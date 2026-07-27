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Bradley Barcola ingin pindah ke Liga Premier; pemain yang menjadi incaran Liverpool dan Arsenal ini telah memberi tahu PSG mengenai keputusannya terkait transfer
Barcola menolak tawaran kontrak baru dari PSG
Bintang Paris Saint-Germain, Barcola, telah mengejutkan seluruh Parc des Princes dengan menolak tawaran resmi untuk memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Prancis. Meskipun saat ini terikat kontrak dengan juara Ligue 1 hingga tahun 2028, pemain sayap berusia 23 tahun itu telah menegaskan bahwa ia siap menghadapi tantangan baru.
Menurut Sky Sport, situasinya berkembang dengan cepat, dan Barcola telah menyampaikan keputusannya kepada petinggi klub. Perkembangan ini menempatkan PSG dalam posisi yang sulit, karena mereka telah memandang mantan lulusan akademi Lyon ini sebagai pilar utama proyek jangka panjang mereka bersama pemain-pemain seperti Desire Doue.
Namun, penolakan sang penyerang untuk menandatangani kontrak telah membuka peluang bagi klub-klub elit Eropa untuk menguji tekad PSG, dengan sang pemain dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Liverpool.
- Getty
Liverpool memimpin perburuan bintang asal Prancis
Liverpool telah mengidentifikasi Barcola sebagai target utama di lini serang dalam upaya mereka memperkuat opsi penyerangan menjelang musim baru. The Reds telah menjalin kontak dengan pihak pemain maupun pejabat PSG untuk menjajaki kelayakan transfer tersebut.
Dikabarkan bahwa klub asal Merseyside ini siap menawarkan gaji yang signifikan kepada pemain asal Prancis tersebut, yang akan membuatnya masuk dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub jika transfer ini akhirnya disetujui.
Jurnalis Florian Plettenberg lebih lanjut menjelaskan bahwa Liverpool sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilan Barcola menyusul pengumuman bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Meskipun Arsenal juga dikaitkan dengan minat terhadap pemain sayap tersebut untuk memberikan persaingan bagi Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli, Liverpool tampaknya bekerja lebih intensif untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum batas waktu transfer.
Biaya sebesar €170 juta yang sangat besar tampaknya akan membebani
Mendapatkan tanda tangan Barcola tidak akan menjadi tugas yang mudah atau murah bagi klub mana pun yang tertarik. Laporan dari RMC Sport menunjukkan bahwa PSG telah menetapkan nilai transfer yang fantastis sebesar €170 juta untuk pemain tersebut, angka yang akan menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola.
Harga yang diminta yang sangat tinggi ini mencerminkan melonjaknya nilai pasar Barcola setelah musim yang mengesankan, di mana ia menunjukkan kecepatan kelas atas, penyelesaian akhir yang akurat, dan keterampilan menggiring bola yang teknis baik di kancah domestik maupun internasional.
Meskipun Liverpool dan pihak-pihak lain yang tertarik mungkin ragu untuk langsung memenuhi penilaian yang begitu tinggi, sikap tegas Barcola untuk tidak memperpanjang kontraknya mungkin akan memaksa PSG untuk mempertimbangkan kembali tuntutan finansial mereka.
- AFP
Minat di masa lalu dan prospek ke depan
Kenaikan popularitas Barcola telah dipantau dengan cermat oleh beberapa klub papan atas selama dua tahun terakhir. Bayern Munich sebelumnya dikabarkan sangat tertarik pada penyerang berkaki kanan ini, di mana raksasa Jerman tersebut memandangnya sebagai pemain yang sangat cocok untuk sistem permainan mereka, sebelum akhirnya transfer tersebut tidak terwujud.
Penampilannya bersama timnas Prancis di turnamen-turnamen internasional besar semakin meningkatkan nilai pasarnya dan menarik lebih banyak peminat ternama dari seluruh benua.
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