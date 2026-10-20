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Bos wasit Howard Webb jelaskan mengapa Sven Botman lolos dari kartu merah atas tekel terhadap Nicolas Jackson saat Aston Villa mengalahkan Newcastle
Webb mendukung wasit bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri
Petinggi perwasitan Webb mendukung proses pengambilan keputusan yang membuat Botman lolos dari kartu merah setelah tekelnya yang kontroversial terhadap Jackson dalam kemenangan 1-0 Aston Villa di St James' Park. Seusai pertandingan, Jackson mengungkapkan kekesalannya dengan menyebut tekel itu cukup berbahaya hingga bisa menyebabkan cedera parah. Namun, Webb menegaskan bahwa tim wasit telah mengikuti prosedur yang benar. Petinggi PGMOL itu menekankan bahwa keputusan wasit di lapangan tetap menjadi prioritas di Premier League musim ini.
Berbicara dalam episode terbaru Match Officials Mic'd Up, Webb menjelaskan bahwa VAR, Stuart Attwell, tepat untuk tidak melakukan intervensi karena keputusan wasit di lapangan, Jarred Gillett, bukanlah kesalahan yang jelas dan nyata. Kaki Botman tampak melewati bagian atas bola, tetapi tidak adanya kontak langsung pul sepatunya dengan kaki Jackson membuat insiden itu tetap bergantung pada penilaian wasit. Webb mengatakan bahwa VAR diinstruksikan untuk mengambil pendekatan yang lebih ringan agar pertandingan tidak diwasiti ulang dari studio Stockley Park.
“Kami tidak ingin keputusan wasit di lapangan diwasiti ulang oleh VAR. Kami ingin wasit di lapangan bertanggung jawab atas keputusannya dan VAR hanya turun tangan ketika ada sesuatu yang jelas-jelas salah,” kata Webb kepada Sky Sports. Kepala PGMOL itu menjelaskan bahwa tanpa “gerakan mengatup seperti gunting” atau kontak yang jelas pada pergelangan kaki, ambang batas untuk intervensi VAR tidak terpenuhi saat permainan berlangsung.
- AFP
Pentingnya perwasitan yang subjektif
Webb lebih lanjut menjelaskan bahwa jika Gillett sejak awal memberikan kartu merah kepada bek Newcastle itu, VAR kemungkinan juga akan menguatkan keputusan tersebut.
“Jadi, jika VAR melihat pul sepatu Botman mengenai pergelangan kaki atau tulang kering Jackson dengan keras saat kakinya terjulur, atau kedua kakinya mengatup dalam gerakan menggunting, saya pikir kami mungkin akan mengambil keputusan berbeda setelah VAR meninjaunya,” tambah Webb.
Konsistensi dalam keputusan terkait tindakan kekerasan
Beralih dari kontroversi di Tyneside, Webb juga meninjau kartu merah yang baru-baru ini diterima Rodrigo Bentancur saat Tottenham bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Gelandang Tottenham itu diusir karena menanduk Luke Shaw, dalam insiden yang terjadi setelah konfrontasi yang dipicu oleh tekel bek United tersebut. Dalam kasus ini, Webb menilai para ofisial mengambil keputusan yang tepat dengan membedakan dorongan keras dari tindakan kekerasan yang melibatkan kepala.
“Anda bisa berpendapat bahwa dorongan Luke Shaw juga keras, tetapi dorongan itu mengenai dada, dan pemain jarang diusir karena mendorong dada lawan,” kata Webb saat menganalisis rekaman tersebut.
- Getty Images Sport
Kejelasan soal insiden tandukan yang melibatkan Bentancur
“Jadi, kartu kuning untuk Luke Shaw atas tindakannya, tetapi menurut saya Bentancur harus mendapat kartu merah karena cara ia bereaksi dengan kepalanya,” pungkas Webb. Dengan memberikan penjelasan secara terbuka seperti ini, PGMOL berharap dapat meningkatkan transparansi dan membantu para suporter memahami alasan di balik sejumlah keputusan yang menjadi sorotan.
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