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Bradley Barcola capai kesepakatan transfer dengan Liverpool setelah winger PSG menggelar pembicaraan dengan Andoni Iraola
Barcola setuju pindah ke Liverpool
Menurut L'Equipe, Barcola telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan Liverpool. Pemain berusia 23 tahun itu telah memberi tahu juara Prancis tersebut bahwa ia tidak berniat memperpanjang kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada musim panas 2028. Barcola bertekad untuk merasakan Premier League dan mengambil langkah krusial berikutnya dalam kariernya.
Laporan yang sama mengklaim bahwa pemain internasional Prancis itu baru-baru ini mengadakan pembicaraan positif dengan manajer baru Liverpool, Iraola, dan beberapa petinggi klub untuk membahas kemungkinan kepindahan ke Anfield. Namun, meski sang pemain jelas ingin pindah ke Merseyside, belum ada kesepakatan kontrak formal yang ditandatangani.
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Mencari tempat reguler di starting XI
Setelah menikmati tiga tahun yang sangat sukses di ibu kota Prancis, Barcola ingin memantapkan dirinya sebagai pemain reguler di klub besar Eropa. Penyerang kelahiran Lyon itu mulai frustrasi setelah kerap hanya menjadi pemain pengganti dalam laga-laga paling krusial PSG dalam beberapa bulan terakhir.
Setelah rutin berperan sebagai "pemain ke-12" di bawah rezim pelatih saat ini, Barcola merasa sudah waktunya melebarkan sayap. Ia kemudian menjadikan Liverpool sebagai tujuan pilihannya demi mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter secara konsisten. Kini, Barcola hanya fokus untuk mengamankan kepindahan ke Anfield. Pemain berusia 23 tahun itu berharap kesepakatan personalnya dengan klub Inggris tersebut dapat membantu mendorong negosiasi yang rumit ke tahap berikutnya.
PSG menuntut biaya transfer yang sangat besar
Meski Barcola pada prinsipnya sudah menyetujui kepindahan tersebut, menuntaskan transfer ini tetap menjadi operasi yang sangat kompleks. Petinggi Liverpool telah membuka pembicaraan awal dengan pihak Paris, tetapi dua raksasa Eropa itu saat ini masih jauh dari kata sepakat. PSG kini dikabarkan terbuka untuk merestui kepergian Barcola pada musim panas ini, tetapi mereka tetap teguh dengan tuntutan finansialnya. Klub Paris itu mematok biaya transfer fantastis yang bisa dengan mudah melampaui angka €120 juta.
- Getty
Langkah berikutnya untuk Liverpool dan Barcola
Masih harus dilihat apakah kesepakatan personal Barcola dengan Liverpool akan mempercepat negosiasi antarklub dalam beberapa hari ke depan. Liverpool diperkirakan sepenuhnya akan melanjutkan dialog dengan PSG dalam upaya menjembatani kesenjangan finansial yang sangat besar. Jika kompromi bersama tidak bisa dicapai, Liverpool mungkin terpaksa mundur dari meja perundingan. Namun, preferensi jelas Barcola untuk pindah ke Anfield memberi klub Premier League itu keuntungan tersendiri dalam pembicaraan berisiko tinggi ini.
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