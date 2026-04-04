Botafogo menuntut €125 juta dari Lyon setelah klub Brasil tersebut mengambil langkah hukum menyusul kepergian John Textor

Jumlah utang bernilai jutaan euro tersebut dilaporkan berasal dari kontribusi finansial penting yang diberikan Botafogo kepada Lyon pada akhir tahun 2022. Menurut klub yang berbasis di Rio de Janeiro itu, dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman untuk menyelamatkan klub Prancis tersebut ketika mereka berada di bawah tekanan besar dari pihak bank. Saat itu, tak lama setelah perusahaan induk milik Textor mengakuisisi klub Ligue 1 tersebut, Lyon menghadapi risiko sanksi finansial yang berat.

Bantuan yang diberikan oleh klub Brasil tersebut terbukti sangat penting, memastikan Lyon terhindar dari degradasi administratif dan akhirnya lolos ke Liga Europa. Namun, semangat kolaboratif yang menjadi ciri khas masa-masa awal model multi-klub telah sepenuhnya menguap setelah terjadi gesekan antara para mitra Eagle Group, yang mengakibatkan Textor melepaskan peran kepemimpinannya di Lyon. Kepemimpinan Lyon saat ini telah dituduh secara sepihak melanggar perjanjian kerja sama dan menghentikan pembayaran kepada klub-klub lain dalam jaringan tersebut.