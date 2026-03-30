Kasus ini mencuat beberapa jam menjelang final playoff yang menentukan antara Bosnia dan Italia, yang dijadwalkan besok malam di Zenica: menurut laporan SportMediaset, yang mengutip surat kabar Bosnia Klixba,seorang yang diduga sebagai mata-mata militer Italia dilaporkan telah menyusup ke dalam lapangan latihan tim nasional Bosnia untuk merekam para pemain. Menurut media Sarajevo tersebut, seorang tentara Italia, yang mengenakan seragam kamuflase, dilaporkan berada di luar kompleks latihan, awalnya dengan sikap yang tidak mencurigakan, sebelum kemudian mengeluarkan smartphone dari sakunya dan mulai merekam.
Bosnia, seorang tentara Italia saat latihan: dituduh sebagai "mata-mata", kasus ini pun mencuat
APA YANG TERJADI
Semua ini terjadi di tempat pemusatan latihan FK Sarajevo di Butmir, tempat Dzeko dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan pertandingan: kemarin, karena salju, mereka berlatih di pusat olahraga, sementara hari ini mereka turun ke lapangan dan media lokal yang hadir di lokasi segera menyadari bahwa latihan tersebut direkam oleh seorang tentara EUFOR, yang markasnya terletak tepat di sebelah lapangan. Tentara Italia yang dimaksud dilaporkan tetap berada di dekat lapangan bahkan setelah 15 menit pertama latihan yang terbuka untuk umum: Butmir berbatasan langsung dengan markas besar NATO, yang menampung Batalyon Multinasional (MNBN), personel polisi militer, termasuk Carabinieri Italia, dan mendukung kerja sama sipil-militer (CIMIC) di negara tersebut.
LAPORAN DARI BOSNIA
Sementara itu, sumber-sumber dari pihak pertahanan menyatakan bahwa pria tersebut bukanlah seorang “mata-mata”: pria tersebut adalah seorang tentara Italia yang, dari pangkalan yang terletak di perbatasan dengan lapangan sepak bola, berada di lokasi tersebut dan hanya sedang mengamati sesi latihan, tanpa ada kaitannya dengan kegiatan lain. Para tentara tersebut terlibat dalam misi perdamaian Uni Eropa dan saat ini terutama bertugas dalam misi Althea, untuk menjamin keamanan dan mendukung stabilitas di wilayah tersebut. Menyusul hal tersebut, Angkatan Laut Bosnia-Herzegovina akan mengirimkan pengaduan kepada misi EUFOR: gambar tentara yang berdiri di tangga kecil di fasilitas Bosnia tersebut telah menyebar ke seluruh negeri, meskipun kemungkinan besar ia hanyalah seorang tentara yang ingin menyaksikan latihan, tanpa ada kaitannya dengan Tim Nasional Gattuso.