Petinggi perwasitan Webb mendukung proses pengambilan keputusan yang membuat Botman lolos dari kartu merah setelah tekelnya yang kontroversial terhadap Jackson dalam kemenangan 1-0 Aston Villa di St James' Park. Seusai pertandingan, Jackson mengungkapkan kekesalannya dengan menyebut tekel itu cukup berbahaya hingga bisa menyebabkan cedera parah. Namun, Webb menegaskan bahwa tim wasit telah mengikuti prosedur yang benar. Petinggi PGMOL itu menekankan bahwa keputusan wasit di lapangan tetap menjadi prioritas di Premier League musim ini.

Berbicara dalam episode terbaru Match Officials Mic'd Up, Webb menjelaskan bahwa VAR, Stuart Attwell, tepat untuk tidak melakukan intervensi karena keputusan wasit di lapangan, Jarred Gillett, bukanlah kesalahan yang jelas dan nyata. Kaki Botman tampak melewati bagian atas bola, tetapi tidak adanya kontak langsung pul sepatunya dengan kaki Jackson membuat insiden itu tetap bergantung pada penilaian wasit. Webb mengatakan bahwa VAR diinstruksikan untuk mengambil pendekatan yang lebih ringan agar pertandingan tidak diwasiti ulang dari studio Stockley Park.

“Kami tidak ingin keputusan wasit di lapangan diwasiti ulang oleh VAR. Kami ingin wasit di lapangan bertanggung jawab atas keputusannya dan VAR hanya turun tangan ketika ada sesuatu yang jelas-jelas salah,” kata Webb kepada Sky Sports. Kepala PGMOL itu menjelaskan bahwa tanpa “gerakan mengatup seperti gunting” atau kontak yang jelas pada pergelangan kaki, ambang batas untuk intervensi VAR tidak terpenuhi saat permainan berlangsung.