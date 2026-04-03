Bruno Fernandes penalty bottle
Botol air & insting: Rahasia menahan tendangan penalti diungkap oleh mantan kiper Nottingham Forest, Mark Crossley, saat ia menjelaskan cara menggagalkan upaya Ivan Toney dan Bruno Fernandes

Mantan penjaga gawang Nottingham Forest, Mark Crossley, telah membagikan rahasia menahan tendangan penalti kepada GOAL, sekaligus mengungkapkan cara yang akan ia tempuh untuk menggagalkan upaya Bruno Fernandes dan Ivan Toney. Botol air minum yang dihiasi dengan nasihat dan petunjuk kini sedang menjadi tren di dunia sepak bola modern, tetapi apakah hal itu benar-benar berpengaruh dalam pertarungan mental dari jarak 12 yard?

    Satu-satunya pemain yang berhasil menahan tendangan penalti Le Tissier

    Crossley tak membutuhkan bantuan apa pun pada masa kejayaannya, karena mantan pemain internasional Wales ini sangat ahli dalam menggagalkan tendangan penalti. Ia terkenal sebagai satu-satunya kiper yang pernah menggagalkan tendangan penalti dari ikon Southampton, Matt Le Tissier, sementara legenda Inggris, Gary Lineker, juga gagal mencetak gol dalam final Piala FA 1991.

    Momen-momen tak terlupakan juga terjadi dalam adu penalti, di mana Crossley mampu membaca pikiran lawan dan menebak ke mana mereka akan menendang bola. Itu adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai, dan keterampilan yang akan selalu menjadi aset berharga bagi para penjaga gawang.

  • Rahasia menaklukkan tendangan penalti terungkap

    Saat diminta menjelaskan metodenya, setelah menjadi salah satu yang terbaik di bidangnya, Crossley—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL saat menyusun skuad Bally Bet All-Stars—mengatakan: “Dulu, filosofi saya adalah saya ingin membuat penendang penalti menunggu selama mungkin karena saya pernah dilatih bersama Stuart Pearce, Teddy Sheringham, dan semua penendang penalti hebat. Saya biasa bertanya kepada mereka: ‘Apa yang ingin kalian lakukan saat mengambil penalti?’ Dan jawabannya sederhana - Kami ingin meletakkan bola dan ingin segera menendangnya’.

    “Jadi, jelas, dari sudut pandang penjaga gawang, saya ingin membuat mereka menunggu selama mungkin—entah itu dengan minum dari botol air, kami dulu menaruh handuk di gawang untuk mengelap sarung tangan, atau mungkin berdebat sebentar dengan wasit soal bola yang tidak berada di titik penalti.

    “Itu satu-satunya taktik, dan saya sangat percaya pada insting. Anda mengikuti insting dan memutuskan arah mana yang akan diambil tepat di detik terakhir. Nah, secara teknis saya selalu lebih baik menepis ke kanan daripada ke kiri, jadi saya sering memilih ke kanan, seperti saat menyelamatkan tendangan Le Tissier. Tapi saat final Piala FA, saya ke kiri karena saya punya insting di detik-detik terakhir bahwa di situlah dia akan menendangnya.”

  • Bagaimana cara kiper menghentikan Fernandes dan Toney?

    Banyak pemain saat ini — seperti kapten Manchester United Fernandes dan striker Al-Ahli Toney — menunda menendang bola selama mungkin, sambil menunggu kiper di hadapan mereka bereaksi.

    Ketika ditanya bagaimana ia akan menghadapi lari pendekatan yang lambat itu, Crossley menambahkan: “Mereka memang cenderung melihat ke arahmu pada suatu saat. Jadi, aku akan menunggu kontak mata itu juga dan aku selalu berpura-pura akan bergerak ke satu arah. Ke mana pun aku berpura-pura akan pergi, aku selalu berbalik dan pergi ke arah lain. Dan itu semua hanya soal waktu sekejap dan insting.

    “Tapi soal pemain yang berlari mendekati bola dan melakukan lompatan-lompatan kecil, saya tidak mengerti. Menurut saya, mereka seharusnya hanya meletakkan bola di tanah dan berlari ke arahnya. Dari sudut pandang kiper, apa yang saya inginkan? Saya tinggi 6 kaki 5 inci, saya tidak benar-benar ingin bola berada di lantai di sudut. Jika Anda meletakkannya di ketinggian sedang dan saya bergerak ke arah yang benar, saya punya peluang untuk menahannya.

    “Jadi, menurut saya mereka sebaiknya langsung berlari ke arahnya, memutuskan sudut bawah mana yang akan mereka tuju, dan memastikan bola mengenai sudut bawah tersebut. Tidak perlu melompat-lompat, tapi saya kira mereka akan berpendapat lain.”

  • Apakah botol air berpengaruh pada drama penalti?

    Unsur tebak-tebakan bagi para penjaga gawang telah berkurang dengan munculnya botol-botol yang berisi skema tendangan penalti yang telah disusun sebelum bola ditendang. Brice Samba menerapkan taktik tersebut saat membantu Forest mengalahkan Sheffield United di babak play-off Championship 2021-22, begitu pula Jordan Pickford di Euro 2024, sementara Hannah Hampton melemparkan botol minuman milik rivalnya dari Spanyol, Cata Coll, ke arah penonton selama final Kejuaraan Eropa Wanita 2025.

    Crossley mengatakan saat ditanya tentang tren baru: “Dengar, teknologi telah berkembang jauh sejak saya bermain. Jadi, Anda bisa mempelajari banyak hal. Kini Anda akan memiliki pelatih kiper yang akan duduk bersama Anda dan mungkin meninjau 10 tendangan penalti terakhir penendang penalti serta menganalisis tekniknya. 

    “Kamu bisa melakukan riset sebanyak yang kamu mau, tapi aku yakin para pemain sudah begitu hebat, terutama di zaman sekarang, sehingga mereka bisa mengubah pikiran mereka di detik-detik terakhir. Saya selalu menganggap Matt Le Tissier sebagai yang terbaik sepanjang masa, karena dia adalah penendang bola terbaik yang pernah ada. Saya beruntung bisa menjadi orang yang menggagalkannya, tapi dia berkata kepada saya bahwa dia sebenarnya melihat saya berpura-pura akan pergi ke satu arah dan pada detik-detik terakhir dia mengubah pikirannya, dan dia tidak melakukannya dengan tepat. Jadi, saya pikir para pemain memang sebagus itu. 

    “Pertama kali saya melihat trik botol air itu adalah saat Brice Samba melawan Sheffield United. Saya ada di pertandingan itu dan berpikir, apa yang dia lakukan? Dan ketika saya melihatnya, saya berpikir, dia jelas sudah melakukan banyak riset dengan pelatih kipernya, jadi kita harus memberi apresiasi untuk itu. Dan itu berhasil baginya, dan saya melihatnya berhasil lagi sejak itu. 

    “Jadi, ini semua soal psikologis, terutama dalam adu penalti. Agak berbeda dengan penalti selama pertandingan. Kamu tidak bisa langsung mengambil botol air dan berkata, ‘Ya, dia mengambilnya di sini.’ Ya, kamu bisa, tapi dalam adu penalti, situasinya sedikit berbeda ketika kamu harus menghadapi begitu banyak tendangan penalti, satu demi satu. Apa pun taktik yang bisa digunakan oleh kiper atau pelatih kiper, gunakanlah.”

    Skuad Bally Bet All-Stars akan bertolak ke City Ground

    Mitra sponsor di bagian depan jersey Nottingham Forest, Bally Bet, memiliki misi untuk memberikan pengakuan yang layak kepada para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama sepanjang sejarah, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam dunia sepak bola sebagai bentuk perayaan atas segala hal yang membuat sepak bola akar rumput begitu istimewa. Crossley akan didukung oleh wajah-wajah terkenal Forest lainnya saat ia menyusun Bally Bet All-Stars.

    Tim All-Stars ini kemudian akan mendapatkan perlakuan layaknya tim Premier League, berpindah dari lapangan rekreasi ke City Ground, saat mereka bertanding melawan tim legenda Forest yang dipilih secara khusus pada akhir Mei. Sebelum pertandingan tersebut berlangsung, Crossley akan menyempurnakan susunan starting XI-nya dengan bantuan beberapa wajah familiar di Trentside.

