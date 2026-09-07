Bos Napoli buka suara soal kebuntuan kontrak Scott McTominay saat pemain internasional Skotlandia itu bersiap menjalani operasi jantung

Manna memberikan pembaruan yang blak-blakan mengenai status kontrak McTominay, dengan mengakui bahwa negosiasi sedang memasuki periode ketidakpastian. Ia mengakui bahwa menemukan titik temu tetap menjadi tantangan meski kedua pihak sama-sama menyatakan keinginan untuk melanjutkan hubungan mereka melampaui tanggal kedaluwarsa saat ini pada 2028.

Berbicara dalam wawancara dengan DAZN, Manna menanggapi spekulasi seputar potensi perpanjangan kontrak gelandang berusia 29 tahun itu. "Perpanjangan kontrak McTominay? Scott mengatakan dia tidak tahu apakah dia akan memperpanjang saat ini," jelas Manna. Direktur itu menegaskan komitmen klub kepada sang pemain, tetapi menyoroti kompleksitas yang terlibat dalam negosiasi sepakbola profesional. "Dia punya kontrak dua tahun, kami ingin melakukannya, dan dia juga ingin melakukannya. Tidak selalu mudah untuk menyelaraskan semuanya, tetapi kami sedang mencoba," tambah Manna.