Bradley Barcola memuji penampilan 'standar emas' PSG melawan Chelsea setelah laga Liga Champions yang menegangkan dengan tujuh gol
Barcola mencetak gol pertamanya di Eropa.
Penyerang berusia 23 tahun itu tampak sangat bahagia setelah peluit akhir dibunyikan, setelah akhirnya mengakhiri paceklik gol yang menjengkelkan di depan gawang. Sebelum mencetak gol di Parc des Princes, mantan pemain Lyon itu telah melewati 17 pertandingan di kompetisi elite Eropa tanpa mencetak gol. Golnya di awal pertandingan memberikan landasan bagi tim Luis Enrique untuk menguasai sepenuhnya pertandingan dan satu langkah lebih dekat ke perempat final.
Barcola memuji tampilan 'standar emas'
Berbicara kepada Canal+ setelah pertandingan, Barcola menyoroti pentingnya hasil pertandingan dan terobosan pribadi yang dia capai. "Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini, kami tahu harus bermain dengan intensitas tinggi sejak awal, dan kami mencetak gol dengan sangat cepat. Karena beberapa kesalahan kecil, kami kebobolan gol, itulah yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, itu sangat baik. Secara fisik, kami sudah sangat baik dalam beberapa waktu terakhir, saya tidak berpikir itu masalahnya. Hari ini, kami sangat baik. Kami harus terus seperti ini," jelas winger tersebut.
Penyerang tersebut tidak menyembunyikan rasa lega karena mengakhiri paceklik golnya dalam kesempatan besar ini, menambahkan: "Saya senang, saya bekerja untuk mencetak gol di Liga Champions, gol itu terasa baik, saya sangat senang. Ini salah satu penampilan terbaik kami musim ini. Kami akan membangun apa yang kami lakukan hari ini untuk pertandingan balasan karena ini belum berakhir. Pertandingan malam ini sangat baik."
Pola pikir terhadap kesalahan
Meskipun kesalahan umpan fatal kiper Chelsea, Filip Jorgensen, memungkinkan Vitinha menyamakan skor menjadi 2-2, pemain pengganti Khvicha Kvaratskhelia menegaskan bahwa kemenangan besar PSG tidak diberikan begitu saja. Masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol di menit-menit akhir, winger asal Georgia itu mengaitkan serangan akhir tersebut dengan keinginan tim yang tak kenal lelah, bukan karena keberuntungan Chelsea. "Bahkan jika kami unggul 3-2 atau 4-2, kami selalu ingin mencetak lebih banyak gol," kata Kvaratskhelia kepada situs resmi klub. "Saya pikir kami menang karena kami sangat menginginkannya dan berjuang hingga akhir."
Menuju Stamford Bridge
Dengan keunggulan tiga gol yang meyakinkan, tim asuhan Luis Enrique akan bertolak ke London pekan depan untuk leg kedua dengan penuh keyakinan. Sementara Chelsea menghadapi tantangan berat untuk menyelamatkan kampanye Eropa mereka, keunggulan PSG yang tak kenal ampun dan semangat tim yang kuat menunjukkan bahwa mereka siap untuk menyelesaikan tugas dan melaju dengan aman ke perempat final.
