Carlo Ancelotti, yang jelas-jelas kecewa, mencoba menganalisis dengan jernih kekalahan Brasil 1-2 dari Norwegia yang membuat Seleção harus tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar, hasil yang belum pernah terjadi selama 36 tahun (pada Piala Dunia Italia '90 melawan Argentina) dan yang sepanjang sejarah mereka, tim hijau-emas ini hanya pernah mengalaminya dua kali lagi (pada tahun 1934 dan 1966).
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Brasil, analisis Ancelotti setelah tersingkir: "Kami tidak pantas kalah, tapi dari kekalahan inilah siklus baru dimulai. Itulah mengapa Bruno Guimaraes yang mengambil tendangan penalti..."
PERISTIWA-PERISTIWA YANG MENENTUKAN
“Ini adalah masa yang sulit, karena ketika mewakili Brasil, Anda selalu ingin menang. Kami kalah dalam pertandingan yang sangat berat melawan lawan yang bermain sangat baik. Norwegia terorganisir dengan baik, bermain dengan intensitas tinggi, dan memanfaatkan peluang-peluang mereka. Kami terus berusaha hingga akhir, tetapi dalam pertandingan seperti ini, detail-detail kecil bisa menentukan hasilnya. Saya tidak berpikir bahwa hari ini kami kurang memiliki semangat juang. Tim telah bekerja keras, berjuang, dan berkomitmen sepanjang pertandingan. Jelas ada hal-hal yang harus kami lakukan dengan lebih baik dan kami adalah yang pertama menyadarinya. Dalam sepak bola, ada hari-hari di mana lawan lebih baik dari Anda. Selama 70 menit, pertandingan berada dalam kendali kami, namun kemudian Haaland menentukan hasil pertandingan,” kata Ancelotti dalam konferensi pers.
PEMILIHAN PENENDANG PENALTI
Salah satu keputusan pelatih asal Italia yang paling banyak diperbincangkan dalam pertandingan tersebut adalah keputusannya untuk mempercayakan tendangan penalti yang berpotensi mengubahskormenjadi1-0—yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan—kepada Bruno Guimaraes (yang kemudian gagal menaklukkan kiper Norwegia Nyland) alih-alih kepada Vinicius, yang dianggap sebagai pemimpin teknis Brasil: “Kami telah melakukan analisis selama setahun mengenai para penendang penalti; yang terbaik dalam menendang adalah Raphinha, kemudian Neymar, lalu Igor Thiago. Tak satu pun dari ketiganya berada di lapangan. Di antara para pemain yang sedang bertanding, yang terbaik adalah Bruno Guimaraes, dan dia yang menendang. Kami memilihnya karena kami menganggap dia yang terbaik di antara mereka yang berada di lapangan.”
PELAJARAN UNTUK MASA DEPAN
Carlo Ancelotti, juga dalam konferensi pers pasca-pertandingan Brasil melawan Norwegia, mencoba mencari alasan untuk tetap optimis menjelang masa depan dengan mengisyaratkan bahwa dialah yang akan tetap memimpin Seleção dalam proses rekonstruksi yang tak terelakkan ini, didukung pula oleh kontrak yang baru saja diperpanjang hingga tahun 2030: “Kita harus menerima tersingkirnya ini dengan penuh tanggung jawab dan belajar dari pengalaman ini. Tentu ada kekecewaan karena harapan kita sangat tinggi, tetapi hal ini memang bagian dari sepak bola. Saya yakin tim ini memiliki kualitas, kepribadian, dan masa depan yang cerah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung atas dukungan yang mereka berikan sepanjang kompetisi ini. Saya memahami kesedihan mereka karena kami pun merasakannya. Ketika mengenakan seragam ini, tanggung jawabnya sangat besar. Hari ini kami pulang dengan rasa sedih, namun juga dengan tekad untuk terus bekerja agar Brasil kembali bersaing di level tertinggi. Kita harus mengatasi kesedihan ini, dan besok kita akan mulai memikirkan seperti apa masa depan tim nasional ini, yang sudah memiliki kelompok pemain muda yang cukup solid serta para pemain senior yang masih bisa berkontribusi di tim nasional, selain pemain-pemain baru yang dapat dimasukkan.”
BRASIL YANG BARU
Mengenai pengalaman pertamanya sebagai pelatih kepala di Piala Dunia, Carlo Ancelotti memberikan penilaian yang tidak sepenuhnya negatif saat menjawab pertanyaan para wartawan yang hadir dalam konferensi pers setelah kekalahan dari Norwegia yang menyingkirkan juara dunia lima kali itu dari turnamen: “Bagi saya, ini adalah pengalaman yang mengecewakan karena hasilnya, tentu saja, karena kami sangat sedih. Namun, secara keseluruhan ini adalah pengalaman yang indah; saya berterima kasih kepada para pemain yang telah bekerja dengan sangat baik dan menciptakan suasana yang baik. Saya rasa, mengingat usaha yang ditunjukkan di lapangan, kami tidak pantas kalah, tetapi kami juga harus memberikan penghargaan kepada tim lawan; mereka memiliki pemain-pemain yang sangat kuat yang membuat perbedaan. Saya rasa Brasil, dengan skuad ini, bisa bersaing hingga akhir Piala Dunia ini. Saat mengalami momen seperti ini, kita harus memandang kekalahan sebagai petualangan baru, musim baru, terus bekerja keras, dan mencari ide-ide baru. Saya yakin kekalahan ini adalah awal dari siklus baru bagi Brasil.”
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