Nike/GOAL
Diterjemahkan oleh
Brasil berkolaborasi dengan Yordania saat Nike meluncurkan seragam tandang baru yang inovatif menjelang Piala Dunia
Seragam baru Brasil yang inovatif
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengumumkan kemitraan bersejarah dengan Jordan Brand. Diluncurkan dalam sebuah acara yang dihadiri banyak selebriti di Sao Paulo, seragam tandang baru ini menandai perubahan dari tradisi karena logo 'Swoosh' Nike digantikan oleh motif 'Jumpman' ikonik milik Michael Jordan, yang memadukan warisan sepak bola elit dengan ikon streetwear global.
Seragam ini mempertahankan palet warna biru dan kuning klasik, namun menyertakan motif gajah legendaris—tekstur yang identik dengan sepatu Air Jordan 3 tahun 1988. Dirancang dengan inovasi Aero-FIT, seragam ini 11% lebih ringan dan jauh lebih bernapas, menggunakan 100% limbah tekstil daur ulang untuk menggabungkan performa elit dengan keberlanjutan lingkungan.
Vinicius Jr memuji dampak budayanya
Ikon Real Madrid, Vinicius Jr., ditunjuk sebagai duta kolaborasi ini, yang menegaskan bahwa inisiatif ini memiliki makna yang melampaui batas lapangan. "Bagi setiap anak di Brasil yang bermimpi bisa menguasai bola, kemitraan ini memiliki arti yang sangat mendalam," kata Vinicius Jr. di situs web resmi CBF.
"Jordan Brand dan Tim Nasional kami disatukan oleh lebih dari sekadar sepak bola - ini tentang perpaduan budaya dan kehebatan. Ketika logo Jumpman muncul dalam warna kami, hal itu menunjukkan kepada dunia kreativitas, gairah, dan energi yang membuat Brasil istimewa. Hal ini menginspirasi generasi baru untuk bermain dengan gaya, kebebasan, dan kebanggaan setiap kali kami melangkah ke lapangan."
Keunggulan teknis berpadu dengan gaya jalanan
Kemitraan ini menandai transformasi teknis yang dirancang khusus untuk atlet modern. Presiden Jordan Brand, Sarah Mensah, menggambarkan langkah ini sebagai perpaduan dinamis di mana performa dan ekspresi saling menguatkan. Koleksi pakaian ini mencakup perlengkapan latihan khusus dan sepatu Tiempo edisi khusus untuk memastikan penampilan yang serasi.
"Hari ini, Jordan memicu sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kemitraan dengan Tim Nasional Brasil ini lebih dari sekadar kolaborasi; ini adalah perayaan kecemerlangan, kreativitas, dan energi luar biasa dari sepak bola global, dengan Brasil sebagai inti dinamisnya. Di mana ada kecemerlangan, kepercayaan diri, dan denyut kompetisi, Jordan berkembang pesat. Ini bukan sekadar pertemuan dua dunia; ini adalah perpaduan dinamis di mana performa dan ekspresi saling menguatkan," kata Mensah.
Peluncuran ini juga mencakup koleksi streetwear yang luas, termasuk jaket olahraga dan atasan basket dengan warna ikonik yang sama.
- Nike Football
Pertandingan perdana melawan Les Bleus
Para penggemar akan menyaksikan 'Jumpman' beraksi untuk pertama kalinya pada 26 Maret, saat Brasil menghadapi Prancis dalam laga persahabatan yang sangat dinanti. Ini adalah panggung yang sangat tepat untuk debut seragam bersejarah tersebut, karena Selecao ingin menguji kemampuan mereka melawan lawan-lawan elit Eropa.
Brasil memasuki laga ini dengan target mempertahankan momentum setelah performa yang naik-turun dalam lima pertandingan terakhir mereka, di mana mereka meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang. Selecao akan memanfaatkan pertandingan persahabatan antarbenua ini untuk menyempurnakan skuad mereka menjelang Piala Dunia musim panas ini, di mana mereka tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.
Koleksi baru Brazil x Jordan kini tersedia untuk dibeli di jordan.com dan toko-toko Nike.
Iklan