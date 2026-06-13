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Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Bradley Barcola ingin hengkang dari PSG di tengah minat dari Arsenal dan Liverpool, sementara klub Prancis tersebut mengincar penyerang Barcelona untuk menggantikannya

B. Barcola
Paris Saint-Germain
F. Torres
Liverpool
Arsenal
Barcelona
Ligue 1
LaLiga
Premier League
Transfers

Bradley Barcola dilaporkan sangat ingin hengkang dari Paris Saint-Germain pada musim panas ini, yang memicu persaingan sengit di antara klub-klub papan atas Liga Premier untuk mendapatkan tanda tangannya. Baik Arsenal maupun Liverpool tengah memantau dengan cermat situasi sang pemain sayap tersebut, yang tengah mencari tantangan baru di luar ibu kota Prancis.

  • Barcola ingin hengkang dari Parc des Princes

    Pemain timnas Prancis tersebut dilaporkan sangat ingin hengkang dari klub setelah menjalani musim yang penuh pasang surut di Paris. Barcola sering diturunkan sebagai starter untuk klub raksasa Prancis itu musim lalu, dengan 21 kali menjadi starter di liga, serta tampil dalam 16 pertandingan di Liga Champions. 

    Pemain berusia 23 tahun itu, yang saat ini dinilai sekitar £60 juta oleh PSG, masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Parc des Princes. Namun, tidak dimasukkannya dia ke dalam susunan pemain inti dalam kemenangan final Liga Champions baru-baru ini atas Arsenal di Hongaria tampaknya menjadi titik balik, dengan sang penyerang hanya tampil sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua.

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    Klub-klub raksasa Liga Premier dalam keadaan siaga penuh

    Menurut laporan dari talkSPORT, Arsenal termasuk di antara kandidat terdepan untuk mendapatkan jasa Barcola, seiring upaya Mikel Arteta untuk menambah kedalaman dan kualitas pada opsi pemain sayapnya. The Gunners telah dikaitkan dengan beberapa target, termasuk Morgan Rogers dan Christos Tzolis, namun rekam jejak Barcola yang telah teruji di level tertinggi menjadikannya prospek yang menarik bagi klub asal London Utara tersebut.

    Liverpool juga ikut bersaing dengan serius saat mereka memasuki era baru di bawah Andoni Iraola. Menyusul kepergian Mohamed Salah dan performa Cody Gakpo yang tidak konsisten di sayap kiri, The Reds sangat ingin memperkuat barisan penyerang mereka. Meskipun Yan Diomande dari RB Leipzig tetap menjadi target, ketersediaan Barcola telah mengalihkan fokus di Anfield.

  • PSG menunjuk Ferran Torres sebagai pengganti

    Meskipun sikap resmi PSG adalah bahwa sang pemain tetap tidak dijual, klub tersebut sudah bersiap menghadapi kemungkinan masa depan tanpa dirinya. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Luis Enrique telah menunjuk penyerang Barcelona, Ferran Torres, sebagai pengganti ideal jika Barcola berhasil memaksa hengkang. Torres sudah memiliki hubungan yang terjalin sebelumnya dengan Enrique sejak mereka bekerja sama di tim nasional Spanyol.

    Pemain Barcelona ini terikat kontrak hingga 2027, namun raksasa Paris tersebut terus memantau situasinya di Camp Nou. Setiap langkah untuk mendatangkan sayap baru kemungkinan akan melunakkan sikap PSG terhadap Barcola, sehingga pemain Prancis yang tidak puas itu dapat menyelesaikan kepindahannya ke Emirates Stadium atau Anfield.

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    Komitmen internasional menunda pengambilan keputusan

    Keputusan pasti mengenai masa depan Barcola tampaknya tidak akan diambil hingga Piala Dunia di Amerika Utara usai. Pemain sayap ini saat ini menjadi bagian dari skuad Prancis asuhan Didier Deschamps, meskipun ia kesulitan mendapatkan kesempatan sebagai starter dalam laga-laga persahabatan, karena Marcus Thuram dan Desire Doue lebih sering dipilih untuk mengisi lini depan.

    Prancis akan memulai perjuangan mereka untuk meraih gelar juara dunia ketiga melawan Senegal, dengan pertandingan fase grup selanjutnya dijadwalkan melawan Irak dan Norwegia. Barcola berharap dapat memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang untuk memamerkan bakatnya kepada klub-klub Inggris yang berminat sebelum keputusan akhir mengenai masa depannya di kancah domestik diambil.