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Bournemouth menyetujui kesepakatan senilai £26 juta untuk merekrut Alvaro Rodriguez, sementara Real Madrid meraup keuntungan besar dari transfer tersebut
Bournemouth membidik striker yang sangat diincar
Bournemouth telah menyepakati kesepakatan awal senilai £21,4 juta dengan Elche untuk striker Rodriguez, dengan nilai transfer yang berpotensi naik menjadi £25,7 juta melalui klausul tambahan, menurut BBC. Pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan musim yang mengesankan di La Liga musim lalu, dengan mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist dalam 34 penampilan.
Rodriguez diperkirakan akan menjalani tes medis pada hari Senin sebelum menandatangani kontrak hingga Juni 2031. The Cherries memandangnya sebagai tambahan kunci untuk memperkuat lini serang mereka setelah mencatatkan posisi terbaik sepanjang sejarah di Liga Premier.
- Getty Images Sport
Real Madrid diprediksi akan meraup keuntungan besar
Transfer ini bukan hanya berita besar bagi Bournemouth dan Elche, tetapi juga bagi Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut menyertakan klausul 50% dari hasil penjualan saat mereka melepas striker tersebut ke Elche pada musim panas lalu dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu €2 juta. Setelah negosiasi yang sukses antara kedua klub, Los Blancos kini diperkirakan akan mengantongi jumlah yang lumayan, diperkirakan sekitar €12,5 juta, seiring dengan strategi mereka untuk mempertahankan hak ekonomi atas para lulusan akademi yang terus membuahkan hasil.
Bournemouth terus mempersiapkan diri untuk masa depan
Rodriguez bergabung saat Bournemouth bersiap memasuki babak baru di bawah asuhan Marco Rose. Pelatih asal Jerman itu mengambil alih kendali setelah kepergian Andoni Iraola dan diharapkan mampu membentuk skuad yang mampu bersaing di kompetisi domestik maupun di Eropa. Penyerang tersebut diprediksi akan menjadi pesaing bagi Evanilson dan berpotensi memengaruhi masa depan Enes Unal, dengan Bournemouth dilaporkan bersedia mempertimbangkan tawaran untuk pemain timnas Turki tersebut seiring upaya mereka memperkuat skuad.
- Getty Images Sport
Masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan penyelesaian kontrak
Rodriguez diperkirakan akan menyelesaikan pemeriksaan medisnya sebelum menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031. Setelah transfer ini rampung, ia akan bergabung dalam persiapan Bournemouth menjelang musim baru. The Cherries juga diperkirakan akan menyeimbangkan kedatangan pemain baru dengan upaya mempertahankan pemain kunci, termasuk Alex Scott, yang dilaporkan masih diminati oleh beberapa klub Liga Premier.
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