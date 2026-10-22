Milan menjalani malam yang ingin segera dilupakan di Bournemouth, London selatan. Kesalahan-kesalahan De Winter pada awal laga berujung penalti yang membuat pertandingan berjalan sesuai keinginan tuan rumah. Nilainya 5. Lalu, Maignan bertindak gegabah dengan menghantam Adams: kartu merah dan penalti untuk lawan. Nilainya 4.Milan menelan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan yang dimainkan di Europa League, dengan skor akhir 3-0 yang sangat telak.
Bournemouth-AC Milan, rapor pemain versi CM: aksi gila Maignan, nilai 4. De Winter kewalahan, Loftus-Cheek bak hantu
Rapor pemain BORNEMOUTH
Di Gregorio 6: Sarung tangannya kotor hanya karena hujan deras. AC Milan tak sekalipun melepaskan tembakan tepat sasaran.
Hill 7: Malam yang patut disimpan sebagai salah satu kenangan paling berharga bagi pemain kelahiran 2002 ini. Ia tampil gemilang melawan AC Milan, baik saat mengirim umpan silang maupun ketika harus menutup ruang gerak Hutchinson.
Diakité 6,5: Menempel ketat Cisse dan tak memberinya peluang sedikit pun.
Silva 6,5: Memimpin lini pertahanan dengan penuh wibawa dan kecerdasan taktis. Bukan tanpa alasan AC Milan lama memantaunya: pemain asal Portugal ini adalah bek yang bagus.
Truffert 7: Melaju kencang di sisi kiri dan memaksa Moreira lebih banyak bertahan. Ia menjadi pembeda bagi Bournemouth.
Christie 7: Penguasa mutlak lini tengah. Ia memutus serangan dan merangkai permainan dengan tempo sangat tinggi. Penampilan yang menunjukkan intensitas dan karakter luar biasa.
Adams 6,5: Berdiri di depan lini pertahanan dan menjadi perisai dengan sangat baik. Ia terlibat dalam insiden penalti yang kontroversial akibat reaksi gegabah Maignan. (Cook masuk pada menit ke-62)
Tavernier 7: Ia adalah nyawa Bournemouth, sosok yang memberi tempo dan daya pada setiap gelombang serangan Bournemouth. Pergerakannya tanpa henti terus menyulitkan pertahanan AC Milan yang tampak lengah. Sangat tenang saat mengeksekusi penalti untuk gol yang mengubah skor menjadi 2-0. (Rayan masuk pada menit ke-62)
Kluivert 7: Mengeksekusi penalti pembuka keunggulan dengan sempurna. Pergerakannya ke belakang pemain yang menjaganya berkali-kali membelah pertahanan AC Milan. (Toth 6 masuk pada menit ke-62: Penampilannya hanya berlangsung singkat karena masalah pada otot fleksor (Adli 7 masuk pada menit ke-78: Ia menciptakan lengkungan bola yang luar biasa indah lewat tendangan bebas untuk gol 3-0)
Gannon-Doak 6: Menunjukkan beberapa aksi menarik, tetapi juga lama tak terlihat dalam permainan.
Evanilson 6,5: Pemain asal Brasil ini bekerja keras dan efektif untuk tim, baik sebagai pemantul bola maupun saat menyerang ruang di belakang pertahanan. Ia meninggalkan lapangan dalam keadaan benar-benar kelelahan (Alvaro 6 masuk pada menit ke-65: Bergerak ke seluruh area serangan)
Pelatih Rose 7: Para pemainnya tampil sempurna dan meraih hasil bersejarah yang sepenuhnya layak mereka dapatkan.
Rapor AC Milan
Maignan 4: ia sangat marah kepada rekan-rekannya karena mereka memberi terlalu banyak ruang kepada para penyerang Bournemouth. Ia melampiaskan frustrasinya dengan cara terburuk: memukul Adams dengan tangannya hingga mendapat kartu merah dan menghadiahkan penalti kepada lawan. Tindakan tanpa alasan dari kapten AC Milan.
Tomori 5: permainan Bournemouth yang melebar membuatnya berkali-kali kerepotan. Ia sangat kesulitan membaca pergerakan para penyerang lawan yang terus-menerus berubah, lalu menerima kartu kuning demi menghentikan serangan yang sangat berbahaya di ruang terbuka. Kewalahan. (sejak menit ke-67 Diawara)
De Winter 4,5: memberikan bola berbahaya kepada Kluivert di kotak penalti pada awal laga, seolah menjadi pertanda buruk. Tiga menit kemudian, pada menit ke-10, ia terlalu melebarkan sikunya dan menghadiahkan penalti kepada lawan. Kewalahan
Pavlovic 5,5: patut diapresiasi karena berjuang hingga akhir, tetapi tanpa hasil berarti.
Estupinan 5: cuaca Inggris pun tak mampu menyegarkan kembali bek sayap yang pernah memperkuat Brighton ini. Penampilannya biasa-biasa saja, baik saat bertahan maupun menyerang. Kartu kuning yang diterimanya membuat Amorim memutuskan untuk tidak memainkannya lagi selepas jeda. (sejak menit ke-46 babak kedua Bartesaghi 5,5: sedikit lebih baik daripada rekannya, tetapi masih jauh dari penampilan yang bisa disebut meyakinkan)
Musah 5: tampil lesu pada setengah jam pertama dan terus memberikan bola kepada lawan. Permainannya membaik pada babak kedua, ketika pertandingan sudah tak lagi berarti bagi AC Milan.
Jashari 5,5: beberapa kali mengalihkan arah permainan dengan baik, tetapi bermain dengan tempo rendah dan sama sekali tidak menjadi pelindung di depan pertahanan. Ardon kesulitan membuktikan bahwa ia layak menjadi starter.
Hutchinson 5,5: termasuk yang paling aktif pada awal laga, tetapi digantikan oleh Torriani setelah Maignan mendapat kartu merah. (sejak menit ke-32 babak kedua Torriani 5,5: menjalani debutnya di Liga Europa dan tak banyak yang bisa ia lakukan untuk mencegah gol Adli)
Loftus-Cheek 4,5: ketika pertandingan menjadi sulit, pemain Inggris ini menghilang. Ini pola yang menyedihkan selama kiprahnya bersama AC Milan: sempat menunjukkan tanda-tanda berbeda saat melawan Salzburg, sebelum kembali tampil seperti biasanya, tanpa terlihat. (sejak menit ke-46 babak kedua Rabiot 5,5: jelas tampil lebih baik di lapangan sembari berusaha menularkan mentalitasnya)
Moreira 5: ketika ditempatkan di sisi kanan, seperti malam ini, ia seolah kehilangan kemampuan istimewanya. Sama sekali tak terlihat pengaruhnya dalam permainan dan lebih sibuk menjaga posisi karena mewaspadai Truffert yang tampil bagus. (sejak menit ke-75 Comotto tanpa nilai: menjalani debutnya bersama AC Milan)
Cisse 5: terlalu terisolasi di lini depan dan tak mendapat bola yang bisa dimainkan.
Pelatih Amorim 5: penampilan buruk, kekalahan yang sangat buruk, dan kartu merah Maignan. Ia tak mampu memberi pengaruh dan menurunkan sebelas pemain dengan pendekatan yang terlalu pasif.
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