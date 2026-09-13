Getty Images Sport
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Bos Liverpool Andoni Iraola mengungkap alasan taktis di balik perubahan peran mendadak Bradley Barcola setelah hasil imbang melawan Fulham
Evolusi taktik dan fleksibilitas posisi
Setelah tampil di sisi kanan saat kemenangan di Eropa pada pertengahan pekan, pemain Prancis itu dipindahkan ke sisi kiri untuk debut penuh Premier League-nya. Iraola cepat menepis anggapan bahwa para pemain sayapnya terikat pada satu sisi lapangan saja, dengan menekankan pendekatan taktis yang cair. Mantan pemain PSG itu diperkirakan akan menjadi senjata serbabisa dalam skuad Liverpool sepanjang musim ini saat
Menanggapi keputusan spesifik memindahkan Barcola, Iraola menjelaskan: "Saya rasa saya sudah sering mengatakannya, kami punya empat pemain sayap dan mungkin sebelum musim dimulai semua orang akan mengatakan kami punya lebih banyak pemain sayap kiri daripada pemain sayap kanan karena mereka lebih sering bermain di sana. Semua pemain sayap akan bermain di kanan dan bermain di kiri, tergantung duel pertandingannya, tergantung di mana kami pikir mereka akan lebih berbahaya, tergantung kadang pada tuntutan bertahan, tergantung apa yang kami rasakan, apa yang kami analisis. Saya rasa Bradley, saya rasa semua orang, keempatnya, sudah bermain di kedua sisi dan akan seperti ini sepanjang musim."
- Getty Images Sport
Potensi dan perkembangan fisik Barcola
Meski minim gol di Anfield, Iraola menemukan alasan untuk optimistis dari penampilan Barcola. Pemain muda Prancis itu, yang datang dengan ekspektasi tinggi, memperlihatkan kilasan kualitasnya di sisi kiri setelah dimainkan di sisi berlawanan saat bentrokan tengah pekan melawan Atletico Madrid. Iraola juga cepat menegaskan bahwa winger tersebut masih beradaptasi dengan tuntutan fisik sepakbola Inggris setelah menjalani periode persiapan yang terganggu.
"Saya pikir bersama Bradley kami juga sedang membangun kondisi fisiknya karena dia tidak mendapatkan menit bermain apa pun di pramusim dan saya rasa ada bagian yang bagus ketika hari ini dia bermain, saya pikir, sedikit lebih banyak bahkan dibanding tiga hari lalu melawan Atletico Madrid," kata Iraola.
"Dia punya peluang bagus di tiang jauh; tembakannya diblok tetapi dia datang dengan baik. Mungkin kami tahu dia punya lebih, tetapi sekarang ini soal memberinya menit bermain, terus membangun kepercayaan dirinya dan dia adalah pemain yang akan memberi kami lebih banyak."
Persaingan Endo untuk mendapat tempat dan soliditas pertahanan
Sang manajer juga menjelaskan status terkini Wataru Endo, yang kesulitan mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan lini tengah yang padat, yang dihuni pemain-pemain seperti Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, dan Dominik Szoboszlai, pemain internasional Jepang itu menghadapi persaingan internal yang ketat. Meski menit bermainnya terbatas, Iraola menegaskan bahwa gelandang berpengalaman itu tetap menjadi anggota skuad yang berharga dan akan dibutuhkan saat daftar pertandingan kian padat.
"Saya pikir Wata kehilangan cukup banyak masa pramusim. Saya pikir dia masih belum berada dalam kondisi terbaiknya, tetapi dia berlatih dengan sangat baik. Masalahnya, di depannya pada posisinya saya punya banyak pemain. Dia bersaing dengan banyak pemain karena kami juga memberi menit bermain untuk mencoba Ryan, Alexis, Dom, pemain-pemain yang saya pilih saat ini. Tetapi Wata jelas adalah pemain yang saya sukai dan tentu dia akan mendapatkan momennya," katanya.
- AFP
Kenyamanan di kandang dan menatap ke depan
Meski hasil imbang di kandang sendiri jarang dirayakan di klub sebesar Liverpool, Iraola menegaskan keyakinannya bahwa atmosfer di Anfield bukanlah masalahnya. Sang manajer tetap yakin dukungan suporter akan menjadi faktor penentu setelah tim kembali menemukan ritmenya.
"Saya tidak merasakannya, saya juga tidak merasakannya tiga hari lalu saat melawan Atletico Madrid. Saya lebih memilih bermain di kandang, tentu saja. Saya lebih suka berada di rumah. Kami tidak bisa mencari alasannya di luar, kami harus menemukan alasannya di dalam lapangan, pada diri kami sendiri. Kami tahu bahwa jika kami menekan, orang-orang akan bersama kami. Ini 100 persen," tutup Iraola,
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