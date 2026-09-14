AFP
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Bos Liverpool Andoni Iraola melontarkan seruan mendesak untuk 'bantuan' kepada para penyerang yang mandul setelah frustrasi melawan Fulham
Iraola menuntut tanggung jawab bertahan secara kolektif
Setelah penampilan yang mandek melawan Fulham, Iraola melontarkan seruan yang jelas untuk meminta "bantuan" kepada para pemain lini serangnya. Sementara sorotan tertuju pada kegagalan yang dianggap berasal dari unit lini tengah, pelatih asal Basque itu menegaskan bahwa tanggung jawab untuk merebut kembali bola dimulai dari area paling depan di lapangan.
"Kami perlu merebut kembali bola setinggi mungkin karena itu membuat sisi ofensif menjadi jauh lebih mudah," kata bos Liverpool itu dalam sebuah konferensi pers. "Kami punya situasi untuk menyerang dalam duel satu lawan satu. Ini lebih dari sekadar lini tengah. Saat kami tampil bagus secara kolektif, para gelandang terlihat jauh lebih baik dan merebut lebih banyak bola. Kami lebih membantu mereka untuk memenangkan duel. Para pemain di depan menjalankan tugas mereka dengan sangat baik, lalu para gelandang terlihat bagus."
- Every Second Media
Duo gelandang jadi sorotan
Kritik setelah hasil imbang melawan Fulham sebagian besar diarahkan kepada Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch. Dua gelandang itu kesulitan memberikan dominasi fisik dalam pertandingan, fakta yang disorot oleh statistik yang menunjukkan keduanya hanya memenangi tiga dari total 14 duel gabungan mereka.
"Jika kami membiarkan mereka terus bertahan satu lawan satu dan kami tidak agresif, maka para bek kami juga akan kesulitan," jelas Iraola kepada para wartawan. "Jika para pemain di depan Anda menjalankan tugasnya, maka para gelandang akan terlihat lebih baik. Ini lebih bersifat kolektif. Itulah bantuan yang harus kami berikan kepada para bek dan gelandang kami agar semua orang terlihat lebih baik, lebih cerdas, dan berada di posisi yang lebih baik."
Rotasi diperkirakan untuk laga Piala Carabao
Liverpool tidak punya banyak waktu untuk larut dalam kekecewaan mereka di Premier League saat bersiap menjamu Tottenham Hotspur pada putaran ketiga Carabao Cup, Selasa malam. Dengan jadwal yang semakin padat, laga melawan tim asuhan Roberto De Zerbi itu menjadi pertandingan ketiga Liverpool hanya dalam tujuh hari.
"Saya sangat senang dengan skuad ini," katanya saat ditanya mengenai kemungkinan perubahan untuk laga piala tersebut. "Saya sangat menghargai para pemain yang kami miliki. Jika kami memenangkan pertandingan, skuad ini terlihat fantastis, jika tidak menang maka ada masalah atau apa pun itu. Besok kita akan melihat pemain-pemain yang belum kita lihat dan saya tidak sabar untuk menyaksikan mereka. Mereka bisa membantu kami dan mereka belum mendapat kesempatan."
- Getty Images Sport
Menemukan keseimbangan yang tepat di Anfield
Hasil imbang tanpa gol melawan Fulham terjadi setelah serangkaian penampilan berintensitas tinggi, tetapi Iraola sebelumnya menyebut "kurangnya kesegaran" sebagai alasan di balik penurunan kualitas. Saat klub menjalani jadwal padat pada musim gugur, sang manajer tengah mencari keseimbangan antara daya gedor dalam menyerang dan kerja keras bertahan yang ia yakini saat ini masih kurang.
Laga melawan Tottenham Hotspur yang akan datang akan menjadi ujian bagi kedalaman skuad dan kemampuan mereka dalam menerapkan pemicu pressing ala Iraola. Jika para penyerang bisa memenuhi seruan sang manajer untuk membantu dan mengganggu build-up lawan, hal itu akan mengurangi tekanan pada Szoboszlai dan Gravenberch, sehingga mereka bisa mengatur permainan alih-alih terus-menerus mengejarnya.
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