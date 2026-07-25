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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL

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Bouadi dan Dilema Rodri: Bagaimana Manchester City Menyiapkan Diri untuk Semua Skenario?

FEATURES
A. Bouaddi
Rodri
Hull City vs Manchester United
Hull City
Manchester United
Premier League
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
E. Maresca
Maroko
Spanyol
Inggris
Wales
Italia

Teka-teki Terbesar Maresca

Manchester City memasuki salah satu fase paling sensitif dalam sejarah modernnya, setelah tirai era Pep Guardiola yang berlangsung selama satu dekade penuh diturunkan, sehingga klub memulai lembaran baru di bawah kepemimpinan Enzo Maresca.

Di tengah pembangunan ulang skuad, kepergian sejumlah bintang paling menonjol dari "treble" bersejarah, serta meningkatnya keraguan seputar masa depan Rodri, sang mantan juara Inggris ini mendapati dirinya berada di hadapan sebuah keputusan yang bisa membentuk wajah proyek barunya untuk tahun-tahun mendatang.

Lantas, apakah klub akan mempertahankan salah satu gelandang terbaik di dunia meski dalam kondisi cedera dan kontraknya mendekati akhir? Ataukah mereka akan memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan finansial besar di tengah ketertarikan Real Madrid? Dan yang terpenting, seperti apa lini tengah Maresca nantinya, entah Rodri bertahan atau pergi?

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    Fase transisi dan perubahan besar

    Manchester City tengah menjalani fase transisi yang penuh tantangan dan perubahan. Mengganti seorang pelatih yang berhasil memimpin tim selama sepuluh tahun bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan adanya indikasi yang jelas mengenai pembangunan ulang skuad secara menyeluruh.

    Musim panas ini menyaksikan kepergian empat pilar utama yang berkontribusi dalam meraih treble bersejarah pada musim 2022-2023, yaitu Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva, dan John Stones.

    Sebagai gantinya, klub memperkuat barisannya dengan mendatangkan Elliot Anderson seharga 116 juta pound sterling, ditambah talenta Inggris berusia 17 tahun, Jeremy Monga. Namun, perubahan mungkin tidak berhenti sampai di sini.

    Setelah membawa timnas Spanyol meraih Piala Dunia, Rodri bersiap menjalani operasi punggung, di saat kontraknya bersama Manchester City hanya tersisa satu tahun lagi, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depannya.

    Meski durasi absennya dari lapangan belum jelas, Enzo Maresca telah menegaskan sikapnya dalam konferensi pers perdananya, menyatakan keinginannya untuk mempertahankan bintang Spanyol tersebut.

    Namun, laporan yang mengaitkan Real Madrid dengan upaya merekrut Rodri membuka pintu bagi berbagai pertanyaan: apakah City akan tetap mempertahankan pemainnya? Ataukah mereka lebih memilih menjualnya setelah ia pulih dan meraup keuntungan finansial dari transaksi tersebut?

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  • Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Mengapa Maresca Bertahan dengan Rodri?

    Ketika Rodri kembali dari cedera robekan ligamen anterior lututnya musim lalu, banyak pihak meragukan kemampuannya untuk mengembalikan level permainan yang menjadikannya salah satu pemain terbaik dunia.

    Namun Pep Guardiola begitu yakin akan kembalinya sang pemain, dan pada Oktober lalu ia berkata: "Di Piala Dunia kita akan melihat versi terbaik dari Rodri, dan di musim mendatang kita juga akan melihat versi terbaiknya."

    Dan benar saja, sang pemain membuktikan kebenaran prediksi ini setelah memimpin timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia, serta memenangkan penghargaan pemain terbaik turnamen.

    Ketika ditanya soal masa depan Rodri, Maresca tidak ragu menjawab: "Setiap pelatih di dunia ingin memiliki pemain seperti Rodri, karena ia pemain yang luar biasa. Ia akan menjalani operasi pada hari Senin, dan kini ia membutuhkan istirahat serta pemulihan, kemudian ia akan kembali kepada kami."

    Pernyataan ini menegaskan bahwa rencana utama klub adalah mempertahankan salah satu gelandang terbaik di dunia, sembari menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi segala skenario.

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    Bagaimana Maresca Akan Membangun Lini Tengahnya?

    Dalam rencana masa depan klub, Elliot Anderson tampil sebagai salah satu elemen terpenting dalam proyek baru. Manchester City juga terus memantau gelandang Lille asal Prancis, pemain Maroko Ayoub Bouaddi (18 tahun), yang mencuri perhatian selama tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia.

    Klub mencari pemain-pemain muda yang memiliki fleksibilitas taktis dan kemampuan mengisi lebih dari satu posisi dalam sebuah sistem yang bertumpu pada penguasaan bola dan penempatan posisi.

    Namun, untuk memahami peran Rodri, Anderson, dan mungkin Bouaddi, terlebih dahulu harus dipahami filosofi Maresca. Pelatih asal Italia itu dikenal sebagai salah satu pendukung utama "permainan posisional", dan ia menyamakan sepakbola dengan permainan catur.

    Maresca berkata: "Ada banyak kemiripan di antara keduanya. Yang terpenting adalah pemikiran taktis dan penempatan posisi yang tepat." Filosofinya berpijak pada skema serangan yang mendekati (3-2-2-3), yang mengandalkan pertukaran posisi secara terus-menerus.

    Salah satu kelebihan utama Rodri terletak pada kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi dalam skema taktis ini. Selama Piala Dunia, ia turun ke jantung pertahanan ketika Aymeric Laporte maju membawa bola, lalu kembali ke posisi gelandang jangkar, sebelum maju ke depan saat dibutuhkan.

    Metode Maresca bertumpu pada fleksibilitas taktis yang tinggi, sehingga tim beralih dari bertahan dengan skema (4-4-2) menjadi menyerang dengan formasi (3-2-2-3), demikian menurut laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

    Selama musim treble, John Stones maju dari jantung pertahanan untuk mendampingi Rodri di lini tengah, sebuah gagasan yang Maresca menjadi salah satu perancangnya ketika ia menjabat sebagai asisten pelatih Guardiola.

    Ia juga menerapkan gagasan yang sama di Chelsea, ketika ia menggunakan Moises Caicedo sebagai bek kanan yang berubah menjadi gelandang bertahan saat penguasaan bola, sehingga memberikan tim keunggulan jumlah pemain di area dalam.

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    Mengapa Anderson Merupakan Transfer yang Sempurna?

    Nilai lebih dari Elliot Anderson terletak pada kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi. Sepanjang kariernya, ia telah mengisi berbagai peran di lini tengah dan serang, serta kerap turun bersama timnas Inggris untuk membentuk lima bek saat kehilangan bola.

    Di samping Rodri, Anderson mampu berperan sebagai gelandang jangkar, sehingga memungkinkan pemain Spanyol itu untuk maju ke depan, atau sebaliknya. Duet ini juga bisa terus bertukar peran demi menjaga keseimbangan tim, terutama ketika bek seperti Marc Guehi atau Josko Gvardiol membawa bola maju.

    Manchester City berharap Anderson dapat mengulang kesuksesan yang sebelumnya diraih dari kerja sama antara Rodri dan Bernardo Silva, berkat keragaman perannya dan kemampuannya menjalankan berbagai tugas taktis.

    Ayoub Bouaddi juga memiliki karakteristik yang mirip dengan Anderson. Ia pernah bermain di posisi gelandang bertahan, bek kanan, dan bek tengah, serta menonjol dalam kekuatan bertahan dan ketenangan dalam membangun serangan. Perannya sangat menyerupai apa yang dahulu ditampilkan John Stones dalam sistem Manchester City.

    Klub bertaruh pada perekrutan pemain-pemain cerdas yang mampu mengisi lebih dari satu posisi, sehingga memberi Maresca fleksibilitas taktis yang besar, seperti yang ditampilkan Luis Enrique bersama Paris Saint-Germain. Namun, untuk mencapai level tersebut dibutuhkan waktu dan kerja teknis yang panjang.

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    Mengapa Man City Memburu Bouaddi?

    Ayoub Bouaddi terikat kontrak dengan Lille yang berlaku hingga musim panas 2029, setelah menandatangani kontrak baru pada Desember lalu, namun seluruh indikasi menegaskan bahwa bertahannya dia dalam waktu lama di Stadion Pierre-Mauroy tampak sebagai hal yang tidak mungkin.

    Seiring meningkatnya minat klub-klub raksasa Eropa, Lille kini menyadari bahwa mempertahankan permata mereka bukanlah tugas yang mudah, terutama jika tawaran finansial yang pantas datang.

    Dengan semakin dekatnya Ayoub Bouaddi mengukuhkan posisinya di antara para gelandang muda paling menonjol yang tengah menanjak di Eropa, perbincangan seputar masa depannya pun mulai meningkat, di tengah minat yang kian tumbuh dari klub-klub besar benua ini.

    Lille tidak keberatan mempertimbangkan gagasan menjual pemain tersebut jika menerima tawaran yang pantas, namun nilai yang diminta bisa membuat penyelesaian transaksi ini sangat sulit bagi banyak klub.

    Estimasi menunjukkan bahwa Lille bisa meminta sekitar 100 juta euro, sebuah jumlah yang mencerminkan keyakinan klub bahwa Bouaddi bukan sekadar bakat menjanjikan, melainkan salah satu pemain muda paling bernilai dalam sepakbola Eropa.

    Meski biayanya tinggi, Manchester City muncul sebagai klub yang paling serius dalam perburuan untuk merekrutnya. City menempatkan Bouaddi di puncak prioritas mereka pada bursa transfer, dan menanti keputusan sang pemain terkait masa depannya dalam periode mendatang.

    Informasi menunjukkan bahwa sebagian klub telah menyatakan kesiapan untuk membeli pemain tersebut sekaligus mengizinkannya bertahan di Lille untuk satu musim tambahan guna melanjutkan perkembangannya, namun Manchester City lebih memilih untuk merekrutnya segera dan langsung mengintegrasikannya ke dalam skuad tim utama, terutama karena posisi lini tengah merupakan salah satu prioritas utama mereka pada mercato saat ini.

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    Bagaimana jika Rodri pergi?

    Keberadaan Rodri tetap menjadi opsi terbaik bagi Manchester City. Pemain ini memiliki pengalaman luar biasa dalam membaca permainan, penempatan posisi, dan mengatur tempo pertandingan, hal-hal yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Anderson serta para pemain baru untuk menguasainya.

    Mungkin bukti terbaik atas hal itu adalah Rodri sendiri membutuhkan beberapa musim sebelum menjadi pemimpin sejati lini tengah City, setelah banyak belajar di sisi Fernandinho.

    Meski demikian, Maresca sebelumnya telah membuktikan kemampuannya menempatkan kembali para pemain di posisi baru, seperti yang ia lakukan pada John Stones, Moises Caicedo, Marc Cucurella, dan lainnya.

    Karena itu, baik Rodri bertahan maupun pergi, pelatih asal Italia tersebut berupaya membangun tim yang lebih beragam dari sisi sumber daya manusia, dengan skuad yang memuat lebih banyak pemain yang mampu menjalankan peran berbeda. Ini merupakan perubahan yang jelas dibandingkan filosofi Guardiola, yang kerap mengandalkan sekelompok kecil pemain.

    Pada akhirnya, masa depan Rodri mungkin menjadi topik paling menonjol musim panas ini, tetapi itu bukan satu-satunya persoalan di dalam Manchester City. Keberhasilan proyek Maresca akan bergantung pada kemampuannya membangun sistem kolektif yang fleksibel, mampu bersaing baik dengan kehadiran bintang asal Spanyol itu maupun jika ia pergi.

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