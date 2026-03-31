Brasil berada dalam masalah besar: Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti masih mengalami kesulitan hanya dua bulan lebih sedikit menjelang dimulainya Piala Dunia

Bagi negara yang dulu mampu menempatkan Roberto Carlos dan Cafu dalam satu tim, Brasil kini sangat kekurangan pemain bek sayap kelas dunia. Memang, absennya Wesley akibat cedera dalam laga persahabatan melawan Kroasia pada Selasa lalu berarti tidak ada lagi bek kanan murni dalam skuad, sehingga bek tengah serba bisa Danilo kemungkinan besar harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Roma tersebut.

Di lini tengah, Ancelotti mungkin merasa keputusannya untuk memanggil kembali Casemiro telah terbukti tepat, namun fakta bahwa pemain berusia 34 tahun itu masih menjadi starter untuk Selecao merupakan bukti nyata betapa minimnya kualitas opsi lain yang tersedia.

Sementara itu, segala hal yang perlu diketahui tentang calon penyerang utama di Amerika Utara dapat dirangkum oleh statistik yang cukup mengejutkan: para bek Brasil telah mencetak lebih banyak gol (enam) sejak Piala Dunia terakhir daripada total gol semua penyerang mereka (lima). Tidak sulit, maka, untuk memahami mengapa banyak pendukung, pakar, dan mantan pemain menuntut kembalinya seorang penyerang yang telah mencetak 79 gol dalam 129 penampilan internasional.

"Lebih baik memiliki pemain bintang seperti Neymar, bahkan ketika dia tidak dalam kondisi 100%, daripada memanggil pemain lain," kata Romario, pemenang Piala Dunia 1994, dalam wawancara dengan Jornal O Dia. "Talenta tidak boleh disia-siakan. Dan seorang pelatih tidak pernah bisa tanpa itu. Saya masih berharap Neymar bisa membuktikan di lapangan, di Kejuaraan Brasil, bahwa dia layak masuk daftar akhir dan membawa pulang gelar dunia keenam."

Namun, sejauh ini, Neymar hampir tidak melakukan apa-apa sejak Piala Dunia terakhir untuk membuktikan dirinya layak bermain di edisi 2026 - dan masalah yang jauh lebih besar bagi Ancelotti adalah hal yang sama berlaku bagi begitu banyak calon pengganti bintang Santos tersebut sebagai ikon tim nasional.

Masih ada waktu baginya untuk melakukan hal itu, karena Ancelotti diperkirakan baru akan mengumumkan skuad Piala Dunia pada akhir Mei, dan perlu dicatat di tengah semua kontroversi yang sedang berlangsung bahwa sang manajer telah sangat jelas mengenai harapannya agar Neymar kembali ke kondisi kebugaran penuh dalam beberapa minggu mendatang.