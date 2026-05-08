Bournemouth mengonfirmasi skorsing Alex Jimenez menyusul tuduhan terkait pesan-pesan yang tidak pantas di media sosial

Bournemouth menanggapi situasi tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, yang menegaskan bahwa klub telah mengetahui postingan di media sosial tersebut dan telah membuka penyelidikan.

Pernyataan tersebut berbunyi: "AFC Bournemouth menyadari adanya postingan yang beredar di media sosial yang melibatkan bek kanan, Alex Jimenez. Klub memahami keseriusan masalah ini dan saat ini sedang menyelidikinya. Akibatnya, Alex tidak akan dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Liga Premier besok melawan Fulham dan klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini."