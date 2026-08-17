Braga sepakat dengan Barcelona soal transfer €10 juta untuk talenta remaja Tommy Marques

Keputusan Barcelona untuk mengizinkan kepergian prospek muda mereka menyusul kesepakatan prinsip senilai €76,5 juta (£65,3 juta) dengan raksasa Premier League Manchester City untuk gelandang bertahan Rodri. Kedatangan pemain internasional Spanyol itu secara signifikan memperketat persaingan di lini tengah bagi tim asuhan Flick, yang sudah memiliki banyak opsi berpengalaman.

Menyadari bahwa peluang di tim utama bersama Barcelona akan sangat terbatas karena melimpahnya gelandang senior, Marques memutuskan untuk mencari menit bermain reguler di tempat lain demi melanjutkan perkembangannya, dengan jajaran petinggi klub menyetujui penjualan tersebut untuk membantu menyeimbangkan keuangan mereka.