Goal.com
Live
Kerim AlajbegovicGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Bosnia, Alajbegovic menantang Italia: "Kami yang akan menang. Suasana sangat panas di dalam dan di luar stadion, ini akan menjadi pertandingan yang sengit"

Italy
Bosnia and Herzegovina
World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy
K. Alajbegovic

Gol penaltinya lah yang menentukan hasil akhir pertandingan Wales melawan Bosnia, yang membawa tim Naga Wales lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerim Alajbegovic, pemain berusia 18 tahun milik Bayer Leverkusen yang baru saja mengonfirmasi pembelian kembali dari Salzburg pada akhir musim, adalah wajah baru tim nasional yang kini bermimpi untuk mengalahkan Italia, yang sebaliknya baru saja mengalahkan Irlandia Utara 2-0 di kandang.


Di Zenica, di stadion Bilino Polje, suasana akan sangat meriah dan saat berbicara kepada Gazzetta dello Sport, pemain sayap kelahiran 2007 ini menegaskan bahwa timnya yakin akan lolos ke babak berikutnya.


  • HUBUNGAN DENGAN DZEKO DAN PENALTI TERAKHIR

    "Saya masih sangat muda, baru berusia 18 tahun, tapi Edin adalah legenda yang sangat besar bagi kami. Kami semua bangga dengan apa yang dia lakukan di sini, dia juga orang yang luar biasa. Tendangan penalti? Saya maju ke titik penalti tanpa terlalu banyak memikirkan apa-apa, saya hanya ingin mencetak gol, saya yakin bisa melakukannya, dan begitulah yang terjadi"

  • "ITALIA? KITA YANG AKAN MENANG, INI AKAN MENJADI PERTANDINGAN YANG SANGAT KERAS"

    "Italia? Kami tahu mereka tim yang bagus, tapi kami akan menang. Kami harus menang. Kami bermain di kandang sendiri, stadion akan sangat meriah, ini akan jadi pertandingan yang 'sengit'."

  • KEBINGUNGAN DI DALAM DAN DI LUAR STADION

    "Stadionnya kecil? Ya, tapi sangat, sangat berisik. Menurutku ini salah satu yang paling berisik di Eropa, kalau bicara soal tim nasional. Dan keributan itu nggak cuma di dalam stadion, tapi juga di luar, di jalan-jalan; bisa dibilang ini akan jadi dukungan yang sangat kuat buat kita."

World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Italy crest
Italy
ITA