Bradley Barcola mengungguli Harry Kane dan Lamine Yamal untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Pekan Ini Liga Champions UEFA setelah mencetak hat-trick melawan LASK

Barcola secara resmi terpilih sebagai Pemain Terbaik Pekan Ini Liga Champions UEFA. Penghargaan itu diraihnya berkat penampilan gemilang bersama Liverpool dalam laga terakhir mereka di kompetisi Eropa pada Rabu malam.

Penyerang asal Prancis itu tampil tajam dalam kemenangan mendebarkan 6-3 di kandang klub Austria, LASK. Penampilan spektakulernya berperan penting dalam memastikan timnya meraih tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu.