Barcelona melihat dua tawaran pembuka mereka untuk bintang muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, ditolak, saat direktur olahraga Deco berupaya mengamankan target sekunder di belakang Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Penyerang Prancis itu, yang baru-baru ini bergabung dengan klub Premier League tersebut setelah melejit bersama Lorient, dengan cepat menjadi fokus utama pelatih Hansi Flick, yang disebut "antusias" terhadap profil teknis spesifik sang pemain berusia 20 tahun dan potensi eksplosif mentahnya.

Terlepas dari daya tarik Camp Nou, Bournemouth tetap teguh menghadapi pendekatan awal dari raksasa Spanyol itu. Menurut L'Equipe, Bournemouth menolak dua tawaran terpisah, yang keduanya dipahami bernilai di bawah angka €100 juta.



