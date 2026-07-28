Bradley Barcola capai kesepakatan transfer dengan Liverpool setelah winger PSG menggelar pembicaraan dengan Andoni Iraola

Menurut L'Equipe, Barcola telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan Liverpool. Pemain berusia 23 tahun itu telah memberi tahu juara Prancis tersebut bahwa ia tidak berniat memperpanjang kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada musim panas 2028. Barcola bertekad untuk merasakan Premier League dan mengambil langkah krusial berikutnya dalam kariernya.

Laporan yang sama mengklaim bahwa pemain internasional Prancis itu baru-baru ini mengadakan pembicaraan positif dengan manajer baru Liverpool, Iraola, dan beberapa petinggi klub untuk membahas kemungkinan kepindahan ke Anfield. Namun, meski sang pemain jelas ingin pindah ke Merseyside, belum ada kesepakatan kontrak formal yang ditandatangani.