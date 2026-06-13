Bradley Barcola ingin hengkang dari PSG di tengah minat dari Arsenal dan Liverpool, sementara klub Prancis tersebut mengincar penyerang Barcelona untuk menggantikannya

Pemain timnas Prancis tersebut dilaporkan sangat ingin hengkang dari klub setelah menjalani musim yang penuh pasang surut di Paris. Barcola sering diturunkan sebagai starter untuk klub raksasa Prancis itu musim lalu, dengan 21 kali menjadi starter di liga, serta tampil dalam 16 pertandingan di Liga Champions.

Pemain berusia 23 tahun itu, yang saat ini dinilai sekitar £60 juta oleh PSG, masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Parc des Princes. Namun, tidak dimasukkannya dia ke dalam susunan pemain inti dalam kemenangan final Liga Champions baru-baru ini atas Arsenal di Hongaria tampaknya menjadi titik balik, dengan sang penyerang hanya tampil sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua.