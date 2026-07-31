Keretakan yang kian membesar antara FIFA dan otoritas sepak bola Eropa bisa memicu konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk potensi boikot terhadap Piala Dunia di masa depan. Gravina mengungkapkan bahwa federasi-federasi Eropa sedang menggelar pertemuan darurat untuk membahas respons bersama terhadap proposal kontroversial tersebut.

"Sebuah proyek yang diberitakan oleh pers internasional, tetapi yang belum pernah dibahas FIFA dengan siapa pun," kata Gravina. "Ini benar-benar tidak dapat diterima. Sepak bola bukan sekadar bisnis.

"Ini bahkan lebih buruk (daripada Super League). Mereka sedang menjual sepak bola. Namun sepak bola bukan aset pribadi yang bisa Anda jual kepada penawar tertinggi, bagaimana Anda bisa menjual aset yang bukan milik Anda? Infantino tidak menciptakannya, Ovid sudah menulis tentang permainan ini.

Ketika ditanya apakah boikot resmi oleh negara-negara Eropa masih merupakan skenario yang masuk akal, kepala UEFA itu tidak menutup kemungkinan tersebut.

"Hal terpenting adalah memahami dengan jelas kerangka regulasi dan aspek moral dari inovasi ini: kita harus memaksa semua orang untuk merenung secara mendalam," jelasnya. "Kami akan bertemu dalam beberapa jam ke depan, sebuah pertemuan telah dijadwalkan, kami akan membahasnya."