Pau Cubarsi, bintang Barcelona, menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan Golden Boy 2026.

Cubarsi menyita perhatian besar setelah tampil gemilang bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam daftar 10 pemain terbaik di peringkat Ballon d'Or, sekaligus memuncaki peringkat penghargaan Golden Boy 2026.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Dalam pembaruan terakhir peringkat penghargaan pemain muda terbaik di dunia, yang dipublikasikan pada hari Kamis ini, Cubarsi menempati puncak dengan selisih 700 poin atas rekannya Lamine Yamal, yang meraih penghargaan tersebut pada 2024."

Posisi ketiga di podium dilengkapi oleh salah satu rekrutan terbaru Real Madrid musim panas ini, Yan Diomande, yang tiba di ibu kota Spanyol dengan nilai transfer tetap 125 juta euro, ditambah 15 juta euro sebagai variabel.

Warren Zaire-Emery, bintang Paris Saint-Germain, berada di posisi ketiga dengan selisih 6000 poin dari bek Barcelona tersebut.

Di sisi lain, pemain Maroko Ayoub Bouaddi, yang mungkin bisa menjadi pengganti Rodri di Manchester City, menempati posisi kelima.