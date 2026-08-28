Saga panjang seputar masa depan Barcola tampaknya telah mencapai kesimpulannya ketika sang winger bersiap memulai kehidupan barunya di Premier League. Menurut L'Équipe, pemain internasional Prancis itu dijadwalkan terbang ke Inggris pada Sabtu ini untuk menuntaskan detail kepindahan besarnya ke Anfield.

Pemain berusia 23 tahun itu menjadi subjek negosiasi intens antara Liverpool dan Paris Saint-Germain, tetapi jalannya kini sudah terbuka baginya untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan raksasa Merseyside tersebut.

Kepindahan ini terjadi setelah Barcola secara mencolok tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Luis Enrique untuk hasil imbang 2-2 PSG melawan Rennes baru-baru ini, sebuah indikasi jelas bahwa kepergiannya dari Parc des Princes sudah dekat. Dengan persyaratan pribadi yang diyakini sudah disepakati, sang pemain diperkirakan akan menyelesaikan langkah-langkah administratif terakhir di tanah Inggris sebelum secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Liverpool.



