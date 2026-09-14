Bos Liverpool Andoni Iraola melontarkan seruan mendesak untuk 'bantuan' kepada para penyerang yang mandul setelah frustrasi melawan Fulham

Setelah penampilan yang mandek melawan Fulham, Iraola melontarkan seruan yang jelas untuk meminta "bantuan" kepada para pemain lini serangnya. Sementara sorotan tertuju pada kegagalan yang dianggap berasal dari unit lini tengah, pelatih asal Basque itu menegaskan bahwa tanggung jawab untuk merebut kembali bola dimulai dari area paling depan di lapangan.

"Kami perlu merebut kembali bola setinggi mungkin karena itu membuat sisi ofensif menjadi jauh lebih mudah," kata bos Liverpool itu dalam sebuah konferensi pers. "Kami punya situasi untuk menyerang dalam duel satu lawan satu. Ini lebih dari sekadar lini tengah. Saat kami tampil bagus secara kolektif, para gelandang terlihat jauh lebih baik dan merebut lebih banyak bola. Kami lebih membantu mereka untuk memenangkan duel. Para pemain di depan menjalankan tugas mereka dengan sangat baik, lalu para gelandang terlihat bagus."



