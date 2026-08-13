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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bouadi peringkat kelima: Bintang Barcelona ungguli Yamal dan Diomande untuk merebut penghargaan bergengsi

LaLiga
Real Madrid
Barcelona
A. Bouaddi
Morocco
Y. Diomande
P. Cubarsi
L. Yamal
Spanyol
Maroko

Pau Cubarsi, bintang Barcelona, menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan Golden Boy 2026.

Cubarsi menyita perhatian besar setelah tampil gemilang bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam daftar 10 pemain terbaik di peringkat Ballon d'Or, sekaligus memuncaki peringkat penghargaan Golden Boy 2026.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Dalam pembaruan terakhir peringkat penghargaan pemain muda terbaik di dunia, yang dipublikasikan pada hari Kamis ini, Cubarsi menempati puncak dengan selisih 700 poin atas rekannya Lamine Yamal, yang meraih penghargaan tersebut pada 2024."

Posisi ketiga di podium dilengkapi oleh salah satu rekrutan terbaru Real Madrid musim panas ini, Yan Diomande, yang tiba di ibu kota Spanyol dengan nilai transfer tetap 125 juta euro, ditambah 15 juta euro sebagai variabel.

Warren Zaire-Emery, bintang Paris Saint-Germain, berada di posisi ketiga dengan selisih 6000 poin dari bek Barcelona tersebut.

Di sisi lain, pemain Maroko Ayoub Bouaddi, yang mungkin bisa menjadi pengganti Rodri di Manchester City, menempati posisi kelima.

  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Marc Bernal bersaing dengan Cubarsi dan Lamine Yamal

    Selain Cubarsí dan Lamine Yamal, Barcelona memiliki satu pemain lain dalam daftar 100 pemain terbaik, yaitu Marc Bernal, yang menempati peringkat kedua puluh dalam klasemen.

    Sementara itu, Real Madrid juga memiliki 3 pemain dalam daftar tersebut. Selain Diomande, ada Endrick yang berada di peringkat kedelapan, sedangkan Thiago Pitarch menempati peringkat keempat puluh.

    Pada tingkat klub yang paling banyak terwakili, Porto memuncaki daftar sendirian dengan kehadiran 5 pemain di antara para kandidat.

    Adapun Liga Primer Inggris menjadi liga dengan jumlah pemain terbanyak dalam daftar 100 pemain terbaik, yakni sebanyak 26 pemain.

    La Liga Spanyol menempati peringkat kelima dengan 8 pemain, berada di belakang Bundesliga Jerman dengan 18 pemain, Ligue 1 Prancis dengan 14 pemain, dan Serie A Italia dengan 9 pemain.

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  • Jadwal acara penghargaan Golden Boy 2026

    Penghargaan Golden Boy 2026 diperuntukkan bagi para pemain yang lahir mulai tahun 2006, dan yang berkompetisi di 25 liga terbaik Eropa.

    Penghargaan tersebut dijadwalkan akan diserahkan pada 26 Oktober mendatang di London, dengan Pau Cubarsi sebagai kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan yang telah didominasi oleh para pemain Barcelona selama lima tahun terakhir.

    Pedri memenangkan penghargaan ini pada 2021, Gavi pada 2022, dan Lamine Yamal pada 2024.

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