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Bos Napoli buka suara soal kebuntuan kontrak Scott McTominay saat pemain internasional Skotlandia itu bersiap menjalani operasi jantung
Negosiasi kontrak mencapai jalan buntu
Manna memberikan pembaruan yang blak-blakan mengenai status kontrak McTominay, dengan mengakui bahwa negosiasi sedang memasuki periode ketidakpastian. Ia mengakui bahwa menemukan titik temu tetap menjadi tantangan meski kedua pihak sama-sama menyatakan keinginan untuk melanjutkan hubungan mereka melampaui tanggal kedaluwarsa saat ini pada 2028.
Berbicara dalam wawancara dengan DAZN, Manna menanggapi spekulasi seputar potensi perpanjangan kontrak gelandang berusia 29 tahun itu. "Perpanjangan kontrak McTominay? Scott mengatakan dia tidak tahu apakah dia akan memperpanjang saat ini," jelas Manna. Direktur itu menegaskan komitmen klub kepada sang pemain, tetapi menyoroti kompleksitas yang terlibat dalam negosiasi sepakbola profesional. "Dia punya kontrak dua tahun, kami ingin melakukannya, dan dia juga ingin melakukannya. Tidak selalu mudah untuk menyelaraskan semuanya, tetapi kami sedang mencoba," tambah Manna.
- Getty Images Sport
Jadwal operasi di London dan pemulihan
Sementara pembicaraan di ruang rapat terus berlanjut, fokus langsung McTominay tertuju pada prosedur medis yang dijadwalkan berlangsung di London. Gelandang itu didiagnosis mengalami aritmia jinak ringan, kondisi ketika jantung sesekali berdetak di luar ritme normalnya. Napoli bergerak cepat untuk menangani masalah tersebut dengan menjadwalkan operasi itu guna meminimalkan dampaknya terhadap musim domestik. Klub itu menyatakan keyakinan bahwa jimat mereka akan bisa kembali beraksi penuh dalam kompetisi pada pertengahan Oktober.
McTominay sendiri vokal dalam meremehkan tingkat seriusnya situasi ini, dengan meyakinkan para pendukung bahwa prosedur tersebut merupakan langkah proaktif. Dalam penampilan terbarunya di sebuah seremoni penghargaan, ia mengatakan: "Saya baik-baik saja, prosedur itu adalah sesuatu yang sudah lama saya rencanakan bersama klub."
Dampak bagi Napoli dan Skotlandia
Waktu operasi tersebut berarti McTominay akan absen cukup lama untuk klub dan tim nasional. Gelandang itu sudah melewatkan kekalahan 3-2 Napoli dari Inter Milan baru-baru ini, hasil yang menandai kekalahan beruntun kedua bagi tim asuhan Massimiliano Allegri. Absennya dia meninggalkan lubang di lini tengah Napoli saat mereka bersiap menjalani rangkaian laga sulit melawan Arsenal, Bologna, dan Fiorentina.
Bagi tim nasional Skotlandia, kabar ini sama merugikannya. McTominay, yang telah mengoleksi 73 caps dan menjadi figur sentral bagi Skotlandia, akan melewatkan empat laga krusial UEFA Nations League melawan Slovenia, Swiss, dan Makedonia Utara. Rangkaian pertandingan ini menandai awal era Sebastien Pocognoli, dan kehilangan pemain yang mencetak gol-gol penentu untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan pahit bagi pelatih kepala baru tersebut.
- Getty
Jalan kembali menuju kebugaran untuk bertanding
Rencana pemulihan yang dijabarkan Manna sangat teliti, dengan fokus pada pengenalan kembali aktivitas fisik secara bertahap. Menurut direktur olahraga itu, dua pekan pertama setelah operasi akan diisi dengan istirahat total agar tubuh memiliki waktu untuk pulih. Setelah fase ini selesai, McTominay akan diizinkan untuk kembali menjalani aktivitas kompetitif tanpa kontak, yang pada dasarnya berarti mengikuti latihan ringan dan program kebugaran. Namun, langkah terakhir, yakni kembali bermain penuh dalam pertandingan dengan kontak, akan memakan waktu lebih lama karena jenis obat yang dikonsumsinya dan kebutuhan akan izin medis penuh dari para spesialis.
"Butuh 28 hari untuk kebugaran olahraga karena dia akan mengonsumsi obat antikoagulan," kata Manna. "Selama dua pekan, pemain itu akan beristirahat lalu kembali menjalani aktivitas kompetitif tanpa kontak."
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