Brasil bergerak untuk melindungi generasi berikutnya saat CBF memangkas jatah pemain asing di kompetisi kasta teratas

Selain membatasi pemain asing, CBF juga akan mewajibkan setiap klub untuk mencadangkan setidaknya 25 tempat dari 50 slot pendaftaran skuad mereka secara eksklusif bagi talenta berusia di bawah 23 tahun pada 2030. Perombakan regulasi ini mendapat dukungan sangat besar dari seluruh 40 klub profesional dan federasi negara bagian regional, dengan hanya dua suara yang menolak.

Badan pengatur itu menegaskan bahwa penyesuaian bertahap ini menjaga standar kompetitif tanpa mengorbankan pembangunan akar rumput yang berkelanjutan. Menjelaskan alasan strategis di balik kerangka yang direvisi tersebut, direktur eksekutif CBF Helder Melillo menegaskan, seperti dikutip dari Marca: "Langkah yang sekarang kami usulkan ini tetap mempertahankan jumlah pemain asing yang signifikan."