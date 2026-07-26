Bradley Barcola 'terbuka' terhadap kemungkinan pindah ke Liverpool sementara PSG menetapkan harga jual akhir yang fantastis

Menurut Daily Mail, Liverpool saat ini sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain terkait transfer Barcola di tengah melonjaknya nilai transfernya. Pemain internasional Prancis berusia 23 tahun itu telah mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin menandatangani kontrak baru dengan juara Eropa tersebut dan terbuka untuk bergabung dengan The Reds.

Kontrak Barcola saat ini masih tersisa dua tahun, namun PSG sedang mempertimbangkan untuk melepasnya. Liverpool telah lama menaruh minat pada pemain sayap tersebut, menganggapnya sebagai pilihan yang ideal untuk gaya permainan Andoni Iraola menyusul kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Mohamed Salah.



