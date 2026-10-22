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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bournemouth vs AC Milan: Bedah taktik Marco Rose di balik kemenangan bersejarah saat AC Milan yang bermain dengan sepuluh pemain ambruk

The tactics board
AFC Bournemouth vs AC Milan
AFC Bournemouth
AC Milan
Europa League
M. Rose
R. Amorim

Bournemouth meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas AC Milan di Liga Europa dengan memanfaatkan kartu merah Mike Maignan. Disiplin taktik Marco Rose membuat tim asuhan Ruben Amorim kewalahan lewat eksekusi penalti yang akurat dan permainan transisi di pengujung laga.

Jalannya duel Liga Europa di Vitality Stadium ini ditentukan oleh disiplin struktur permainan Bournemouth yang tak kenal lelah saat menghadapi AC Milan, yang sudah tampak rapuh secara taktik bahkan sebelum kalah jumlah pemain.

Rose berupaya memanfaatkan ruang antara area tengah dan sayap serta menerapkan permainan transisi berintensitas tinggi, sementara Ruben Amorim mencoba mengendalikan tempo melalui susunan tiga bek yang terstruktur, dengan tujuan merenggangkan blok pertahanan Bournemouth lewat serangan dari sisi lapangan.

Namun, dasar strategi pertandingan berubah drastis pada menit ke-28. Kartu merah Maignan memaksa Milan lebih banyak bertahan dan bereaksi, mengubah duel taktik yang semula berimbang menjadi pertandingan yang menuntut pengelolaan permainan dalam situasi timpang.

Bournemouth asuhan Rose tetap sabar dan tidak terlalu banyak menumpuk pemain di depan. Mereka memilih membongkar pertahanan AC Milan melalui penguasaan bola yang terkendali dan situasi bola mati yang menjanjikan peluang besar, hingga akhirnya menang telak 3-0.

  • AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pengaturan taktik Bournemouth

    Rose menerapkan skema 4-4-2 yang fleksibel dan kerap berubah menjadi 4-2-2-2 saat menyerang. Tujuan utamanya adalah melewati tekanan awal Milan dengan memanfaatkan distribusi bola Michele Di Gregorio ke arah dua bek sayap yang aktif membantu serangan, Adrien Truffert dan James Hill.

    Dengan menempatkan Justin Kluivert dan Marcus Tavernier dalam peran yang bergerak ke dalam, Bournemouth menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah sehingga memaksa bek sayap Milan mengambil posisi lebih ke dalam yang tidak nyaman bagi mereka.

    Momen untuk memulai tekanan telah dilatih secara cermat. Bournemouth tidak langsung menekan bek tengah Milan, melainkan menunggu umpan mengarah kepada gelandang bertahan Ardon Jashari. Begitu bola memasuki area tersebut, Tyler Adams dan Ryan Christie menekan bersama untuk memaksa lawan kehilangan bola.

    Pendekatan ini membuahkan hasil sejak awal. Tekanan yang mereka ciptakan berujung pada penalti Kluivert pada menit kedelapan. Saat bertahan, Bournemouth menjaga kerapatan blok pertahanan di area tengah dan memastikan jarak antarlini tetap rapat. Hal itu secara efektif meredam kemampuan Ruben Loftus-Cheek untuk membawa bola maju dari posisi yang lebih dalam.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Skema taktik AC Milan

    Amorim memilih formasi 3-4-3 untuk membangun serangan dengan struktur 3-2 bersama Jashari dan Yunus Musah. Secara taktis, ia ingin memanfaatkan lebar permainan yang diberikan Diego Moreira dan Pervis Estupinan untuk merenggangkan lini tengah Bournemouth yang berisi empat pemain sejajar. Dengan begitu, Amorim berharap terbuka jalur umpan bagi Omari Hutchinson dan Loftus-Cheek untuk bergerak di ruang antara dua gelandang poros dan lini belakang Bournemouth.

    Namun, penerapannya kurang memiliki permainan vertikal yang diperlukan. Milan kesulitan membawa bola melewati tiap sepertiga lapangan dan kerap terjebak dalam pola sirkulasi bola berbentuk U di sekeliling blok pertahanan Bournemouth.

    Kartu merah Maignan pada menit ke-28 membuat sistem ini tidak lagi berjalan. Amorim terpaksa menarik Hutchinson untuk memasukkan kiper cadangan Lorenzo Torriani, sehingga kehilangan pemain paling kreatifnya di ruang antarlini. Bermain dengan sepuluh pemain, Milan mundur ke formasi bertahan 4-4-1. Namun, tanpa penyerang target murni untuk meredakan tekanan, bola terus kembali ke sepertiga pertahanan mereka.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Adu taktik bak permainan catur

    Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di area sayap selama 30 menit pertama. Rose melihat bahwa para bek sayap Milan kerap terlambat kembali ke posisinya, sehingga dua bek tengah di sisi luar, Strahinja Pavlovic dan Fikayo Tomori, harus menghadapi para penyerang sayap Bournemouth tanpa bantuan. Kecepatan Ben Gannon-Doak dan pergerakan Evanilson terus meregangkan formasi tiga bek Milan, menciptakan situasi kacau yang berujung pada dua penalti di babak pertama.

    Keputusan Amorim untuk tetap menerapkan garis pertahanan tinggi meski tanpa Maignan, yang dikenal sebagai 'kiper penyapu', terbukti fatal. Bournemouth memanfaatkan ruang di belakang Tomori dan Pavlovic lewat umpan langsung. Rose memenangi pertarungan taktik ini karena tepat membaca bahwa struktur Milan terlalu bergantung pada kecepatan individu pemain untuk kembali bertahan, alih-alih perlindungan pertahanan secara kolektif.

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  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Penyesuaian selama pertandingan

    Saat turun minum, Milan tertinggal 2-0 dan bermain dengan sepuluh orang. Amorim berusaha membendung keadaan dengan memasukkan Adrien Rabiot dan Davide Bartesaghi. Langkah ini menunjukkan peralihan ke pertahanan blok rendah yang lebih berhati-hati untuk mencegah kekalahan lebih telak. AC Milan menerapkan formasi 4-4-1-0 dan praktis meninggalkan tekanan tinggi demi menutup jalur di area tengah. Meski awalnya memperlambat laju Bournemouth dalam mencetak gol, pendekatan ini juga menghilangkan ancaman serangan balik Milan.

    Rose merespons dengan pergantian pemain setelah satu jam pertandingan, memasukkan Lewis Cook dan Amine Adli untuk menyegarkan permainan timnya. Masuknya Adli memberikan dampak besar. Ia diinstruksikan untuk tetap berada di sisi lapangan dan memanfaatkan kelelahan lini belakang darurat Milan yang berisi empat pemain. Penyesuaian ini membuahkan hasil bagi Bournemouth. Mereka mendapat tendangan bebas tepat di luar kotak penalti, dan Adli mencetak gol gemilang untuk memastikan kemenangan. Gol itu membenarkan keputusan Rose untuk terus menyerang alih-alih sekadar mempertahankan keunggulan dua gol.

    Pada akhirnya, kemenangan Bournemouth menjadi bukti bahwa disiplin struktur permainan mampu mengungguli reputasi individu. Keputusan Rose untuk membidik garis pertahanan tinggi dan sisi lapangan Milan menciptakan tekanan sejak awal yang meruntuhkan perlawanan AC Milan. Penalti Kluivert pada awal laga menentukan arah pertandingan, tetapi ketidakmampuan Milan menyesuaikan taktik setelah kartu merah Maignan memungkinkan Bournemouth memastikan hasil tersebut. Dengan mempertahankan tempo tinggi dan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain melalui permainan melebar, Bournemouth menjalankan rencana taktis yang membuat salah satu klub besar Eropa itu tak punya jawaban.

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