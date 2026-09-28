Bos Inggris Thomas Tuchel didesak mencoret Dominic Calvert-Lewin demi sensasi Championship sebagai penerus Harry Kane

Deeney mendesak Tuchel untuk mengabaikan Calvert-Lewin dan memberi Lankshear kesempatan bersama timnas Inggris. Seruan itu muncul setelah Inggris menelan kekalahan 3-2 dari Spanyol, ketika kapten Kane gagal mengeksekusi penalti krusial.

Calvert-Lewin, yang menikmati awal musim yang kuat bersama Leeds, menggantikan Kane untuk tujuh menit terakhir. Namun, pemain 29 tahun itu kesulitan memberi dampak dalam penampilan singkatnya. Deeney yakin Tuchel harus mulai merencanakan masa depan, terutama dengan Kane yang akan berusia 35 tahun pada Euro 2028. Menurutnya, para pemain muda pantas mendapat kesempatan untuk berintegrasi ke skuad senior dan belajar dari kapten saat ini.