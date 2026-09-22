Action Plus
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Brasil bergerak untuk melindungi generasi berikutnya saat CBF memangkas jatah pemain asing di kompetisi kasta teratas
Badan pengatur membatasi impor
Otoritas sepakbola Brasil secara resmi telah meratifikasi pengurangan bertahap kuota pemain asing di Serie A dan Serie B. Arahan baru itu mewajibkan batas saat ini, yaitu sembilan pemain asing per skuad hari pertandingan, turun menjadi delapan pada 2027 sebelum mencapai lima pada 2030. Intervensi tegas itu bertujuan menghentikan derasnya masuk pemain impor internasional sekaligus mengembalikan regulasi kompetisi domestik ke level 2022.
- AFP
Eksekutif membela transisi bertahap
Selain membatasi pemain asing, CBF juga akan mewajibkan setiap klub untuk mencadangkan setidaknya 25 tempat dari 50 slot pendaftaran skuad mereka secara eksklusif bagi talenta berusia di bawah 23 tahun pada 2030. Perombakan regulasi ini mendapat dukungan sangat besar dari seluruh 40 klub profesional dan federasi negara bagian regional, dengan hanya dua suara yang menolak.
Badan pengatur itu menegaskan bahwa penyesuaian bertahap ini menjaga standar kompetitif tanpa mengorbankan pembangunan akar rumput yang berkelanjutan. Menjelaskan alasan strategis di balik kerangka yang direvisi tersebut, direktur eksekutif CBF Helder Melillo menegaskan, seperti dikutip dari Marca: "Langkah yang sekarang kami usulkan ini tetap mempertahankan jumlah pemain asing yang signifikan."
Demografi yang mengkhawatirkan picu perombakan total
Riset internal dari konfederasi mengungkap lonjakan dramatis dalam perekrutan pemain impor, meningkat dari 95 pemain pada 2022 menjadi 162 pada 2025. Menurut studi yang dipresentasikan oleh CBF, arus masuk itu mendorong usia rata-rata kasta tertinggi menjadi 28,5 tahun, jauh lebih tinggi dibanding liga-liga utama Eropa. Berkurangnya menit bermain di tim utama bagi prospek yang sedang berkembang mengancam klub-klub domestik yang sangat bergantung pada penjualan talenta binaan sendiri ke luar negeri.
Klub merombak jalur akademi
Klub-klub elite Brasil kini memiliki masa tenggang hingga 2027 untuk menyesuaikan strategi perekrutan mereka dan mengelola kuota pemain asing secara sistematis. Hierarki klub harus mengalihkan modal ke akademi muda mereka untuk mematuhi kuota wajib pemain di bawah 23 tahun dalam skuad senior. Penyesuaian struktural jangka panjang ini seharusnya memperkuat posisi Brasil sebagai jalur utama penghasil talenta dalam sepakbola dunia.
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