Bos Racing Santander Jose Alberto Lopez mengibaratkan laga itu seperti kunjungan menyakitkan ke dokter gigi setelah Barcelona menghancurkan timnya dalam kekalahan telak 7-2

Lopez nyaris tidak punya pilihan selain mengakui superioritas total Barcelona setelah Santander dikalahkan di Camp Nou. Dalam analogi pascalaga yang berkesan, Lopez membandingkan pengalaman menghadapi Barcelona dengan kunjungan menyakitkan ke dokter gigi. Merangkum pengalaman tersebut, Lopez menggambarkan lawatan itu seperti janji temu yang tidak menyenangkan tetapi tak terhindarkan, menangkap rasa tak berdaya yang dirasakan banyak tim tamu di Camp Nou musim ini.

“Kami tahu lawatan ini akan berat. Ini adalah hari saat Anda pergi ke dokter gigi, dan itu menyakitkan. Mereka memprotes empat menit waktu tambahan; mereka ingin menghancurkan kami. Barca menekan kami dengan sangat baik setelah kehilangan penguasaan bola, dan sejak saat itu, mereka merobek kami berkeping-keping,” kata sang pelatih.