Julian Brandt di Serie A. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kemungkinan pemain asal Jerman itu bergabung dengan liga kami semakin nyata. Dan tim yang sedang mengincar gelandang serang tersebut, yang kontraknya dengan Borussia Dortmund akan segera berakhir, adalah Roma.
Brandt ke Serie A? Roma mencoba merekrutnya: biaya dan kelayakan transfer gratis
Untuk meredakan ketegangan di dalam klub, pihak Roma memutuskan untuk bergerak lebih awal di bursatransfer dan sedang mempertimbangkan untuk mendekati pemain yang dalam beberapa minggu ke depan akan berstatus bebas transfer. Roma dilaporkan telah menjalin kontak awal dengan pihak pemain, untuk menguji kelayakan kesepakatan tersebut. Agennya di Italia, Francesco Randazzo, dilaporkan telah beberapa kali memberi kabar terbaru kepada direktur olahraga Massara mengenai situasi kontrak pemain kelahiran 1996 tersebut, yang telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Dortmund dan terbuka untuk pindah ke Italia. Roma menjadi tujuan yang disukai baginya, begitu pula keinginannya untuk bekerja sama dengan Gasperini, seorang pelatih dan lingkungan teknis yang dapat memaksimalkan karakteristiknya. Namun, di Italia, Juventus dan Como juga tetap waspada terhadapnya.
Membawa pemain kelahiran 1996 asal Bremen ke Roma akan menjadi rekrutan hebat bagi Giallorossi, sebuah kesepakatan yang, dari segi finansial, dapat terwujud. Pemain asal Jerman itu diperkirakan akan menerima gaji sekitar 4 juta euro, yang mendekati batas gaji yang ditetapkan klub. Dan Gasperini bisa menghidupkan kembali duetnya dengan Malen yang selama 4 tahun bersinar bersama Giallonero. Brandt telah bergabung dengan Borussia Dortmund sejak 2019 dan dengan seragam ini ia telah memainkan hampir 300 pertandingan, mencetak 56 gol, dan memberikan 68 assist. Pemain berusia 30 tahun ini, bahkan tahun ini telah memainkan lebih dari 30 pertandingan dan mencetak 10 gol.