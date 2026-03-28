Bosnia, Alajbegovic menantang Italia: "Kami yang akan menang. Suasana sangat panas di dalam dan di luar stadion, ini akan menjadi pertandingan yang sengit"

Gol penaltinya lah yang menentukan hasil akhir pertandingan Wales melawan Bosnia, yang membawa tim Naga Wales lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerim Alajbegovic, pemain berusia 18 tahun milik Bayer Leverkusen yang baru saja mengonfirmasi pembelian kembali dari Salzburg pada akhir musim, adalah wajah baru tim nasional yang kini bermimpi untuk mengalahkan Italia, yang sebaliknya baru saja mengalahkan Irlandia Utara 2-0 di kandang.





Di Zenica, di stadion Bilino Polje, suasana akan sangat meriah dan saat berbicara kepada Gazzetta dello Sport, pemain sayap kelahiran 2007 ini menegaskan bahwa timnya yakin akan lolos ke babak berikutnya.



