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Bos UEFA kecam 'keangkuhan' Gianni Infantino terkait niat menjual Piala Dunia 'kepada saudara dari menantu laki-laki putra presiden AS'
Gravina kecam Infantino soal kesepakatan rahasia
Gravina dengan keras mengkritik Infantino terkait proyek rahasia untuk menjual saham minoritas di Piala Dunia. Berbicara kepada surat kabar Italia Repubblica, Gravina mengecam "keangkuhan" Infantino dan menuduhnya memperlakukan sepak bola global sebagai aset pribadi miliknya. Gravina mengungkapkan kemarahan karena rencana komersial senilai $20 miliar (£15 miliar) itu dibocorkan melalui media internasional tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan badan-badan pengatur di Eropa. Eksekutif Italia itu memperingatkan bahwa sepak bola tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai peluang bisnis yang menguntungkan bagi investor eksternal yang kaya.
- Getty Images
Boikot Piala Dunia Eropa berpeluang terjadi
Keretakan yang kian membesar antara FIFA dan otoritas sepak bola Eropa bisa memicu konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk potensi boikot terhadap Piala Dunia di masa depan. Gravina mengungkapkan bahwa federasi-federasi Eropa sedang menggelar pertemuan darurat untuk membahas respons bersama terhadap proposal kontroversial tersebut.
"Sebuah proyek yang diberitakan oleh pers internasional, tetapi yang belum pernah dibahas FIFA dengan siapa pun," kata Gravina. "Ini benar-benar tidak dapat diterima. Sepak bola bukan sekadar bisnis.
"Ini bahkan lebih buruk (daripada Super League). Mereka sedang menjual sepak bola. Namun sepak bola bukan aset pribadi yang bisa Anda jual kepada penawar tertinggi, bagaimana Anda bisa menjual aset yang bukan milik Anda? Infantino tidak menciptakannya, Ovid sudah menulis tentang permainan ini.
Ketika ditanya apakah boikot resmi oleh negara-negara Eropa masih merupakan skenario yang masuk akal, kepala UEFA itu tidak menutup kemungkinan tersebut.
"Hal terpenting adalah memahami dengan jelas kerangka regulasi dan aspek moral dari inovasi ini: kita harus memaksa semua orang untuk merenung secara mendalam," jelasnya. "Kami akan bertemu dalam beberapa jam ke depan, sebuah pertemuan telah dijadwalkan, kami akan membahasnya."
Campur tangan politik dan kaitan dengan investor AS
Gravina menyampaikan kekhawatiran serius terkait campur tangan politik yang diterima Infantino, dengan secara khusus menyoroti peristiwa selama Piala Dunia terbaru. Ia juga menyoroti aliansi FIFA dengan investor AS, termasuk Joshua Kushner, saudara dari menantu mantan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner.
"Lalu ada campur tangan Trump di Piala Dunia," kata Gravina. "Sekarang kita mengetahui bahwa ia ingin menjual sebagian dari perusahaan yang mengendalikan sepak bola kepada saudara dari menantu presiden AS."
Administrator veteran itu juga berpendapat bahwa sepak bola adalah milik rakyat, bukan milik mereka yang kebetulan memegang posisi kepemimpinan.
"Ini serius ketika mereka mengatakan operasi ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak uang kepada federasi, terutama pada tahun pemilihan FIFA," tambahnya.
"Sepak bola, federasi, lebih membutuhkan rasa hormat daripada uang. Penghormatan terhadap aturan, terhadap suporter, terhadap atlet, terhadap para manajer, penghormatan terhadap olahraga ini. Di Piala Dunia, kami melihat sesuatu yang tidak dapat diterima. Kesombongan dengan menganggap dirinya memiliki kekuasaan yang tidak ada atau kepemilikan atas bola itu sendiri."
- Getty Images
Pertemuan Eropa untuk memutuskan langkah selanjutnya
Masa depan langsung dari proposal komersial itu bergantung pada sebuah rapat yang akan datang dan digelar oleh para pemimpin sepak bola Eropa. Jika federasi-federasi Eropa menolak berpartisipasi dalam model baru tersebut, FIFA bisa menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang kompetisi andalannya. Pembahasan yang akan segera berlangsung di Eropa akan menentukan apakah sikap bersama dapat menghentikan rencana privatisasi Piala Dunia milik Infantino.
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