Bradley Barcola dipastikan akan menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar bersama PSG, seiring upaya Paris untuk menangkis minat dari Bayern Munich dan Liverpool
Paris berupaya mengamankan pemain andalannya
Meskipun menjalani musim domestik yang naik-turun dan tersingkir lebih awal dari Coupe de France, PSG tampil sangat tangguh di ajang Eropa, terutama saat menghancurkan Chelsea dengan agregat 8-2 di babak 16 besar Liga Champions. Barcola menjadi arsitek kemenangan tersebut, mencetak dua gol krusial yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di benua Eropa. Menurut Paris Team, penasihat klub Luis Campos kini bekerja di belakang layar untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak dua tahun yang akan mengikat pemain Prancis itu dengan PSG hingga 2030. Langkah proaktif ini dirancang untuk menangkis pendekatan dari Liverpool dan Bayern, yang keduanya telah memantau perkembangan pesat sang pemain sayap sejak kepindahannya seharga £39 juta (€45 juta) dari Lyon pada 2023.
Kenaikan gaji yang signifikan
Perpanjangan kontrak yang diusulkan ini bukan sekadar komitmen jangka waktu, melainkan cerminan dari status Barcola yang semakin meningkat di dalam skuad, yang disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan. Dibimbing oleh agennya, Moussa Sissoko, sang penyerang tampak betah di ibu kota dan bersemangat untuk tetap menjadi pilar utama klub di era pasca-bintang besar. Pihak manajemen memandang Barcola lebih dari sekadar pemain muda berbakat; ia kini menjadi "motor" serangan tim. Dengan mengamankan tanda tangannya, PSG bermaksud memberikan landasan yang kokoh bagi Enrique untuk empat musim ke depan, memastikan talenta-talenta terbaik dalam negeri tidak terpikat oleh daya tarik finansial Liga Premier atau Bundesliga.
Membangun inti serangan jangka panjang
Perhatian terhadap Barcola merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan para pemain penyerang paling berpengaruh di klub. Setelah menyaksikan pemain berusia 23 tahun itu menyumbang 12 gol dan enam assist dalam 38 penampilan musim ini, klub sangat ingin memasangkannya dengan rekan-rekan bintang lainnya untuk tahun-tahun mendatang. Laporan menunjukkan bahwa begitu masa depan Barcola dipastikan, pimpinan klub asal Paris ini akan mengalihkan perhatian penuh mereka ke Ousmane Dembele. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedua mesin penyerang ini bersama-sama, menciptakan lini depan yang solid yang dapat secara konsisten bersaing memperebutkan trofi Liga Champions - sebuah kompetisi di mana Barcola telah membuktikan bahwa ia mampu tampil gemilang di panggung terbesar.
Perburuan gelar dan ambisi di kancah Eropa
Barcola tetap menjadi sosok kunci dalam upaya PSG meraih gelar juara, saat mereka berupaya mempertahankan keunggulan tipis satu poin di puncak klasemen Ligue 1, terutama dengan keunggulan satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan rival terdekat mereka, Lens. Waktu perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral yang besar menjelang laga besar perempat final Liga Champions melawan Liverpool, di mana ia akan menghadapi ujian terberatnya sejauh ini. Di luar musim ini, masa persiapan menuju Piala Dunia menawarkan Barcola peluang emas untuk mengukuhkan posisinya di skuad Prancis, yang berpotensi membuat nilai pasarnya melonjak lebih tinggi lagi sebelum kontrak jangka panjang barunya secara resmi dimulai.