Bosnia-Italia: mengapa pertandingan di Zenica akan digelar di stadion dengan kapasitas yang dibatasi menjadi 9.000 penonton

Pertandingan Bosnia-Italia tidak akan menjadi laga yang mudah bagi tim Azzurri asuhan Gennaro Gattuso. Pertandingan yang dijadwalkan pada Selasa malam pukul 20.45 ini merupakan laga yang tidak boleh disia-siakan, mengingat pemenang final babak playoff ini akan mendapatkan tiket kualifikasi ke Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026.





Pertandingan akan digelar di kandang Dragoni, dengan Federasi Sepak Bola Bosnia memilih Stadion Bilino Polje di Zenica sebagai tuan rumah. Pilihan ini tidak sembarangan, mengingat stadion berkapasitas hampir 16.000 penonton ini mampu berubah menjadi arena yang sangat riuh.

Namun, untuk pertandingan melawan Italia, kapasitas stadion akan dikurangi lebih lanjut hingga maksimal 9.000 tempat duduk.