Perhatian tertuju pada Piala Dunia, dengan bursa transfer menjadi fokus (para petinggi klub). Dalam laga antara Bosnia dan Italia — langkah terakhir yang harus dilalui untuk lolos ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko — beberapa pemain yang berpotensi menjadi bintang di bursa transfer mendatang juga akan turun ke lapangan. Di antara para pemain Italia, tetapi juga di antara para pemain Bosnia: Alajbegovic disukai oleh Milan tetapi sudah menjadi milik Bayer Leverkusen - opsi pembelian kembali senilai 8 juta euro telah dieksekusi - di jantung pertahanan lawan kita ada Taek Muharemovic: pemain kelahiran 2003 ini sedang menjalani musim yang bagus bersama Sassuolo dan sudah masuk dalam radar klub-klub papan atas.
Bosnia-Italia, sorotan tertuju pada Muharemovic: Inter dan Juventus telah memulai pembicaraan
INTER DAN JUVE MEMINATI MUHAREMOVIC
Bahkan, sejujurnya Inter sudah mencoba pada Januari lalu untuk segera memboyongnya ke Nerazzurri guna mengantisipasi persaingan; telah terjadi kontak antara Presiden Marotta dan Direktur Eksekutif Neroverde Giovanni Carnevali—yang memiliki hubungan sangat baik—yang meminta agar pembicaraan ditunda hingga musim panas. Dalam beberapa bulan ke depan, kedua belah pihak akan bertemu kembali untuk melihat apakah ada peluang untuk memulai negosiasi, namun Juventus juga ikut mengincar pemain tersebut; klub tersebut pernah memiliki sang pemain di tim Primavera dan NextGen, serta telah mengajukan permintaan informasi awal beberapa bulan lalu.
RINCIAN PERJANJIAN JUVE-SASSUOLO
Pada musim panas 2024, Bianconeri—melalui inisiatif Cristiano Giuntoli—mem Pinjamkan Muharemovic ke Sassuolo di Serie B, dengan status pinjaman yang dilengkapi opsi pembelian yang akan menjadi kewajiban jika Sassuolo promosi, ditambah 50% dari hasil penjualan di masa depan: dengan kembalinya Neroverdi ke Serie A, bek asal Bosnia itu menyelesaikan transfer permanen, Juve menerima 5 juta euro dan di masa depan berhak atas setengah dari jumlah yang akan diterima Sassuolo dari penjualan tersebut. Tidak hanya itu, jika Bianconeri mengajukan tawaran konkret untuk sang bek, mereka berkesempatan untuk mendapatkannya dengan harga setengah. Namun, saat ini ada final playoff melawan Italia. Kemudian akhir musim. Pada musim panas, bagaimanapun, sorotan akan tertuju (juga) pada Muharemovic.