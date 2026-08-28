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Bradley Barcola dijadwalkan menjalani tes medis di Liverpool setelah terbang ke Inggris seiring transfer senilai €140 juta dari PSG yang mendekati penyelesaian
Barcola bersiap untuk tes medis di Merseyside
Saga panjang seputar masa depan Barcola tampaknya telah mencapai kesimpulannya ketika sang winger bersiap memulai kehidupan barunya di Premier League. Menurut L'Équipe, pemain internasional Prancis itu dijadwalkan terbang ke Inggris pada Sabtu ini untuk menuntaskan detail kepindahan besarnya ke Anfield.
Pemain berusia 23 tahun itu menjadi subjek negosiasi intens antara Liverpool dan Paris Saint-Germain, tetapi jalannya kini sudah terbuka baginya untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan raksasa Merseyside tersebut.
Kepindahan ini terjadi setelah Barcola secara mencolok tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Luis Enrique untuk hasil imbang 2-2 PSG melawan Rennes baru-baru ini, sebuah indikasi jelas bahwa kepergiannya dari Parc des Princes sudah dekat. Dengan persyaratan pribadi yang diyakini sudah disepakati, sang pemain diperkirakan akan menyelesaikan langkah-langkah administratif terakhir di tanah Inggris sebelum secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Liverpool.
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Kesepakatan pemecah rekor tercapai dengan PSG
Rincian finansial dari kesepakatan ini menyoroti besarnya ambisi Liverpool, dengan total paket bernilai sekitar €140 juta. Terobosan ini merupakan kompromi dari valuasi awal PSG sebesar €170 juta, setelah pembicaraan yang produktif dipimpin direktur olahraga Liverpool Richard Hughes dan presiden Fenway Sports Group Mike Gordon.
Biaya tersebut membuat Barcola menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub, hanya di bawah £125 juta yang dikeluarkan untuk Alexander Isak tahun lalu. Strategi perekrutan agresif ini menegaskan komitmen Liverpool untuk tetap kompetitif di level tertinggi, setelah sebelumnya juga berinvestasi besar pada talenta seperti Florian Wirtz.
Sementara itu, PSG akan membukukan penjualan terbesar dalam sejarah mereka, melampaui rekor-rekor sebelumnya saat mereka berupaya membentuk ulang skuad di bawah Luis Enrique.
Perencanaan suksesi untuk era pasca-Salah
Barcola diidentifikasi sejak awal bursa transfer musim panas sebagai kandidat ideal untuk pada akhirnya menggantikan Mohamed Salah. Liverpool mempercepat upaya mereka untuk merekrut pemain Prancis itu setelah kepindahan Yan Diomande gagal terwujud, dengan memusatkan seluruh sumber daya mereka untuk membawa mantan bintang Lyon tersebut ke Anfield.
Terlepas dari kontribusinya di Paris, tempat ia tampil 49 kali musim lalu dan mencetak 13 gol, waktu bermain Barcola kerap terbatas karena kehadiran bintang-bintang seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue. Dengan pindah ke Anfield, ia diperkirakan akan melihat jalur yang lebih jelas menuju menit bermain reguler.
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Dampak berantai skuad dan aktivitas pada hari terakhir bursa transfer
Kedatangan seorang penyerang senilai €140 juta kemungkinan akan membawa konsekuensi besar terhadap kedalaman skuad yang ada di Anfield. Masa depan Cody Gakpo sudah berada dalam sorotan, dengan laporan yang mengaitkan penyerang Belanda itu dengan Tottenham Hotspur dan Manchester City.
Saat klub mengintegrasikan Barcola, mereka mungkin perlu menyetujui kepergian sejumlah nama besar untuk menyeimbangkan pembukuan dan menjaga keharmonisan skuad. Namun, tim rekrutmen tampaknya belum menyelesaikan urusannya, karena mereka terus memantau pasar untuk menambah kedalaman di posisi sayap kanan.
Liverpool tetap aktif hingga jam-jam terakhir bursa transfer, setelah pendekatan sebelumnya untuk Ismaila Sarr dan Endrick ditolak oleh klub masing-masing.
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