Penampilan menonjol pemain Belanda itu, yang mencakup dua assist penting untuk Alexander Isak, terasa sangat emosional mengingat ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya hanya beberapa hari sebelumnya setelah kepindahannya ke Etihad Stadium gagal terwujud. Iraola menepis kekhawatiran yang mungkin masih tersisa soal komitmen Gakpo, dengan menegaskan bahwa sang penyerang tetap menjadi bagian penting dari rencananya meski sempat ada minat awal dari Manchester City.

"Saya tidak punya keraguan dengan Cody. Dia sangat bagus sepanjang pramusim, memulai musim ini dengan sangat baik, menghasilkan angka," kata Iraola setelah laga melawan Ipswich. "Cody tahu betapa kami menghargainya, saya rasa tidak ada keraguan. Saya sangat menilainya tinggi."

Gakpo sendiri tampaknya menerima tantangan untuk tetap bertahan di Merseyside, meski ada kedatangan persaingan papan atas. Merefleksikan kemenangan tersebut, pemain sayap itu tetap optimistis soal masa depannya bersama Liverpool, dengan mengatakan: "Saya pikir hari ini adalah pertandingan yang hebat. Jelas masih ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tetapi ini kemenangan yang sangat kami butuhkan, dan saya sangat senang kami mendapatkan tiga poin."