Barcola meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Liverpool lewat transfer musim panas senilai £125 juta yang mencakup berbagai bonus berdasarkan performa. Winger asal Prancis berusia 24 tahun itu tiba di Anfield dengan kesiapan menguji kemampuannya di level tertinggi sepakbola Inggris.

Beradaptasi dengan negara baru dan liga yang sama sekali berbeda selalu menjadi tantangan besar bagi pemain yang baru datang. Barcola kini menjalani bulan-bulan pertamanya di Merseyside sembari berusaha menjadi starter reguler di lini serang.

Nilai transfer yang sangat besar itu tak pelak mendatangkan ekspektasi tinggi dari suporter dan media. Namun, penyerang berbakat tersebut sepenuhnya fokus menyesuaikan permainannya dengan lingkungan barunya.