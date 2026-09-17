Getty Images Sport
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Bos Racing Santander Jose Alberto Lopez mengibaratkan laga itu seperti kunjungan menyakitkan ke dokter gigi setelah Barcelona menghancurkan timnya dalam kekalahan telak 7-2
Sang dokter gigi dan hasrat untuk menghancurkan
Lopez nyaris tidak punya pilihan selain mengakui superioritas total Barcelona setelah Santander dikalahkan di Camp Nou. Dalam analogi pascalaga yang berkesan, Lopez membandingkan pengalaman menghadapi Barcelona dengan kunjungan menyakitkan ke dokter gigi. Merangkum pengalaman tersebut, Lopez menggambarkan lawatan itu seperti janji temu yang tidak menyenangkan tetapi tak terhindarkan, menangkap rasa tak berdaya yang dirasakan banyak tim tamu di Camp Nou musim ini.
“Kami tahu lawatan ini akan berat. Ini adalah hari saat Anda pergi ke dokter gigi, dan itu menyakitkan. Mereka memprotes empat menit waktu tambahan; mereka ingin menghancurkan kami. Barca menekan kami dengan sangat baik setelah kehilangan penguasaan bola, dan sejak saat itu, mereka merobek kami berkeping-keping,” kata sang pelatih.
- AFP
Bencana pertahanan bagi tim tamu
Lopez menyesalkan kurangnya disiplin dan daya saing timnya di area pertahanan. Tim tamu tidak mampu mengimbangi pergerakan dan kecepatan pasukan Hansi Flick, kebobolan tujuh kali serta memberi tuan rumah tiga peluang dari titik penalti. Lopez melontarkan penilaian keras terhadap penampilan timnya, dengan menyoroti bahwa timnya pada dasarnya menyerahkan inisiatif kepada lawan mereka yang termasyhur melalui kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa dihindari dan kegagalan untuk menyamai intensitas yang dibutuhkan di level ini.
"Saya rasa itu bukan hari terbaik kami. Kami kurang memiliki daya saing yang dibutuhkan, terutama dalam bertahan, karena kami memberi terlalu banyak peluang, seperti yang terlihat dari tiga penalti itu. Anda tidak bisa kebobolan tujuh gol dan memberikan begitu banyak tendangan sudut; kami harus menjadi tim yang jauh lebih disiplin," kata Lopez.
Kemampuan Barcelona untuk meningkatkan tempo permainan
Meski Santander sempat menunjukkan kilasan niat menyerang dan berusaha bangkit ke dalam pertandingan pada berbagai momen, Barcelona selalu tampak masih memiliki gigi lain yang bisa dinaikkan. Setiap kali tim tamu mengancam untuk membuat skor terlihat lebih terhormat, tim asuhan Flick merespons dengan efisiensi yang menghancurkan untuk mengembalikan keunggulan meyakinkan mereka. Kemampuan untuk bereaksi seketika terhadap tekanan inilah yang membuat Barcelona versi saat ini begitu berbahaya, menurut Lopez, yang mencatat bahwa pemuncak klasemen itu bermain dengan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa dan saat ini belum tertandingi di kasta tertinggi sepakbola Spanyol.
"Setiap kali kami terlihat siap menipiskan jarak dan mulai merepotkan mereka, mereka menaikkan level permainan dan kembali menjauh di papan skor. Mereka adalah tim yang saat ini penuh kepercayaan diri, tim yang menghukum Anda dengan sangat keras dan sangat sulit dihentikan," akunya.
- Getty Images Sport
Menilai persaingan gelar La Liga
Terlepas dari bagaimana kekalahan itu terjadi, Lopez cepat menegaskan bahwa Barcelona masih akan menghadapi rintangan besar dalam upaya mereka meraih gelar La Liga, dengan menyoroti kekuatan tim-tim tradisional besar lainnya di Spanyol. Meski raksasa Catalan itu tampak begitu dominan saat ini, manajer Santander tersebut meyakini bahwa Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama akan menentukan dalam klasemen akhir.
"Saya melihat beberapa rival hebat di La Liga; jelas, Real Madrid adalah tim papan atas yang juga sedang dalam performa sangat bagus, dan Atletico adalah tim kompetitif yang sedang membangun skuad mereka dan tentu akan berada di papan atas. Mereka akan menghadapi persaingan, tetapi yang jelas adalah Barca telah tampil pada level yang mengesankan di setiap pertandingan sejak musim La Liga dimulai. Tantangan bagi mereka adalah mempertahankan performa itu ketika Liga Champions dimulai dan mereka bermain tiga kali dalam seminggu," pungkas Lopez.
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