Dalam rencana masa depan klub, Elliot Anderson tampil sebagai salah satu elemen terpenting dalam proyek baru. Manchester City juga terus memantau gelandang Lille asal Prancis, pemain Maroko Ayoub Bouaddi (18 tahun), yang mencuri perhatian selama tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia.

Klub mencari pemain-pemain muda yang memiliki fleksibilitas taktis dan kemampuan mengisi lebih dari satu posisi dalam sebuah sistem yang bertumpu pada penguasaan bola dan penempatan posisi.

Namun, untuk memahami peran Rodri, Anderson, dan mungkin Bouaddi, terlebih dahulu harus dipahami filosofi Maresca. Pelatih asal Italia itu dikenal sebagai salah satu pendukung utama "permainan posisional", dan ia menyamakan sepakbola dengan permainan catur.

Maresca berkata: "Ada banyak kemiripan di antara keduanya. Yang terpenting adalah pemikiran taktis dan penempatan posisi yang tepat." Filosofinya berpijak pada skema serangan yang mendekati (3-2-2-3), yang mengandalkan pertukaran posisi secara terus-menerus.

Salah satu kelebihan utama Rodri terletak pada kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi dalam skema taktis ini. Selama Piala Dunia, ia turun ke jantung pertahanan ketika Aymeric Laporte maju membawa bola, lalu kembali ke posisi gelandang jangkar, sebelum maju ke depan saat dibutuhkan.

Metode Maresca bertumpu pada fleksibilitas taktis yang tinggi, sehingga tim beralih dari bertahan dengan skema (4-4-2) menjadi menyerang dengan formasi (3-2-2-3), demikian menurut laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Selama musim treble, John Stones maju dari jantung pertahanan untuk mendampingi Rodri di lini tengah, sebuah gagasan yang Maresca menjadi salah satu perancangnya ketika ia menjabat sebagai asisten pelatih Guardiola.

Ia juga menerapkan gagasan yang sama di Chelsea, ketika ia menggunakan Moises Caicedo sebagai bek kanan yang berubah menjadi gelandang bertahan saat penguasaan bola, sehingga memberikan tim keunggulan jumlah pemain di area dalam.