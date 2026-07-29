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Bournemouth tolak DUA tawaran Barcelona untuk Eli Junior Kroupi meski striker Prancis itu 'gembira' dengan minat transfer dari juara La Liga tersebut
Barca mengalami penolakan ganda untuk Kroupi
Barcelona melihat dua tawaran pembuka mereka untuk bintang muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, ditolak, saat direktur olahraga Deco berupaya mengamankan target sekunder di belakang Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Penyerang Prancis itu, yang baru-baru ini bergabung dengan klub Premier League tersebut setelah melejit bersama Lorient, dengan cepat menjadi fokus utama pelatih Hansi Flick, yang disebut "antusias" terhadap profil teknis spesifik sang pemain berusia 20 tahun dan potensi eksplosif mentahnya.
Terlepas dari daya tarik Camp Nou, Bournemouth tetap teguh menghadapi pendekatan awal dari raksasa Spanyol itu. Menurut L'Equipe, Bournemouth menolak dua tawaran terpisah, yang keduanya dipahami bernilai di bawah angka €100 juta.
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Striker 'sangat senang' dengan ketertarikan Barcelona
Minat dari Catalunya jelas membuat sang pemain tergoda, dengan Kroupi disebut 'sangat antusias' dengan prospek bergabung dengan juara bertahan La Liga tersebut. Upaya Barcelona mengejarnya tidak terlalu mengejutkan setelah penyerang yang baru berusia 20 tahun itu menjalani musim bersejarah, memecahkan rekor gol terbanyak oleh remaja pada musim debut di Premier League dengan torehan 13 gol.
Foto masa kecil sang penyerang saat mengenakan jersey tandang Barcelona yang mencolok dari musim 2012-13 baru-baru ini menjadi viral, semakin memanaskan spekulasi soal kedekatan lamanya dengan klub tersebut. Setelah memberi tahu para perwakilannya tentang keinginannya untuk mendorong kepindahan, Kroupi berharap titik tengah bisa ditemukan antara kedua klub.
Alvarez tetap menjadi target utama
Meski Kroupi menjadi rencana B yang aktif, presiden Barcelona Joan Laporta masih terlibat langsung dalam upaya mengejar Alvarez. Penyerang Argentina itu, yang sedang menapaki jalan terjal di Atletico Madrid, tetap menjadi prioritas mutlak Flick. Gesekan antara dua klub Spanyol tersebut semakin meningkat setelah tuntutan transfer sang striker disampaikan secara terbuka.
Terlepas dari komentar tersebut, CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin tetap kukuh dengan menegaskan bahwa klub tidak akan dipaksa menjual sang pemain. Tawaran terbaru Barcelona yang berada di kisaran €100 juta belum cukup untuk meyakinkan Atletico Madrid agar melepas aset berharganya itu.
- Getty
Mengisi kekosongan di Catalunya
Kebutuhan untuk merekrut striker papan atas menjadi hal yang sangat mendesak bagi Barcelona setelah musim panas yang penuh gejolak di lini depan mereka. Kepergian Robert Lewandowski ke Chicago Fire telah meninggalkan lubang besar dalam produktivitas gol tim, sementara Ferran Torres juga santer dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Pada akhirnya, pertarungan untuk masa depan lini serang Barcelona akan ditentukan di ruang rapat dalam beberapa pekan ke depan. Entah itu lewat langkah pemecah rekor untuk Alvarez atau upaya mendatangkan talenta luar biasa Kroupi, Barcelona bertekad mendapatkan pemain incarannya.
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