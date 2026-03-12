Bradley Barcola memuji penampilan 'standar emas' PSG melawan Chelsea setelah laga Liga Champions yang menegangkan dengan tujuh gol

Berbicara kepada Canal+ setelah pertandingan, Barcola menyoroti pentingnya hasil pertandingan dan terobosan pribadi yang dia capai. "Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini, kami tahu harus bermain dengan intensitas tinggi sejak awal, dan kami mencetak gol dengan sangat cepat. Karena beberapa kesalahan kecil, kami kebobolan gol, itulah yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, itu sangat baik. Secara fisik, kami sudah sangat baik dalam beberapa waktu terakhir, saya tidak berpikir itu masalahnya. Hari ini, kami sangat baik. Kami harus terus seperti ini," jelas winger tersebut.

Penyerang tersebut tidak menyembunyikan rasa lega karena mengakhiri paceklik golnya dalam kesempatan besar ini, menambahkan: "Saya senang, saya bekerja untuk mencetak gol di Liga Champions, gol itu terasa baik, saya sangat senang. Ini salah satu penampilan terbaik kami musim ini. Kami akan membangun apa yang kami lakukan hari ini untuk pertandingan balasan karena ini belum berakhir. Pertandingan malam ini sangat baik."