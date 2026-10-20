Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Bos wasit Howard Webb jelaskan mengapa Sven Botman lolos dari kartu merah atas tekel terhadap Nicolas Jackson saat Aston Villa mengalahkan Newcastle

Newcastle United
S. Botman
Aston Villa
Newcastle United vs Aston Villa
Premier League
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Manchester United
Tottenham Hotspur
R. Bentancur

Pimpinan PGMOL Howard Webb memberikan penjelasan terperinci mengenai keputusan untuk tidak mengusir Sven Botman dalam laga Newcastle United melawan Aston Villa baru-baru ini. Bek asal Belanda itu mendapat kartu kuning akibat tekel keras terhadap Nicolas Jackson, yang kemudian mengklaim tekel tersebut hampir mematahkan kakinya.

  • Webb mendukung wasit bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri

    Petinggi perwasitan Webb mendukung proses pengambilan keputusan yang membuat Botman lolos dari kartu merah setelah tekelnya yang kontroversial terhadap Jackson dalam kemenangan 1-0 Aston Villa di St James' Park. Seusai pertandingan, Jackson mengungkapkan kekesalannya dengan menyebut tekel itu cukup berbahaya hingga bisa menyebabkan cedera parah. Namun, Webb menegaskan bahwa tim wasit telah mengikuti prosedur yang benar. Petinggi PGMOL itu menekankan bahwa keputusan wasit di lapangan tetap menjadi prioritas di Premier League musim ini.

    Berbicara dalam episode terbaru Match Officials Mic'd Up, Webb menjelaskan bahwa VAR, Stuart Attwell, tepat untuk tidak melakukan intervensi karena keputusan wasit di lapangan, Jarred Gillett, bukanlah kesalahan yang jelas dan nyata. Kaki Botman tampak melewati bagian atas bola, tetapi tidak adanya kontak langsung pul sepatunya dengan kaki Jackson membuat insiden itu tetap bergantung pada penilaian wasit. Webb mengatakan bahwa VAR diinstruksikan untuk mengambil pendekatan yang lebih ringan agar pertandingan tidak diwasiti ulang dari studio Stockley Park.

    “Kami tidak ingin keputusan wasit di lapangan diwasiti ulang oleh VAR. Kami ingin wasit di lapangan bertanggung jawab atas keputusannya dan VAR hanya turun tangan ketika ada sesuatu yang jelas-jelas salah,” kata Webb kepada Sky Sports. Kepala PGMOL itu menjelaskan bahwa tanpa “gerakan mengatup seperti gunting” atau kontak yang jelas pada pergelangan kaki, ambang batas untuk intervensi VAR tidak terpenuhi saat permainan berlangsung.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    Pentingnya perwasitan yang subjektif

    Webb lebih lanjut menjelaskan bahwa jika Gillett sejak awal memberikan kartu merah kepada bek Newcastle itu, VAR kemungkinan juga akan menguatkan keputusan tersebut.

    “Jadi, jika VAR melihat pul sepatu Botman mengenai pergelangan kaki atau tulang kering Jackson dengan keras saat kakinya terjulur, atau kedua kakinya mengatup dalam gerakan menggunting, saya pikir kami mungkin akan mengambil keputusan berbeda setelah VAR meninjaunya,” tambah Webb.

  • Konsistensi dalam keputusan terkait tindakan kekerasan

    Beralih dari kontroversi di Tyneside, Webb juga meninjau kartu merah yang baru-baru ini diterima Rodrigo Bentancur saat Tottenham bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Gelandang Tottenham itu diusir karena menanduk Luke Shaw, dalam insiden yang terjadi setelah konfrontasi yang dipicu oleh tekel bek United tersebut. Dalam kasus ini, Webb menilai para ofisial mengambil keputusan yang tepat dengan membedakan dorongan keras dari tindakan kekerasan yang melibatkan kepala.

    “Anda bisa berpendapat bahwa dorongan Luke Shaw juga keras, tetapi dorongan itu mengenai dada, dan pemain jarang diusir karena mendorong dada lawan,” kata Webb saat menganalisis rekaman tersebut.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kejelasan soal insiden tandukan yang melibatkan Bentancur

    “Jadi, kartu kuning untuk Luke Shaw atas tindakannya, tetapi menurut saya Bentancur harus mendapat kartu merah karena cara ia bereaksi dengan kepalanya,” pungkas Webb. Dengan memberikan penjelasan secara terbuka seperti ini, PGMOL berharap dapat meningkatkan transparansi dan membantu para suporter memahami alasan di balik sejumlah keputusan yang menjadi sorotan.