Di Gregorio 6: Sarung tangannya kotor hanya karena hujan deras. AC Milan tak sekalipun melepaskan tembakan tepat sasaran.

Hill 7: Malam yang patut disimpan sebagai salah satu kenangan paling berharga bagi pemain kelahiran 2002 ini. Ia tampil gemilang melawan AC Milan, baik saat mengirim umpan silang maupun ketika harus menutup ruang gerak Hutchinson.

Diakité 6,5: Menempel ketat Cisse dan tak memberinya peluang sedikit pun.

Silva 6,5: Memimpin lini pertahanan dengan penuh wibawa dan kecerdasan taktis. Bukan tanpa alasan AC Milan lama memantaunya: pemain asal Portugal ini adalah bek yang bagus.

Truffert 7: Melaju kencang di sisi kiri dan memaksa Moreira lebih banyak bertahan. Ia menjadi pembeda bagi Bournemouth.

Christie 7: Penguasa mutlak lini tengah. Ia memutus serangan dan merangkai permainan dengan tempo sangat tinggi. Penampilan yang menunjukkan intensitas dan karakter luar biasa.

Adams 6,5: Berdiri di depan lini pertahanan dan menjadi perisai dengan sangat baik. Ia terlibat dalam insiden penalti yang kontroversial akibat reaksi gegabah Maignan. (Cook masuk pada menit ke-62)

Tavernier 7: Ia adalah nyawa Bournemouth, sosok yang memberi tempo dan daya pada setiap gelombang serangan Bournemouth. Pergerakannya tanpa henti terus menyulitkan pertahanan AC Milan yang tampak lengah. Sangat tenang saat mengeksekusi penalti untuk gol yang mengubah skor menjadi 2-0. (Rayan masuk pada menit ke-62)

Kluivert 7: Mengeksekusi penalti pembuka keunggulan dengan sempurna. Pergerakannya ke belakang pemain yang menjaganya berkali-kali membelah pertahanan AC Milan. (Toth 6 masuk pada menit ke-62: Penampilannya hanya berlangsung singkat karena masalah pada otot fleksor (Adli 7 masuk pada menit ke-78: Ia menciptakan lengkungan bola yang luar biasa indah lewat tendangan bebas untuk gol 3-0)

Gannon-Doak 6: Menunjukkan beberapa aksi menarik, tetapi juga lama tak terlihat dalam permainan.

Evanilson 6,5: Pemain asal Brasil ini bekerja keras dan efektif untuk tim, baik sebagai pemantul bola maupun saat menyerang ruang di belakang pertahanan. Ia meninggalkan lapangan dalam keadaan benar-benar kelelahan (Alvaro 6 masuk pada menit ke-65: Bergerak ke seluruh area serangan)





Pelatih Rose 7: Para pemainnya tampil sempurna dan meraih hasil bersejarah yang sepenuhnya layak mereka dapatkan.