Bosnia-Italia, Pelatih Barbarez: "Jika kami mencetak gol lebih dulu, kami akan mengandalkan pertahanan yang kokoh di depan gawang kami"

Pelatih kepala berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sergej Barbarez siap menghadapi Italia. Pelatih kepala Bosniaitu menyatakan dalam konferensi pers menjelang final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026: "Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi Italia, tetapi juga bagi kami. Bahkan, dari sudut pandang negara kami, ini jauh lebih penting."


"Para pemain saya semua dalam kondisi baik, satu-satunya yang merasa tidak enak badan adalah saya yang kehilangan suara di Wales. Pertandingan Kamis lalu yang berakhir dengan adu penalti sangat melelahkan, tetapi kami senang dan kami punya waktu untuk pulih. Bagi tim kami, berlari adalah hal yang sangat penting, semoga kami bisa bertahan hingga akhir."


    "Saya tidak ingin membicarakan lawan-lawan kami berikutnya, yang selalu bisa mengejutkan kami meskipun kami sudah mempersiapkan diri dengan sempurna. Karena itu, kami harus memiliki rencana A, rencana B, dan rencana C. Kami harus memperhatikan setiap detail, bermain dengan berani dan tanpa rasa takut."


    "Selain mencetak gol, kita juga butuh sedikit keberuntungan. Jika kita unggul, kita akan mengandalkan pertahanan yang kokoh di depan gawang kita. Sebaliknya, jika mereka yang mencetak gol lebih dulu, kita akan melakukannya di sisi lain. Saya tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk bereksperimen setelah satu setengah tahun kita menerapkan sistem permainan ini."

