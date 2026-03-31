Brasil berada dalam masalah besar: Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti masih mengalami kesulitan hanya dua bulan lebih sedikit menjelang dimulainya Piala Dunia

Matheus Cunha baru mencetak satu gol dalam 20 pertandingan bersama Brasil, João Pedro belum mencetak gol sama sekali, sementara Vinicius dan Raphinha masih dikritik karena gagal tampil sebaik saat membela klub mereka saat membela tim nasional.
Kesulitan yang dialami Vinicius sangat mengkhawatirkan, karena penunjukan Ancelotti dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi pemain sayap Madrid tersebut - namun pewaris Neymar yang paling jelas ini terus tampil mengecewakan. Adapun Raphinha, cedera otot paha yang memaksanya keluar pada babak pertama melawan Prancis diperkirakan akan membuatnya absen selama lima minggu - dan ketersediaan penyerang Barcelona inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi pendukung Selecao, mengingat ia salah satu dari sedikit pemain di skuad yang memiliki kelas dan karakter yang diperlukan untuk bersinar di Piala Dunia musim panas ini.
Tentu saja, sorotan akan tetap tertuju pada Neymar, yang jelas-jelas membuat Ancelotti kesal, yang dilaporkan telah memutuskan untuk menolak menjawab pertanyaan tentang pemain yang tidak ada dalam skuadnya. Namun, perdebatan tentang Neymar takkan mereda - meski akan jauh lebih masuk akal bagi media dan penggemar untuk fokus pada performa dan kebugaran Endrick di Lyon, serta Estevao dari Chelsea.
Mantan gelandang Felipe Melo bahkan sampai mengklaim bahwa Neymar dengan satu kaki pun masih akan menjadi pilihan yang lebih baik di posisi No.10 daripada siapa pun - yang tentu saja tidak akan membantu menumbuhkan keyakinan di antara para penyerang Brasil yang sedang mandul.
Masalahnya, banyak anggota skuad Brasil ingin melihat Neymar masuk dalam skuad Piala Dunia - termasuk Joao Pedro, Fabinho, dan Casemiro - jadi pasti ada godaan bagi Ancelotti untuk memasukkan mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu hanya untuk menenangkan media, pendukung, dan bahkan para pemainnya sendiri.
Namun, Neymar tidak mampu mengantarkan Brasil meraih kejayaan di Piala Dunia empat tahun lalu, jadi tidak ada alasan sama sekali untuk percaya bahwa ia bisa melakukan hal yang sama musim panas ini. Ini adalah skuad yang lebih lemah daripada yang dibawa Tite ke Qatar dan sangat rendah kepercayaan dirinya.
Penunjukan Ancelotti dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan hasil, tetapi ia hanya berhasil memenangkan empat dari sembilan pertandingan yang dipimpinnya sejauh ini, dan Brasil justru berakhir di peringkat kelima dalam kualifikasi CONMEBOL, meskipun mereka berada di peringkat keempat saat ia mengambil alih.
Jadi, lupakan fakta bahwa Neymar tidak ada dalam skuad Ancelotti. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah Brasil juga tidak memiliki momentum, kepercayaan diri, atau stabilitas.