Brasil, analisis Ancelotti setelah tersingkir: "Kami tidak pantas kalah, tapi dari kekalahan inilah siklus baru dimulai. Itulah mengapa Bruno Guimaraes yang mengambil tendangan penalti..."

Carlo Ancelotti, juga dalam konferensi pers pasca-pertandingan Brasil melawan Norwegia, mencoba mencari alasan untuk tetap optimis menjelang masa depan dengan mengisyaratkan bahwa dialah yang akan tetap memimpin Seleção dalam proses rekonstruksi yang tak terelakkan ini, didukung pula oleh kontrak yang baru saja diperpanjang hingga tahun 2030: “Kita harus menerima tersingkirnya ini dengan penuh tanggung jawab dan belajar dari pengalaman ini. Tentu ada kekecewaan karena harapan kita sangat tinggi, tetapi hal ini memang bagian dari sepak bola. Saya yakin tim ini memiliki kualitas, kepribadian, dan masa depan yang cerah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung atas dukungan yang mereka berikan sepanjang kompetisi ini. Saya memahami kesedihan mereka karena kami pun merasakannya. Ketika mengenakan seragam ini, tanggung jawabnya sangat besar. Hari ini kami pulang dengan rasa sedih, namun juga dengan tekad untuk terus bekerja agar Brasil kembali bersaing di level tertinggi. Kita harus mengatasi kesedihan ini, dan besok kita akan mulai memikirkan seperti apa masa depan tim nasional ini, yang sudah memiliki kelompok pemain muda yang cukup solid serta para pemain senior yang masih bisa berkontribusi di tim nasional, selain pemain-pemain baru yang dapat dimasukkan.”