tampaknya mereka belum siap untuk mengambil alih timnas Brasil: mulai dari mantan pemain Juventus Kaio Jorge hingga Antony yang kembali bersinardi Betis, dari William Gomes dari Porto hingga mantan pemain Barcelona Vitor Roque, hingga Savinho yang ditolak oleh Guardiola di City, dan pemain asal Napoli Alisson Santos.