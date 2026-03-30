Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

Bosnia, Dzeko: "Dimarco mengirim pesan kepadaku bahwa dia tidak bermaksud menyinggung siapa pun, tapi ada yang tidak beres jika Italia takut pada Wales"

Mantan penyerang Inter ini berbicara menjelang final babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026.

Edin Dzeko berbicara menjelang pertandingan Bosnia-Italia, laga final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026.


Penyerang Schalke itu mengatakan dalam konferensi pers: "Sudah hampir 20 tahun sejak gol pertama saya untuk tim nasional? Karier seorang pesepakbola berlalu dengan cepat dan kita harus menikmati setiap momennya."


  • KASUS INI

    "Saya sangat mengenal Italia karena pernah bermain untuk Roma, Inter, dan Fiorentina. Apakah Azzurri bersorak atas kemenangan kami lewat adu penalti di semifinal? Kita semua sudah melihat apa yang terjadi, untungnya fokusnya sudah beralih ke pihak lain. Setiap orang punya preferensi masing-masing, itu wajar. Saya tidak bisa bersorak, karena saya lebih suka menghindari Italia di final. Selain itu, kita harus berhati-hati dan cerdas, terutama di era media sosial saat ini, di mana segala sesuatu dibesar-besarkan."


    "Saya tidak tahu mengapa Italia lebih memilih tidak bermain di Wales, kami pergi ke sana tanpa rasa takut dan menang. Italia adalah tim nasional yang luar biasa, yang telah memenangkan 4 Piala Dunia. Jika mereka takut bermain di Wales, ada yang tidak beres. Setelah gagal lolos ke dua Piala Dunia terakhir, kini mereka sangat berambisi. Dimarco menulis kepada saya bahwa dia tidak bermaksud menyinggung siapa pun, saya menjawab bahwa bagi saya tidak ada masalah."



    • Iklan
