Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bos Real Madrid Jose Mourinho melancarkan serangan pedas terhadap VAR terkait kontroversi penalti Kylian Mbappe
Mourinho menuntut jawaban atas kontroversi VAR
Mourinho mempertanyakan kriteria perwasitan setelah timnya kalah dari Betis. Kekalahan itu diwarnai kontroversi seputar penalti yang diambil Mbappe dan tidak diulang.
Berbicara dalam konferensi persnya sebelum laga Liga Champions Madrid melawan Inter, Mourinho menyoroti kesalahan perwasitan. Meski mengakui Madrid kalah karena peluang-peluang yang terbuang, ia menuntut kejelasan soal mengapa VAR gagal turun tangan. Manajer asal Portugal itu mengungkapkan kebingungannya tentang mengapa para ofisial gagal menerapkan hukum permainan.
- Getty Images Sport
Mourinho kecam wasit
Mourinho mempertanyakan apakah keputusan itu disebabkan oleh ketidaktahuan atau pilihan yang disengaja. Ia menegaskan bahwa ofisial yang tidak kompeten seharusnya tidak mengoperasikan teknologi tersebut saat pertandingan berlangsung.
"Kami kalah dari Betis karena kami gagal mengubah permainan menyerang kami menjadi gol," kata Mourinho, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Tetapi soal penalti itu, kenapa tidak diulang? Apakah karena VAR tidak tahu aturannya, atau karena mereka memilih untuk tidak melakukannya? Kenapa? Jika VAR tidak memerintahkan penalti diulang karena mereka tidak tahu regulasinya, mereka harus pulang; jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, itu bahkan lebih buruk. Dan kenapa VAR tidak memanggil wasit ke monitor? Itu aneh.
"Saya ingin memberi mereka manfaat dari keraguan dan menganggap mereka tidak tahu aturannya, tetapi jika itu masalahnya, mereka seharusnya tidak berada di ruang VAR. Mereka harus pulang. Karena yang akan terjadi adalah, dalam beberapa bulan ke depan, jika situasi yang sama persis muncul, penalti itu akan diulang. Saya ingin menegaskan bahwa kami tidak kalah karena itu, kami mungkin saja tetap gagal dalam pengulangan penalti itu, tetapi sebagai pelatih sepakbola, saya ingin tahu kenapa itu tidak diulang."
Pertanyaan seputar kartu kuning Vinicius
Terlepas dari insiden penalti itu, Mourinho juga mempertanyakan kartu kuning yang ditunjukkan kepada Vinicius. Winger Brasil itu mendapat kartu setelah mendekati wasit untuk meminta penjelasan.
"Hal lain yang ingin saya ketahui adalah mengapa Vinicius, sebagai kapten, tidak bisa mendekati wasit untuk meminta penjelasan," ujar Mourinho.
- Getty Images
Madrid mengalihkan fokus ke laga melawan Inter Milan
Terlepas dari frustrasinya terhadap kepemimpinan wasit di La Liga, Mourinho harus segera mengalihkan fokus skuadnya ke tugas di Eropa. Madrid menjamu Inter dalam laga fase grup Liga Champions yang krusial. Real Madrid akan berusaha melupakan kekecewaan di kompetisi domestik dan mengamankan kemenangan vital atas Inter di Santiago Bernabeu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami