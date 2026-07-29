Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bournemouth v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Bournemouth tolak DUA tawaran Barcelona untuk Eli Junior Kroupi meski striker Prancis itu 'gembira' dengan minat transfer dari juara La Liga tersebut

Transfers
Barcelona
E. Kroupi
AFC Bournemouth
Premier League
LaLiga

Pencarian Barcelona untuk penyerang ujung tombak baru menemui hambatan besar setelah Bournemouth menolak dua tawaran resmi untuk bintang muda yang tengah naik daun, Eli Junior Kroupi. Raksasa Catalan itu mengalihkan fokus kepada wonderkid Prancis tersebut sebagai alternatif utama untuk Julian Alvarez, tetapi klub Premier League itu terbukti menjadi negosiator yang sulit meski sang pemain muda disebut "gembira" dengan prospek kepindahan ke Camp Nou.

  • Barca mengalami penolakan ganda untuk Kroupi

    Barcelona melihat dua tawaran pembuka mereka untuk bintang muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, ditolak, saat direktur olahraga Deco berupaya mengamankan target sekunder di belakang Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Penyerang Prancis itu, yang baru-baru ini bergabung dengan klub Premier League tersebut setelah melejit bersama Lorient, dengan cepat menjadi fokus utama pelatih Hansi Flick, yang disebut "antusias" terhadap profil teknis spesifik sang pemain berusia 20 tahun dan potensi eksplosif mentahnya.

    Terlepas dari daya tarik Camp Nou, Bournemouth tetap teguh menghadapi pendekatan awal dari raksasa Spanyol itu. Menurut L'Equipe, Bournemouth menolak dua tawaran terpisah, yang keduanya dipahami bernilai di bawah angka €100 juta.


    • Iklan
  • Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty

    Striker 'sangat senang' dengan ketertarikan Barcelona

    Minat dari Catalunya jelas membuat sang pemain tergoda, dengan Kroupi disebut 'sangat antusias' dengan prospek bergabung dengan juara bertahan La Liga tersebut. Upaya Barcelona mengejarnya tidak terlalu mengejutkan setelah penyerang yang baru berusia 20 tahun itu menjalani musim bersejarah, memecahkan rekor gol terbanyak oleh remaja pada musim debut di Premier League dengan torehan 13 gol.

    Foto masa kecil sang penyerang saat mengenakan jersey tandang Barcelona yang mencolok dari musim 2012-13 baru-baru ini menjadi viral, semakin memanaskan spekulasi soal kedekatan lamanya dengan klub tersebut. Setelah memberi tahu para perwakilannya tentang keinginannya untuk mendorong kepindahan, Kroupi berharap titik tengah bisa ditemukan antara kedua klub.

  • Alvarez tetap menjadi target utama

    Meski Kroupi menjadi rencana B yang aktif, presiden Barcelona Joan Laporta masih terlibat langsung dalam upaya mengejar Alvarez. Penyerang Argentina itu, yang sedang menapaki jalan terjal di Atletico Madrid, tetap menjadi prioritas mutlak Flick. Gesekan antara dua klub Spanyol tersebut semakin meningkat setelah tuntutan transfer sang striker disampaikan secara terbuka.

    Terlepas dari komentar tersebut, CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin tetap kukuh dengan menegaskan bahwa klub tidak akan dipaksa menjual sang pemain. Tawaran terbaru Barcelona yang berada di kisaran €100 juta belum cukup untuk meyakinkan Atletico Madrid agar melepas aset berharganya itu.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Robert LewandowskiGetty

    Mengisi kekosongan di Catalunya

    Kebutuhan untuk merekrut striker papan atas menjadi hal yang sangat mendesak bagi Barcelona setelah musim panas yang penuh gejolak di lini depan mereka. Kepergian Robert Lewandowski ke Chicago Fire telah meninggalkan lubang besar dalam produktivitas gol tim, sementara Ferran Torres juga santer dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Pada akhirnya, pertarungan untuk masa depan lini serang Barcelona akan ditentukan di ruang rapat dalam beberapa pekan ke depan. Entah itu lewat langkah pemecah rekor untuk Alvarez atau upaya mendatangkan talenta luar biasa Kroupi, Barcelona bertekad mendapatkan pemain incarannya.

Club Friendlies
Augsburg crest
Augsburg
FCA
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR