Getty Images Sport
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Bradley Barcola milik Liverpool senilai £120 ungkap hal yang paling mengejutkannya tentang Liga Primer Inggris
Kepindahan besar pada musim panas
Barcola meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Liverpool lewat transfer musim panas senilai £125 juta yang mencakup berbagai bonus berdasarkan performa. Winger asal Prancis berusia 24 tahun itu tiba di Anfield dengan kesiapan menguji kemampuannya di level tertinggi sepakbola Inggris.
Beradaptasi dengan negara baru dan liga yang sama sekali berbeda selalu menjadi tantangan besar bagi pemain yang baru datang. Barcola kini menjalani bulan-bulan pertamanya di Merseyside sembari berusaha menjadi starter reguler di lini serang.
Nilai transfer yang sangat besar itu tak pelak mendatangkan ekspektasi tinggi dari suporter dan media. Namun, penyerang berbakat tersebut sepenuhnya fokus menyesuaikan permainannya dengan lingkungan barunya.
- AFP
Beradaptasi dengan intensitas
Penyerang itu baru-baru ini menceritakan pengalaman awalnya di Inggris dalam wawancara dengan Sky Sports. Ia menyoroti perbedaan mendasar yang jelas dalam cara permainan berlangsung dari pekan ke pekan dibandingkan saat ia bermain di Prancis.
“Perbedaan besar antara Ligue 1 dan Liga Primer Inggris? L1 sangat mengandalkan fisik karena ada banyak pemain kuat yang memberikan dampak,” jelas Barcola. “Di sini, tuntutan fisiknya lebih terasa dari banyaknya lari yang harus dilakukan.
“Pertandingan berlangsung dari satu gawang ke gawang lain, tidak setaktis L1. Anda harus banyak berlari. Itulah sebabnya saya mengalami kram dalam beberapa pertandingan pertama saya. Intensitasnya sangat tinggi.”
Adaptasi yang menantang
Barcola masih mencari kontribusi penentu pertamanya bersama Liverpool sembari terus mempelajari sistem taktik tim. Ia belum mencetak gol ataupun mencatatkan assist dalam penampilan-penampilan awalnya untuk klub raksasa Inggris tersebut.
Meski catatan statistik awalnya belum mengesankan, mantan bintang Lyon dan PSG itu tetap sangat optimistis dengan prospeknya dalam jangka panjang. Ia menerima tantangan sepakbola Inggris dan memandang tempo permainan yang tak kenal henti sebagai kesempatan untuk berkembang.
“Saya datang ke sini untuk menghadapi ini. Ini tantangan baru,” tambah Barcola. “Saya berharap bisa beradaptasi dengan baik.”
- Getty Images Sport
Mencari terobosan
Sejauh ini, Barcola telah tampil enam kali di semua kompetisi untuk Liverpool sejak kedatangannya yang menyita perhatian. Empat di antaranya terjadi di Premier League, termasuk tiga kali sebagai starter. Sang winger tentu ingin segera mencetak gol pertamanya dalam beberapa pekan mendatang, saat jadwal pertandingan semakin padat.
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