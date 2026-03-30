Bosnia-Italia, sorotan tertuju pada Muharemovic: Inter dan Juventus telah memulai pembicaraan

Perhatian tertuju pada Piala Dunia, dengan bursa transfer menjadi fokus (para petinggi klub). Dalam laga antara Bosnia dan Italia — langkah terakhir yang harus dilalui untuk lolos ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko — beberapa pemain yang berpotensi menjadi bintang di bursa transfer mendatang juga akan turun ke lapangan. Di antara para pemain Italia, tetapi juga di antara para pemain Bosnia: Alajbegovic disukai oleh Milan tetapi sudah menjadi milik Bayer Leverkusen - opsi pembelian kembali senilai 8 juta euro telah dieksekusi - di jantung pertahanan lawan kita ada Taek Muharemovic: pemain kelahiran 2003 ini sedang menjalani musim yang bagus bersama Sassuolo dan sudah masuk dalam radar klub-klub papan atas.



