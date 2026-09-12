Getty Images Sport
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Bos Manchester United Michael Carrick membalas Elliot Anderson setelah klaim 'Raja Manchester' jelang bentrokan derby melawan Manchester City
Anderson picu drama derby
Transfer musim panas Anderson senilai £116 juta ($156 juta) dari Nottingham Forest ke Stadion Etihad datang dengan pernyataan berani. Gelandang itu memanaskan suasana di kubu merah kota tersebut dengan menyatakan Manchester City sebagai penguasa mutlak Manchester, sebuah sentimen yang antusias diadopsi situs resmi City dengan menuliskan kata 'king' menggunakan huruf kapital.
Manchester United belum pernah finis di atas rival sengitnya itu di Premier League sejak musim 2012-13. City menumpuk trofi domestik dan Eropa selama periode tersebut, dengan meraih tujuh gelar liga dan satu trofi Liga Champions, yang sangat kontras dengan raihan United yang lebih sederhana.
Terlepas dari kesenjangan trofi yang semakin lebar, duel-duel head-to-head belakangan ini tetap berlangsung cukup kompetitif. United mencatatkan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang dalam 20 pertemuan liga terakhir mereka melawan raksasa Etihad itu.
- Getty Images Sport
Para manajer berselisih soal klaim 'Kings'
Derbi pertama sang gelandang yang sangat dinantikan dipanaskan oleh pengakuannya sendiri baru-baru ini: "Ini sudah menjadi salah satu derbi terbesar di dunia. Dan sejak saya tahu, City adalah Raja Manchester."
Pelatih kepala City Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola pada musim panas, dengan cepat membela rekrutan bintangnya, dengan menunjuk pada kesuksesan besar klub dalam beberapa tahun terakhir. "Mungkin alasan Elliot mengatakan itu adalah karena dia tumbuh besar dalam 15 tahun terakhir," jelas Maresca. "Saya pikir Manchester City luar biasa dengan apa yang mereka capai. Jadi wajar ketika Elliot mengatakan itu... Bagi saya, alasan Elliot mengatakan itu adalah karena ketika dia tumbuh besar Manchester City sedang dominan."
Ketika ditanya soal ejekan tersebut, Carrick langsung menolak premis itu sambil melempar senyum tipis. "Saya jelas sama sekali tidak akan memakai frasa itu, tidak," balas bos United itu.
Meski menepis label tersebut, Carrick mengakui realitas supremasi City. "Saya memahaminya," akunya. "Kami cukup rendah hati dan cukup realistis untuk tahu dari mana kami datang dalam sejarah baru-baru ini."
Ekspektasi yang bergeser di Old Trafford
Masa jabatan permanen Carrick sebelumnya diwarnai kemenangan 2-0 yang berkesan atas Manchester City asuhan Guardiola, tetapi pelatih asal Inggris itu mengincar kemajuan yang berkelanjutan, bukan kemenangan sesaat. Kembali ke kompetisi elite Eropa dipandang hanya sebagai awal bagi skuadnya.
"Bagus juga, dalam satu sisi, bahwa ekspektasi telah berubah," kata Carrick. "Tiba-tiba, ada hal-hal berbeda yang dituntut dari kami dibandingkan dengan apa yang dituntut dari kami beberapa bulan lalu. Kami berada di Liga Champions, dan itu sendiri menunjukkan langkah-langkah yang telah kami buat."
Manajer Manchester United itu bertekad mengubah timnya menjadi penantang gelar yang konsisten. "Sekarang, ini soal tahap berikutnya," tambahnya. "Kami perlu, dan ingin, menjadi lebih baik, dan kami ingin lebih sering bersaing. Itulah posisi kami sekarang. Itu bukan berarti kami tidak bisa dan tidak akan melakukannya. Itu berarti kami masih berharap, kami percaya, dan kami yakin bahwa kami bisa dan seharusnya berada di sana, tetapi saya memahami gambaran besarnya."
Memperkecil selisih dalam derby
United menatap laga besar hari Minggu dengan tertinggal lima poin dari tim asuhan Maresca di klasemen Premier League. Pertandingan ini memberi tim Carrick peluang emas untuk memberi pukulan kepada rival sekota mereka dan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing untuk gelar utama.
Memuji penampilan City di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan, Carrick tetap tegas soal laju timnya sendiri. “Saya pikir mereka tampil sangat profesional melawan Porto beberapa malam lalu," ujarnya. "Mereka adalah tim yang sangat bagus. Kami tahu kami harus menampilkan performa yang bagus dan melakukan banyak hal dengan benar untuk mendapatkan hasil."
Carrick menambahkan: "Saya pikir kami telah membangun kepercayaan diri dalam kurun waktu tertentu. Saya merasa kami terus menjadi lebih baik dan itu membantu kami. Ini adalah pertandingan besar, ini adalah pertandingan penting, ada banyak hal yang dipertaruhkan. Kami menantikannya. Kami punya waktu yang singkat untuk pulih dan mempersiapkannya, tetapi kami akan memaksimalkannya."
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