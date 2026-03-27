Bradley Barcola dipastikan akan menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar bersama PSG, seiring upaya Paris untuk menangkis minat dari Bayern Munich dan Liverpool

Perhatian terhadap Barcola merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan para pemain penyerang paling berpengaruh di klub. Setelah menyaksikan pemain berusia 23 tahun itu menyumbang 12 gol dan enam assist dalam 38 penampilan musim ini, klub sangat ingin memasangkannya dengan rekan-rekan bintang lainnya untuk tahun-tahun mendatang. Laporan menunjukkan bahwa begitu masa depan Barcola dipastikan, pimpinan klub asal Paris ini akan mengalihkan perhatian penuh mereka ke Ousmane Dembele. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedua mesin penyerang ini bersama-sama, menciptakan lini depan yang solid yang dapat secara konsisten bersaing memperebutkan trofi Liga Champions - sebuah kompetisi di mana Barcola telah membuktikan bahwa ia mampu tampil gemilang di panggung terbesar.