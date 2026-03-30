Bosnia-Italia, Pelatih Barbarez: "Jika kami mencetak gol lebih dulu, kami akan mengandalkan pertahanan yang kokoh di depan gawang kami"

Sergej Barbarez siap menghadapi Italia. Pelatih kepala Bosniaitu menyatakan dalam konferensi pers menjelang final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026: "Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi Italia, tetapi juga bagi kami. Bahkan, dari sudut pandang negara kami, ini jauh lebih penting."





"Para pemain saya semua dalam kondisi baik, satu-satunya yang merasa tidak enak badan adalah saya yang kehilangan suara di Wales. Pertandingan Kamis lalu yang berakhir dengan adu penalti sangat melelahkan, tetapi kami senang dan kami punya waktu untuk pulih. Bagi tim kami, berlari adalah hal yang sangat penting, semoga kami bisa bertahan hingga akhir."



