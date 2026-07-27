Bradley Barcola ingin pindah ke Liga Premier; pemain yang menjadi incaran Liverpool dan Arsenal ini telah memberi tahu PSG mengenai keputusannya terkait transfer

Bintang Paris Saint-Germain, Barcola, telah mengejutkan seluruh Parc des Princes dengan menolak tawaran resmi untuk memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Prancis. Meskipun saat ini terikat kontrak dengan juara Ligue 1 hingga tahun 2028, pemain sayap berusia 23 tahun itu telah menegaskan bahwa ia siap menghadapi tantangan baru.

Menurut Sky Sport, situasinya berkembang dengan cepat, dan Barcola telah menyampaikan keputusannya kepada petinggi klub. Perkembangan ini menempatkan PSG dalam posisi yang sulit, karena mereka telah memandang mantan lulusan akademi Lyon ini sebagai pilar utama proyek jangka panjang mereka bersama pemain-pemain seperti Desire Doue.

Namun, penolakan sang penyerang untuk menandatangani kontrak telah membuka peluang bagi klub-klub elit Eropa untuk menguji tekad PSG, dengan sang pemain dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Liverpool.



