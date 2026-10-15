Getty Images Sport
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Bradley Barcola mengungguli Harry Kane dan Lamine Yamal untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Pekan Ini Liga Champions UEFA setelah mencetak hat-trick melawan LASK
Barcola raih penghargaan Eropa
Barcola secara resmi terpilih sebagai Pemain Terbaik Pekan Ini Liga Champions UEFA. Penghargaan itu diraihnya berkat penampilan gemilang bersama Liverpool dalam laga terakhir mereka di kompetisi Eropa pada Rabu malam.
Penyerang asal Prancis itu tampil tajam dalam kemenangan mendebarkan 6-3 di kandang klub Austria, LASK. Penampilan spektakulernya berperan penting dalam memastikan timnya meraih tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu.
- Getty Images Sport
Membuka catatan dengan penuh gaya
Barcola meraih penghargaan itu berkat hat-trick berkesan di Raiffeisen Arena. Penyerang serbabisa tersebut mencetak gol pertamanya untuk Liverpool dengan cara spektakuler pada malam itu.
Ia mengawali penampilannya dengan dua penyelesaian klinis pada babak pertama yang membuat timnya menguasai pertandingan. Setelah jeda, ia melengkapi hat-trick lewat sontekan rapi dari jarak dekat untuk menutup penampilan dominannya.
Mengalahkan para pesaing terkuat
Penghargaan individu yang diraih Barcola semakin mengesankan mengingat kualitas para kandidat dalam daftar nominasi. Ia mengungguli sejumlah nama besar sepakbola Eropa untuk menempati posisi teratas dalam pemungutan suara.
Penyerang Liverpool itu finis di posisi pertama, mengungguli Nicolo Tresoldi, Harry Kane, dan Lamine Yamal. Ketiga pesaingnya juga menunjukkan performa individu yang kuat dalam rangkaian pertandingan Eropa terbaru. Namun, torehan tiga gol Barcola pada akhirnya membuat suara para penggemar beralih secara meyakinkan kepadanya.
- AFP
Menatap masa depan
Setelah resmi mencetak gol-gol pertamanya untuk Liverpool, Barcola akan berusaha melanjutkan penampilan gemilang ini. Mantan pemain PSG itu berharap penampilannya di Eropa menjadi titik awal bagi periode panjang performa konsisten. Liverpool pun ingin memanfaatkan ketajamannya seiring berlanjutnya jadwal pertandingan mereka di kompetisi domestik dan Eropa.
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