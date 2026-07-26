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Bradley Barcola 'terbuka' terhadap kemungkinan pindah ke Liverpool sementara PSG menetapkan harga jual akhir yang fantastis
Liverpool mengincar transfer Barcola
Menurut Daily Mail, Liverpool saat ini sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain terkait transfer Barcola di tengah melonjaknya nilai transfernya. Pemain internasional Prancis berusia 23 tahun itu telah mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin menandatangani kontrak baru dengan juara Eropa tersebut dan terbuka untuk bergabung dengan The Reds.
Kontrak Barcola saat ini masih tersisa dua tahun, namun PSG sedang mempertimbangkan untuk melepasnya. Liverpool telah lama menaruh minat pada pemain sayap tersebut, menganggapnya sebagai pilihan yang ideal untuk gaya permainan Andoni Iraola menyusul kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Mohamed Salah.
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PSG menuntut biaya transfer yang sangat besar
The Mail menambahkan bahwa PSG menuntut biaya sebesar £140 juta untuk mengizinkan kepergian Barcola. Klub Prancis tersebut meyakini bahwa harga yang diminta ini merupakan cerminan yang adil dari nilai pasar sang pemain, berdasarkan usia, potensi, dan harga pasar saat ini.
Namun, Liverpool akan berusaha menegosiasikan kompromi terkait angka yang sangat fantastis tersebut. Harga sang penyerang dikabarkan lebih mendekati £75 juta pada musim panas lalu ketika klub tersebut pertama kali menghubungi perwakilannya. Meskipun Arsenal dan Bayern Munich juga masih menunjukkan minat, dan Chelsea telah mengajukan pertanyaan pada awal musim panas ini, namun dikabarkan bahwa Barcola ingin berbicara dengan Liverpool jika kesepakatan dapat dicapai dengan PSG.
Pemain sayap itu tergeser dalam hierarki tim Luis Enrique
Barcola bukanlah pemain inti reguler di skuad PSG asuhan Luis Enrique yang sedang tak terkalahkan, hal ini semakin memicu keinginannya untuk mencari peluang baru. PSG telah secara aktif memburu Yan Diomande dari RB Leipzig, sebuah langkah yang akan semakin menurunkannya dalam hierarki tim. Namun, Real Madrid kini tampaknya akan memenangkan persaingan untuk mendatangkan pemain internasional Pantai Gading tersebut.
Liverpool juga pernah mengajukan tawaran sebesar £85 juta untuk Diomande yang ditolak, namun Barcola selalu tetap menjadi prioritas utama dalam pertimbangan mereka. Sementara itu, Arsenal sedang menjajaki kemungkinan merekrut Vinicius Jr dan tetap menunjukkan minat yang besar terhadap Julian Alvarez, yang semakin membuka jalan bagi Liverpool.
- Getty
Bagaimana kelanjutan nasib Liverpool dan Barcola?
Liverpool kini harus memutuskan apakah akan memenuhi harga yang cukup tinggi yang ditetapkan oleh Paris Saint-Germain atau mencari target alternatif di bursa transfer. Klub tersebut harus melakukan negosiasi secara efektif untuk mencapai kesepakatan sebelum klub-klub pesaing memperkuat upaya mereka untuk merekrutnya. Untuk saat ini, Barcola akan terus menikmati waktu istirahat yang memang pantas ia dapatkan, setelah tampil gemilang bersama timnas Prancis dalam perjalanan mereka menuju semifinal Piala Dunia 2026.
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