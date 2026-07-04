Bournemouth menyetujui kesepakatan senilai £26 juta untuk merekrut Alvaro Rodriguez, sementara Real Madrid meraup keuntungan besar dari transfer tersebut

Bournemouth telah menyepakati kesepakatan awal senilai £21,4 juta dengan Elche untuk striker Rodriguez, dengan nilai transfer yang berpotensi naik menjadi £25,7 juta melalui klausul tambahan, menurut BBC. Pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan musim yang mengesankan di La Liga musim lalu, dengan mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist dalam 34 penampilan.

Rodriguez diperkirakan akan menjalani tes medis pada hari Senin sebelum menandatangani kontrak hingga Juni 2031. The Cherries memandangnya sebagai tambahan kunci untuk memperkuat lini serang mereka setelah mencatatkan posisi terbaik sepanjang sejarah di Liga Premier.







