Bilino Polje stadium Zenica
Emanuele Tramacere

Emanuele Tramacere

Bosnia-Italia: mengapa pertandingan di Zenica akan digelar di stadion dengan kapasitas yang dibatasi menjadi 9.000 penonton

Italy
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy
World Cup Qualification UEFA

Keputusan UEFA semakin mengurangi kapasitas Stadion Bilino Polje

Pertandingan Bosnia-Italia tidak akan menjadi laga yang mudah bagi tim Azzurri asuhan Gennaro Gattuso. Pertandingan yang dijadwalkan pada Selasa malam pukul 20.45 ini merupakan laga yang tidak boleh disia-siakan, mengingat pemenang final babak playoff ini akan mendapatkan tiket kualifikasi ke Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026.


Pertandingan akan digelar di kandang Dragoni, dengan Federasi Sepak Bola Bosnia memilih Stadion Bilino Polje di Zenica sebagai tuan rumah. Pilihan ini tidak sembarangan, mengingat stadion berkapasitas hampir 16.000 penonton ini mampu berubah menjadi arena yang sangat riuh.

Namun, untuk pertandingan melawan Italia, kapasitas stadion akan dikurangi lebih lanjut hingga maksimal 9.000 tempat duduk.

  • SEBUAH BAK AIR PANAS

    Stadion ini, yang dibangun dan diresmikan pada tahun 1972, secara resmi memiliki kapasitas 15.600 tempat duduk, namun strukturnya memungkinkan stadion ini menjadi, seperti yang dijelaskan oleh gelandang serang asal Bosnia Alajbegovic: "Sebuah stadion yang sangat, sangat riuh. Salah satu yang paling riuh untuk pertandingan tim nasional." Memang tidak ada lintasan atletik di sana, dan akibatnya, tribun penonton berada sangat dekat dengan lapangan permainan.

  • KAPASITAS TERBATAS

    Namun, stadion tidak akan terisi penuh di semua sektor karena beberapa sektor akan ditutup secara resmi. Hal ini terkait dengan pertandingan kandang terakhir yang dimainkan oleh Bosnia, di mana terjadi ketegangan yang cukup tinggi saat melawan Rumania.


    Pada 15 November lalu, FIFA menjatuhkan sanksi kepada federasi tersebut berupa denda finansial serta pengurangan jumlah kursi penonton untuk pertandingan kandang berikutnya, sebagai akibat dari "perilaku tidak pantas tim, diskriminasi, rasisme, penggunaan bahan piroteknik, gangguan selama lagu kebangsaan, serta kurangnya ketertiban dan disiplin di dalam dan di luar stadion".

  • HANYA 9.000 TEMPAT

    Secara keseluruhan, dan dengan mempertimbangkan area yang harus dikosongkan demi alasan keamanan terkait sektor penonton tamu, kapasitas akhir stadion akan sedikit di bawah 9.000 kursi.


    Asosiasi Sepak Bola Bosnia telah mengonfirmasi penutupan khususnya sebagian dari dua sektor: "Menyusul keputusan Komite Disiplin FIFA untuk menutup sebagian stadion pada pertandingan kualifikasi pertama yang dijadwalkan, akibat peristiwa yang terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 antara Bosnia dan Herzegovina melawan Rumania, tribun SELATAN (sektor B, C, dan D) serta sebagian tribun BARAT (tiga baris pertama) akan ditutup".

World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina
BIH
Italy
ITA