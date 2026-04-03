Botol air & insting: Rahasia menahan tendangan penalti diungkap oleh mantan kiper Nottingham Forest, Mark Crossley, saat ia menjelaskan cara menggagalkan upaya Ivan Toney dan Bruno Fernandes

Unsur tebak-tebakan bagi para penjaga gawang telah berkurang dengan munculnya botol-botol yang berisi skema tendangan penalti yang telah disusun sebelum bola ditendang. Brice Samba menerapkan taktik tersebut saat membantu Forest mengalahkan Sheffield United di babak play-off Championship 2021-22, begitu pula Jordan Pickford di Euro 2024, sementara Hannah Hampton melemparkan botol minuman milik rivalnya dari Spanyol, Cata Coll, ke arah penonton selama final Kejuaraan Eropa Wanita 2025.

Crossley mengatakan saat ditanya tentang tren baru: “Dengar, teknologi telah berkembang jauh sejak saya bermain. Jadi, Anda bisa mempelajari banyak hal. Kini Anda akan memiliki pelatih kiper yang akan duduk bersama Anda dan mungkin meninjau 10 tendangan penalti terakhir penendang penalti serta menganalisis tekniknya.

“Kamu bisa melakukan riset sebanyak yang kamu mau, tapi aku yakin para pemain sudah begitu hebat, terutama di zaman sekarang, sehingga mereka bisa mengubah pikiran mereka di detik-detik terakhir. Saya selalu menganggap Matt Le Tissier sebagai yang terbaik sepanjang masa, karena dia adalah penendang bola terbaik yang pernah ada. Saya beruntung bisa menjadi orang yang menggagalkannya, tapi dia berkata kepada saya bahwa dia sebenarnya melihat saya berpura-pura akan pergi ke satu arah dan pada detik-detik terakhir dia mengubah pikirannya, dan dia tidak melakukannya dengan tepat. Jadi, saya pikir para pemain memang sebagus itu.

“Pertama kali saya melihat trik botol air itu adalah saat Brice Samba melawan Sheffield United. Saya ada di pertandingan itu dan berpikir, apa yang dia lakukan? Dan ketika saya melihatnya, saya berpikir, dia jelas sudah melakukan banyak riset dengan pelatih kipernya, jadi kita harus memberi apresiasi untuk itu. Dan itu berhasil baginya, dan saya melihatnya berhasil lagi sejak itu.

“Jadi, ini semua soal psikologis, terutama dalam adu penalti. Agak berbeda dengan penalti selama pertandingan. Kamu tidak bisa langsung mengambil botol air dan berkata, ‘Ya, dia mengambilnya di sini.’ Ya, kamu bisa, tapi dalam adu penalti, situasinya sedikit berbeda ketika kamu harus menghadapi begitu banyak tendangan penalti, satu demi satu. Apa pun taktik yang bisa digunakan oleh kiper atau pelatih kiper, gunakanlah.”