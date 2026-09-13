Bos Liverpool Andoni Iraola mengungkap alasan taktis di balik perubahan peran mendadak Bradley Barcola setelah hasil imbang melawan Fulham

Setelah tampil di sisi kanan saat kemenangan di Eropa pada pertengahan pekan, pemain Prancis itu dipindahkan ke sisi kiri untuk debut penuh Premier League-nya. Iraola cepat menepis anggapan bahwa para pemain sayapnya terikat pada satu sisi lapangan saja, dengan menekankan pendekatan taktis yang cair. Mantan pemain PSG itu diperkirakan akan menjadi senjata serbabisa dalam skuad Liverpool sepanjang musim ini saat

Menanggapi keputusan spesifik memindahkan Barcola, Iraola menjelaskan: "Saya rasa saya sudah sering mengatakannya, kami punya empat pemain sayap dan mungkin sebelum musim dimulai semua orang akan mengatakan kami punya lebih banyak pemain sayap kiri daripada pemain sayap kanan karena mereka lebih sering bermain di sana. Semua pemain sayap akan bermain di kanan dan bermain di kiri, tergantung duel pertandingannya, tergantung di mana kami pikir mereka akan lebih berbahaya, tergantung kadang pada tuntutan bertahan, tergantung apa yang kami rasakan, apa yang kami analisis. Saya rasa Bradley, saya rasa semua orang, keempatnya, sudah bermain di kedua sisi dan akan seperti ini sepanjang musim."