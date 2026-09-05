Getty Images Sport
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Bradley Barcola akan kesulitan mendapatkan menit bermain ketika Jamie Carragher mengirimkan peringatan blak-blakan kepada rekrutan Liverpool senilai £123 juta setelah penampilan kelas master Cody Gakpo
Carragher melontarkan penilaian brutal terhadap Barcola
Carragher meyakini bahwa rekrutan musim panas blockbuster Liverpool, Barcola, bisa jadi akan menjalani periode yang membuat frustrasi di pinggir lapangan. Pemain Prancis berusia 24 tahun itu tiba di Anfield dari Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai £123 juta yang mencengangkan, tetapi debutnya melawan Ipswich Town dibayangi oleh kegemilangan pemain yang memang diproyeksikan menjadi pesaingnya untuk memperebutkan tempat di starting XI.
Setelah kemenangan 2-0 Liverpool di Portman Road, Carragher menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kekhawatirannya terkait prospek langsung sang winger di bawah Andoni Iraola. Dalam unggahan blak-blakan yang dibagikan di X, mantan bek itu menyatakan: "Barcola akan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain dengan versi Gakpo yang seperti ini."
- Getty Images Sport
Gakpo bersinar setelah saga transfer
Penampilan menonjol pemain Belanda itu, yang mencakup dua assist penting untuk Alexander Isak, terasa sangat emosional mengingat ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya hanya beberapa hari sebelumnya setelah kepindahannya ke Etihad Stadium gagal terwujud. Iraola menepis kekhawatiran yang mungkin masih tersisa soal komitmen Gakpo, dengan menegaskan bahwa sang penyerang tetap menjadi bagian penting dari rencananya meski sempat ada minat awal dari Manchester City.
"Saya tidak punya keraguan dengan Cody. Dia sangat bagus sepanjang pramusim, memulai musim ini dengan sangat baik, menghasilkan angka," kata Iraola setelah laga melawan Ipswich. "Cody tahu betapa kami menghargainya, saya rasa tidak ada keraguan. Saya sangat menilainya tinggi."
Gakpo sendiri tampaknya menerima tantangan untuk tetap bertahan di Merseyside, meski ada kedatangan persaingan papan atas. Merefleksikan kemenangan tersebut, pemain sayap itu tetap optimistis soal masa depannya bersama Liverpool, dengan mengatakan: "Saya pikir hari ini adalah pertandingan yang hebat. Jelas masih ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tetapi ini kemenangan yang sangat kami butuhkan, dan saya sangat senang kami mendapatkan tiga poin."
Van Dijk memuji kompatriot 'penting'
Kapten klub Virgil van Dijk dengan cepat memuji rekan setimnya di tim nasional itu, dengan menegaskan betapa krusialnya Gakpo bagi ambisi Liverpool musim ini. Sang kapten menyoroti bahwa respons sang penyerang terhadap spekulasi transfer berlangsung dengan sangat baik. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, bek tengah itu mengatakan: "Cody tampil luar biasa. Dia penting bagi kami dan dia juga akan penting musim ini. Dia menunjukkannya hari ini, pekan lalu juga lewat assist itu dan dalam beberapa tahun terakhir."
Komentar bek veteran itu menegaskan gagasan bahwa hierarki internal diraih melalui konsistensi, bukan biaya transfer. Sementara Barcola masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menjalani debutnya di Premier League, dia kesulitan menandingi pengaruh yang diberikan Gakpo sepanjang pertandingan.
- Mark Pain
Persaingan internal yang mendorong standar
Iraola menikmati "sakit kepala" karena memiliki banyak opsi elite di tiga lini depannya, tetapi ia telah memperingatkan Barcola dan rekan-rekannya bahwa reputasi saja tidak akan menjamin menit bermain. Sang manajer percaya persaingan di antara para penyerangnya hanya akan membantu meningkatkan level keseluruhan tim. Iraola menjelaskan: "Kadang mereka akan menjadi starter, kadang mereka masuk dari bangku cadangan, kadang mereka tidak bermain. Tetapi kompetisi ini, saya pikir akan bagus untuk mereka semua."
Bagi Barcola, tantangannya sekarang adalah membuktikan bahwa ia bisa menggusur pemain yang sudah mencatat kontribusi gol signifikan pada pekan-pekan awal musim ini. Dengan Gakpo dan Isak membentuk kemitraan mematikan, pemain seharga £123 juta itu harus menemukan cara untuk menembus formula kemenangan.
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