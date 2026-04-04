Botafogo menuntut €125 juta dari Lyon setelah klub Brasil tersebut mengambil langkah hukum menyusul kepergian John Textor
Konflik internal memecah belah Eagle Football Group
Jumlah utang bernilai jutaan euro tersebut dilaporkan berasal dari kontribusi finansial penting yang diberikan Botafogo kepada Lyon pada akhir tahun 2022. Menurut klub yang berbasis di Rio de Janeiro itu, dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman untuk menyelamatkan klub Prancis tersebut ketika mereka berada di bawah tekanan besar dari pihak bank. Saat itu, tak lama setelah perusahaan induk milik Textor mengakuisisi klub Ligue 1 tersebut, Lyon menghadapi risiko sanksi finansial yang berat.
Bantuan yang diberikan oleh klub Brasil tersebut terbukti sangat penting, memastikan Lyon terhindar dari degradasi administratif dan akhirnya lolos ke Liga Europa. Namun, semangat kolaboratif yang menjadi ciri khas masa-masa awal model multi-klub telah sepenuhnya menguap setelah terjadi gesekan antara para mitra Eagle Group, yang mengakibatkan Textor melepaskan peran kepemimpinannya di Lyon. Kepemimpinan Lyon saat ini telah dituduh secara sepihak melanggar perjanjian kerja sama dan menghentikan pembayaran kepada klub-klub lain dalam jaringan tersebut.
Dampak yang sangat merugikan bagi perencanaan Botafogo
Bagi Botafogo, sengketa keuangan ini terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat. Meskipun mencatatkan musim 2024 yang bersejarah dengan meraih gelar Kejuaraan Brasil dan Copa Libertadores, ketidakmampuan pihak Prancis untuk melunasi utang telah menimbulkan dampak struktural yang signifikan. Dewan direksi klub menyatakan bahwa kegagalan klub Prancis tersebut dalam memenuhi kewajibannya telah mengganggu proyek olahraga jangka panjang mereka dan membatasi kemampuan mereka untuk beroperasi di bursa transfer.
Kekurangan dana ini telah menghambat perpanjangan kontrak pemain-pemain kunci dan menghalangi penyelesaian perekrutan pemain baru. Yang paling penting, pejabat Botafogo mengklaim bahwa utang ini adalah pemicu langsung dari larangan transfer FIFA yang dijatuhkan kepada klub pada akhir tahun 2025. Ketidakmampuan untuk mendaftarkan pemain baru telah menempatkan juara Amerika Selatan ini dalam posisi yang rentan saat mereka berusaha mempertahankan gelar mereka, yang mengarah pada keputusan untuk mengambil tindakan hukum formal.
Utang yang semakin meluas di seluruh jaringan klub
Dokumen hukum yang diajukan oleh Botafogo menunjukkan bahwa kewajiban finansial Lyon melampaui batas-batas Brasil. Klub asal Rio de Janeiro itu mengungkapkan bahwa pihak Prancis tersebut juga memiliki utang sekitar €12 juta kepada RWDM Brussels. Klub asal Belgia tersebut juga merupakan bagian dari portofolio Eagle Football, yang menandakan bahwa rusaknya kerja sama finansial ini berdampak pada berbagai aspek dari visi sepak bola global Textor.
Kegagalan sistematis dalam memenuhi perjanjian internal ini telah memaksa "Glorioso" untuk memprioritaskan kesehatan finansial mereka sendiri daripada loyalitas jaringan. Dengan mengungkap utang-utang ini secara publik dan melalui pengadilan, Botafogo menandakan keruntuhan total dalam hubungan antara berbagai cabang proyek Eagle Football, yang pernah digembar-gemborkan sebagai model revolusioner untuk berbagi talenta dan stabilitas finansial di berbagai benua.
Botafogo bertekad untuk menagih setiap sen
Dalam pernyataan resmi yang bernada tegas, Botafogo menegaskan bahwa langkah mereka untuk membawa kasus ini ke pengadilan merupakan tindakan yang "tidak dapat dibatalkan". Klub ini bertekad untuk meminta pertanggungjawaban pihak Prancis tersebut guna memastikan kelangsungan ambisi olahraga mereka. Pernyataan tersebut menekankan bahwa mereka tidak akan lagi mentolerir beban keuangan yang disebabkan oleh penolakan klub Ligue 1 tersebut untuk melunasi pinjaman darurat yang diberikan beberapa tahun lalu.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Mulai saat ini, Botafogo mengambil langkah ini secara tak terhindarkan: [klub] akan mengambil semua langkah hukum yang berlaku untuk memulihkan sepenuhnya jumlah utang yang harus dibayar oleh Olympique Lyonnais dan memastikan kelangsungan serta kokohnya proyek olahraga mereka." Dengan proses hukum yang kini sedang berlangsung, masa depan kemitraan antara kedua klub bersejarah ini tampaknya tak dapat diperbaiki lagi saat mereka bersiap untuk pertarungan berisiko tinggi di pengadilan.