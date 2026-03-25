Brandt ke Serie A? Roma mencoba merekrutnya: biaya dan kelayakan transfer gratis

Untuk meredakan ketegangan di dalam klub, pihak Roma memutuskan untuk bergerak lebih awal di bursatransfer dan sedang mempertimbangkan untuk mendekati pemain yang dalam beberapa minggu ke depan akan berstatus bebas transfer. Roma dilaporkan telah menjalin kontak awal dengan pihak pemain, untuk menguji kelayakan kesepakatan tersebut. Agennya di Italia, Francesco Randazzo, dilaporkan telah beberapa kali memberi kabar terbaru kepada direktur olahraga Massara mengenai situasi kontrak pemain kelahiran 1996 tersebut, yang telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Dortmund dan terbuka untuk pindah ke Italia. Roma menjadi tujuan yang disukai baginya, begitu pula keinginannya untuk bekerja sama dengan Gasperini, seorang pelatih dan lingkungan teknis yang dapat memaksimalkan karakteristiknya. Namun, di Italia, Juventus dan Como juga tetap waspada terhadapnya.