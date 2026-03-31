Carlo Ancelotti Brazil trouble
Mark Doyle

Brasil berada dalam masalah besar: Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti masih mengalami kesulitan hanya dua bulan lebih sedikit menjelang dimulainya Piala Dunia

Brazil vs Croatia

Sorakan nama Neymar mulai bergema tak lama setelah Hugo Ekitike membawa Prancis unggul 2-0 atas Brasil di Gillette Stadium. Itu adalah hal terakhir yang ingin didengar Carlo Ancelotti, namun mungkin hal pertama yang ia duga dalam situasi tersebut. Keputusan pelatih asal Italia itu untuk tidak memasukkan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brasil ke dalam skuad terbarunya telah mendominasi pemberitaan menjelang laga persahabatan bergengsi pada Kamis di Foxborough.

Jadi, sama sekali tidak mengejutkan mendengar nama Neymar bergema di seluruh stadion saat Vinicius Jr. dan kawan-kawan berjuang keras melawan tim yang hanya beranggotakan 10 orang. Namun, anggapan bahwa Neymar akan membuat perbedaan pada hari itu sungguh menggelikan.

Pemain berusia 34 tahun itu saat ini tidak dalam kondisi yang memadai untuk level tertinggi sepak bola - namun desakan yang semakin kencang agar dia dipanggil kembali untuk Piala Dunia 2026 dengan sempurna menggambarkan betapa besar masalah yang dihadapi Brasil hanya dua bulan lebih sedikit sebelum pertandingan pembuka mereka melawan Maroko di East Rutherford...

    'Pelatih terhebat sepanjang masa'

    Pada 12 Mei 2025, Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengumumkan bahwa mereka akhirnya berhasil mendapatkan sosok yang mereka cari. Setelah dua tahun proses pendekatan, Ancelotti setuju untuk memimpin tim Selecao. Presiden CBF, Ednaldo Rodrigues, memuji penunjukan manajer paling sukses dalam sejarah Liga Champions ini sebagai sesuatu yang "lebih dari sekadar langkah strategis".

    "Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa kami bertekad untuk merebut kembali posisi teratas di podium," kata Rodrigues. "Dia adalah pelatih terhebat dalam sejarah dan kini dia memimpin tim terhebat di planet ini. Bersama-sama, kami akan menulis bab-bab baru yang gemilang bagi sepak bola Brasil."

    Namun, kisah sejauh ini diwarnai perjuangan dan ketidakpastian, dengan sedikit bukti yang menunjukkan bahwa ini akan berakhir bahagia. Sebaliknya, ini bisa berakhir dengan cukup mendadak, karena meskipun Ancelotti mengatakan dia terbuka untuk memperpanjang kontraknya melampaui Piala Dunia, kini ada kemungkinan besar dia akan menghabiskan waktu lebih sedikit melatih Brasil daripada waktu yang dihabiskan CBF untuk merekrutnya.


    Pelatih sementara

    Impiannya selalu agar Ancelotti segera mengambil alih jabatan tersebut sesegera mungkin setelah tim Brasil asuhan Tite yang penuh warna dan gemilang tersingkir dari Piala Dunia 2022 di babak perempat final. Namun, Ancelotti tidak berniat meninggalkan Real Madrid pada saat itu, sehingga Rodrigues melakukan sejumlah langkah aneh saat ia berusaha menstabilkan Selecao sekaligus membiarkan pintu terbuka bagi Ancelotti.

    Namun, menunjuk Ramon Menezes yang tidak berpengalaman sebagai pelatih sementara pada Februari 2023 adalah satu hal, sementara memberikan peran yang sama kepada Fernando Diniz adalah hal lain. Diniz memang tampil luar biasa di Fluminense, tetapi menjadikannya manajer interim tidak masuk akal, mengingat jelas dibutuhkan banyak kesabaran baginya untuk menerapkan filosofi sepak bolanya yang kompleks di level internasional, di mana waktu latihan sangat terbatas.

    Tidak mengherankan, Diniz tidak terbukti menjadi solusi cepat untuk banyak masalah Brasil, dan ia dipecat di tengah-tengah kontrak satu tahunnya.

    Momen yang menyedihkan bagi sepak bola Brasil

    Pengganti Diniz, Dorival Jr, setidaknya ditunjuk sebagai pelatih tetap, tetapi sosok yang semula dianggap dapat diandalkan itu justru gagal menjalankan tugasnya, hingga mantan pelatih Flamengo itu dipecat hanya 18 bulan setelah mengambil alih jabatan. Nasibnya telah ditentukan oleh kekalahan menyakitkan 4-1 di kandang sendiri dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan rival bebuyutan Argentina — namun tanda-tanda pemecatannya sudah terlihat sejak kekalahan memalukan di perempat final Copa America melawan Uruguay.

    Saat Dorival dipecat, Brasil berada dalam kekacauan total. Rodrigues dan CBF terjerat skandal pemilihan yang memalukan, yang berpusat pada dokumen yang diduga dipalsukan, sementara pemain legendaris dari masa lalu secara efektif menuduh generasi saat ini sebagai penipu, dengan Ronaldinho bahkan sampai mengundurkan diri secara dramatis sebagai penggemar Selecao sebelum kampanye Copa America yang berantakan.

    "Itu saja, teman-teman, saya sudah cukup," tulis ikon nomor 10 itu di Instagram. "Ini adalah momen sedih bagi mereka yang mencintai sepak bola Brasil. Semakin sulit menemukan semangat untuk menonton pertandingan. Ini mungkin salah satu tim terburuk dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pemimpin yang layak, hanya pemain rata-rata untuk mayoritas."

    Dalam konteks itu, kedatangan Ancelotti terasa seperti anugerah. Namun, meskipun pelatih asal Italia itu masih bisa mengklaim dirinya sebagai pelatih terhebat dalam sejarah berkat prestasinya bersama klub-klub seperti Madrid dan AC Milan, Brasil tampaknya masih jauh dari bisa merebut kembali gelar mereka sebagai tim terhebat di dunia.

    "Kita bisa bersaing dengan yang terbaik"

    Ancelotti memang berhak merasa kesal karena perhatian terus tertuju pada Neymar setelah kekalahan 2-1 dari Prancis. "Kita seharusnya membicarakan mereka yang ada di sini, yang bermain, yang memberikan segalanya, yang tampil gemilang, dan yang bekerja keras," katanya kepada para wartawan.

    Namun, para wartawan pun terkejut, layaknya gaya Ancelotti, ketika sang pelatih menyatakan dirinya "puas" dengan penampilan di Massachusetts.

    "Saya pikir pertandingan hari ini sangat jelas bagi saya bahwa kita bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia," kata mantan pemain internasional Italia itu. "Kita bermain melawan tim yang sangat kuat dengan kualitas tinggi, dan kita bersaing hingga detik terakhir, sementara lawan membuang-buang waktu untuk mengamankan kemenangan."

    Prancis memang tak terbantahkan melakukan pemborosan waktu di menit-menit akhir, tetapi itu hanya karena mereka bermain dengan 10 orang - yang juga menjadi alasan mengapa Brasil mampu memberikan tekanan sama sekali di setengah jam terakhir. Sebelum Dayot Upamecano diusir pada menit ke-55, Selecao sama sekali tidak mampu mengancam Les Bleus. Mereka hanya menguasai bola sebesar 35,4 persen di babak pertama dan tidak berhasil melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran.

    Jadi, meskipun pertandingan ini mungkin telah "meyakinkan" Ancelotti akan kemampuan Brasil untuk menjadi penantang serius di Piala Dunia, pada kenyataannya, hal itu justru semakin memperkuat keraguan atas kekuatan skuadnya.

    'Bakat tidak boleh disia-siakan'

    Bagi negara yang dulu mampu menempatkan Roberto Carlos dan Cafu dalam satu tim, Brasil kini sangat kekurangan pemain bek sayap kelas dunia. Memang, absennya Wesley akibat cedera dalam laga persahabatan melawan Kroasia pada Selasa lalu berarti tidak ada lagi bek kanan murni dalam skuad, sehingga bek tengah serba bisa Danilo kemungkinan besar harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Roma tersebut.

    Di lini tengah, Ancelotti mungkin merasa keputusannya untuk memanggil kembali Casemiro telah terbukti tepat, namun fakta bahwa pemain berusia 34 tahun itu masih menjadi starter untuk Selecao merupakan bukti nyata betapa minimnya kualitas opsi lain yang tersedia.

    Sementara itu, segala hal yang perlu diketahui tentang calon penyerang utama di Amerika Utara dapat dirangkum oleh statistik yang cukup mengejutkan: para bek Brasil telah mencetak lebih banyak gol (enam) sejak Piala Dunia terakhir daripada total gol semua penyerang mereka (lima). Tidak sulit, maka, untuk memahami mengapa banyak pendukung, pakar, dan mantan pemain menuntut kembalinya seorang penyerang yang telah mencetak 79 gol dalam 129 penampilan internasional.

    "Lebih baik memiliki pemain bintang seperti Neymar, bahkan ketika dia tidak dalam kondisi 100%, daripada memanggil pemain lain," kata Romario, pemenang Piala Dunia 1994, dalam wawancara dengan Jornal O Dia. "Talenta tidak boleh disia-siakan. Dan seorang pelatih tidak pernah bisa tanpa itu. Saya masih berharap Neymar bisa membuktikan di lapangan, di Kejuaraan Brasil, bahwa dia layak masuk daftar akhir dan membawa pulang gelar dunia keenam."

    Namun, sejauh ini, Neymar hampir tidak melakukan apa-apa sejak Piala Dunia terakhir untuk membuktikan dirinya layak bermain di edisi 2026 - dan masalah yang jauh lebih besar bagi Ancelotti adalah hal yang sama berlaku bagi begitu banyak calon pengganti bintang Santos tersebut sebagai ikon tim nasional.

    Masih ada waktu baginya untuk melakukan hal itu, karena Ancelotti diperkirakan baru akan mengumumkan skuad Piala Dunia pada akhir Mei, dan perlu dicatat di tengah semua kontroversi yang sedang berlangsung bahwa sang manajer telah sangat jelas mengenai harapannya agar Neymar kembali ke kondisi kebugaran penuh dalam beberapa minggu mendatang.

    Para penantang takhta

    Matheus Cunha baru mencetak satu gol dalam 20 pertandingan bersama Brasil, João Pedro belum mencetak gol sama sekali, sementara Vinicius dan Raphinha masih dikritik karena gagal tampil sebaik saat membela klub mereka saat membela tim nasional.

    Kesulitan yang dialami Vinicius sangat mengkhawatirkan, karena penunjukan Ancelotti dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi pemain sayap Madrid tersebut - namun pewaris Neymar yang paling jelas ini terus tampil mengecewakan. Adapun Raphinha, cedera otot paha yang memaksanya keluar pada babak pertama melawan Prancis diperkirakan akan membuatnya absen selama lima minggu - dan ketersediaan penyerang Barcelona inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi pendukung Selecao, mengingat ia salah satu dari sedikit pemain di skuad yang memiliki kelas dan karakter yang diperlukan untuk bersinar di Piala Dunia musim panas ini.

    Tentu saja, sorotan akan tetap tertuju pada Neymar, yang jelas-jelas membuat Ancelotti kesal, yang dilaporkan telah memutuskan untuk menolak menjawab pertanyaan tentang pemain yang tidak ada dalam skuadnya. Namun, perdebatan tentang Neymar takkan mereda - meski akan jauh lebih masuk akal bagi media dan penggemar untuk fokus pada performa dan kebugaran Endrick di Lyon, serta Estevao dari Chelsea.

    Mantan gelandang Felipe Melo bahkan sampai mengklaim bahwa Neymar dengan satu kaki pun masih akan menjadi pilihan yang lebih baik di posisi No.10 daripada siapa pun - yang tentu saja tidak akan membantu menumbuhkan keyakinan di antara para penyerang Brasil yang sedang mandul.

    Masalahnya, banyak anggota skuad Brasil ingin melihat Neymar masuk dalam skuad Piala Dunia - termasuk Joao Pedro, Fabinho, dan Casemiro - jadi pasti ada godaan bagi Ancelotti untuk memasukkan mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu hanya untuk menenangkan media, pendukung, dan bahkan para pemainnya sendiri.

    Namun, Neymar tidak mampu mengantarkan Brasil meraih kejayaan di Piala Dunia empat tahun lalu, jadi tidak ada alasan sama sekali untuk percaya bahwa ia bisa melakukan hal yang sama musim panas ini. Ini adalah skuad yang lebih lemah daripada yang dibawa Tite ke Qatar dan sangat rendah kepercayaan dirinya.

    Penunjukan Ancelotti dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan hasil, tetapi ia hanya berhasil memenangkan empat dari sembilan pertandingan yang dipimpinnya sejauh ini, dan Brasil justru berakhir di peringkat kelima dalam kualifikasi CONMEBOL, meskipun mereka berada di peringkat keempat saat ia mengambil alih.

    Jadi, lupakan fakta bahwa Neymar tidak ada dalam skuad Ancelotti. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah Brasil juga tidak memiliki momentum, kepercayaan diri, atau stabilitas.

