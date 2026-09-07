Bos Real Madrid Jose Mourinho melancarkan serangan pedas terhadap VAR terkait kontroversi penalti Kylian Mbappe

Mourinho mempertanyakan apakah keputusan itu disebabkan oleh ketidaktahuan atau pilihan yang disengaja. Ia menegaskan bahwa ofisial yang tidak kompeten seharusnya tidak mengoperasikan teknologi tersebut saat pertandingan berlangsung.

"Kami kalah dari Betis karena kami gagal mengubah permainan menyerang kami menjadi gol," kata Mourinho, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Tetapi soal penalti itu, kenapa tidak diulang? Apakah karena VAR tidak tahu aturannya, atau karena mereka memilih untuk tidak melakukannya? Kenapa? Jika VAR tidak memerintahkan penalti diulang karena mereka tidak tahu regulasinya, mereka harus pulang; jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, itu bahkan lebih buruk. Dan kenapa VAR tidak memanggil wasit ke monitor? Itu aneh.

"Saya ingin memberi mereka manfaat dari keraguan dan menganggap mereka tidak tahu aturannya, tetapi jika itu masalahnya, mereka seharusnya tidak berada di ruang VAR. Mereka harus pulang. Karena yang akan terjadi adalah, dalam beberapa bulan ke depan, jika situasi yang sama persis muncul, penalti itu akan diulang. Saya ingin menegaskan bahwa kami tidak kalah karena itu, kami mungkin saja tetap gagal dalam pengulangan penalti itu, tetapi sebagai pelatih sepakbola, saya ingin tahu kenapa itu tidak diulang."