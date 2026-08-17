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Braga sepakat dengan Barcelona soal transfer €10 juta untuk talenta remaja Tommy Marques
Bakat yang sedang naik daun resmi pindah
Menurut The Athletic, Braga telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut Marques dengan biaya awal €10 juta ditambah potensi bonus €2 juta. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi kendala bagi lulusan La Masia berusia 19 tahun itu saat ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama di Portugal. Remaja tersebut menembus tim senior saat menghadapi Mallorca pada Februari, meski setelah itu ia hanya tampil sekali lagi di La Liga.
- Sergio Ros
Kemacetan Blaugrana memicu perubahan
Keputusan Barcelona untuk mengizinkan kepergian prospek muda mereka menyusul kesepakatan prinsip senilai €76,5 juta (£65,3 juta) dengan raksasa Premier League Manchester City untuk gelandang bertahan Rodri. Kedatangan pemain internasional Spanyol itu secara signifikan memperketat persaingan di lini tengah bagi tim asuhan Flick, yang sudah memiliki banyak opsi berpengalaman.
Menyadari bahwa peluang di tim utama bersama Barcelona akan sangat terbatas karena melimpahnya gelandang senior, Marques memutuskan untuk mencari menit bermain reguler di tempat lain demi melanjutkan perkembangannya, dengan jajaran petinggi klub menyetujui penjualan tersebut untuk membantu menyeimbangkan keuangan mereka.
Rekrutmen besar-besaran mengubah skuad
Transfer Marques menutup rangkaian belanja besar Braga pada musim panas ini setelah mereka mengamankan gelandang Denis Huseinbasic dan penyerang Jonas Wind dengan status bebas transfer. Tim Portugal itu, yang finis di peringkat keempat di kompetisi domestik dan mencapai semifinal Liga Europa sebelum kalah dari Freiburg musim lalu, juga memperkuat lini belakang dengan merekrut kiper Bernardo, trio bek tengah Sergio Barcia, Adrian Bajrami, dan Adrian Barisic, serta Gabriel Silva dan Diogo Travassos untuk menambah kedalaman taktik di semua kompetisi.
- Avant Sports
Ujian berat Eropa sudah menanti di depan
Setelah memastikan tempat mereka di play-off UEFA Conference League dengan kemenangan agregat 1-0 atas Dinamo Minsk pada awal pekan ini, Braga kini mengalihkan perhatian mereka ke ajang Eropa. Mereka dijadwalkan menjamu klub Austria, Austria Wien, pada leg pertama kualifikasi mereka pada Kamis, 20 Agustus. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi kesiapan skuad baru mereka untuk menjaga konsistensi di kompetisi domestik dan Eropa.
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