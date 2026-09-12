Derbi pertama sang gelandang yang sangat dinantikan dipanaskan oleh pengakuannya sendiri baru-baru ini: "Ini sudah menjadi salah satu derbi terbesar di dunia. Dan sejak saya tahu, City adalah Raja Manchester."

Pelatih kepala City Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola pada musim panas, dengan cepat membela rekrutan bintangnya, dengan menunjuk pada kesuksesan besar klub dalam beberapa tahun terakhir. "Mungkin alasan Elliot mengatakan itu adalah karena dia tumbuh besar dalam 15 tahun terakhir," jelas Maresca. "Saya pikir Manchester City luar biasa dengan apa yang mereka capai. Jadi wajar ketika Elliot mengatakan itu... Bagi saya, alasan Elliot mengatakan itu adalah karena ketika dia tumbuh besar Manchester City sedang dominan."

Ketika ditanya soal ejekan tersebut, Carrick langsung menolak premis itu sambil melempar senyum tipis. "Saya jelas sama sekali tidak akan memakai frasa itu, tidak," balas bos United itu.

Meski menepis label tersebut, Carrick mengakui realitas supremasi City. "Saya memahaminya," akunya. "Kami cukup rendah hati dan cukup realistis untuk tahu dari mana kami datang dalam sejarah baru-baru ini."



