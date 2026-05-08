Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bournemouth mengonfirmasi skorsing Alex Jimenez menyusul tuduhan terkait pesan-pesan yang tidak pantas di media sosial
Tuduhan bermunculan setelah Bournemouth mencoret Jimenez dari skuad
Bournemouth telah menarik Jimenez dari pertandingan Liga Premier melawan Fulham setelah beredar tangkapan layar di media sosial yang diduga memperlihatkan sang bek berkomunikasi dengan seorang gadis remaja. Gambar-gambar tersebut mulai menyebar di internet pada Jumat malam. Gambar-gambar tersebut dilaporkan menunjukkan pemain timnas Spanyol U-21 itu bertukar pesan dengan gadis di bawah umur tersebut sebelum mengirimkan foto selfie dari dalam mobilnya disertai keterangan yang berkonotasi seksual. Klub segera merespons begitu postingan tersebut muncul. Bournemouth mengonfirmasi bahwa pemain berusia 21 tahun itu tidak akan masuk dalam skuad untuk pertandingan di Craven Cottage sementara situasi tersebut sedang diselidiki.
- Getty Images Sport
Bournemouth mengonfirmasi penyelidikan internal
Bournemouth menanggapi situasi tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, yang menegaskan bahwa klub telah mengetahui postingan di media sosial tersebut dan telah membuka penyelidikan.
Pernyataan tersebut berbunyi: "AFC Bournemouth menyadari adanya postingan yang beredar di media sosial yang melibatkan bek kanan, Alex Jimenez. Klub memahami keseriusan masalah ini dan saat ini sedang menyelidikinya. Akibatnya, Alex tidak akan dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Liga Premier besok melawan Fulham dan klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini."
Upaya Bournemouth untuk lolos ke kompetisi Eropa terkendala oleh absennya pemain kunci
Waktu terjadinya situasi ini menjadi pukulan telak bagi manajer Andoni Iraola di tengah musim yang bersejarah bagi klub. Jimenez telah menjadi andalan tim musim ini, dengan mencatatkan 32 penampilan dan mencetak gol dalam kemenangan 3-2 atas Liverpool pada Januari lalu. Penampilannya telah membantu Bournemouth tetap bersaing untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Bek tersebut bergabung dari AC Milan dengan status pinjaman pada September lalu dalam kesepakatan yang mencakup kewajiban pembelian sebesar £15 juta, sebuah klausul yang diaktifkan Bournemouth awal tahun ini.
- Getty Images Sport
Penyelidikan masih berlanjut sementara masa depan masih belum jelas
Penyelidikan internal Bournemouth akan menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait situasi Jimenez. Untuk saat ini, sang pemain tidak dapat dipanggil untuk bertanding sementara klub meninjau tuduhan tersebut. Sebelumnya, ia meniti kariernya di akademi Real Madrid dan sempat menarik minat sejumlah klub, termasuk Bayern Munich dan Chelsea, pada awal kariernya.