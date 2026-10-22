Jalannya duel Liga Europa di Vitality Stadium ini ditentukan oleh disiplin struktur permainan Bournemouth yang tak kenal lelah saat menghadapi AC Milan, yang sudah tampak rapuh secara taktik bahkan sebelum kalah jumlah pemain.

Rose berupaya memanfaatkan ruang antara area tengah dan sayap serta menerapkan permainan transisi berintensitas tinggi, sementara Ruben Amorim mencoba mengendalikan tempo melalui susunan tiga bek yang terstruktur, dengan tujuan merenggangkan blok pertahanan Bournemouth lewat serangan dari sisi lapangan.

Namun, dasar strategi pertandingan berubah drastis pada menit ke-28. Kartu merah Maignan memaksa Milan lebih banyak bertahan dan bereaksi, mengubah duel taktik yang semula berimbang menjadi pertandingan yang menuntut pengelolaan permainan dalam situasi timpang.

Bournemouth asuhan Rose tetap sabar dan tidak terlalu banyak menumpuk pemain di depan. Mereka memilih membongkar pertahanan AC Milan melalui penguasaan bola yang terkendali dan situasi bola mati yang menjanjikan peluang besar, hingga akhirnya menang telak 3-0.