Berbicara dalam sebuah acara peluncuran pada Selasa, Masters menyinggung belum adanya penyelesaian terkait dakwaan finansial yang dijatuhkan kepada Man City. Dalam wawancara dengan talkSPORT, ia mengakui bahwa penantian hasilnya sudah berlangsung lama, tetapi menegaskan pentingnya prosedur yang semestinya.

Man City awalnya didakwa pada Februari 2023, dan sebuah komisi independen menggelar sidang yang berakhir pada Desember 2024. Masters menjelaskan situasinya dengan berkata: "Setiap hari yang berlalu, kami semestinya semakin dekat. Saya jelas tidak bisa mengomentarinya. Saya memahami frustrasinya. Ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi kami harus mengikuti prosesnya."