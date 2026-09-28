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Ukraine v England - UEFA Euro 2020: Quarter-finalGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bos Inggris Thomas Tuchel didesak mencoret Dominic Calvert-Lewin demi sensasi Championship sebagai penerus Harry Kane

England
T. Tuchel
H. Kane
W. Lankshear
D. Calvert-Lewin
Premier League
Championship

Troy Deeney mendesak Thomas Tuchel untuk berhenti memilih Dominic Calvert-Lewin dan fokus pada masa depan setelah kekalahan terbaru England dari Spanyol. Mantan striker Watford itu meyakini prospek Middlesbrough, Will Lankshear, harus dipanggil untuk menjadi pelapis Harry Kane menjelang Euro 2028.

  • Deeney menuntut perubahan dari Tuchel

    Deeney mendesak Tuchel untuk mengabaikan Calvert-Lewin dan memberi Lankshear kesempatan bersama timnas Inggris. Seruan itu muncul setelah Inggris menelan kekalahan 3-2 dari Spanyol, ketika kapten Kane gagal mengeksekusi penalti krusial.

    Calvert-Lewin, yang menikmati awal musim yang kuat bersama Leeds, menggantikan Kane untuk tujuh menit terakhir. Namun, pemain 29 tahun itu kesulitan memberi dampak dalam penampilan singkatnya. Deeney yakin Tuchel harus mulai merencanakan masa depan, terutama dengan Kane yang akan berusia 35 tahun pada Euro 2028. Menurutnya, para pemain muda pantas mendapat kesempatan untuk berintegrasi ke skuad senior dan belajar dari kapten saat ini.

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    "Anda bukan jawabannya"

    Berbicara di podcast Premier League All Access milik talkSPORT, Deeney tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap penampilan singkat Calvert-Lewin di akhir laga. Mantan kapten Watford itu menegaskan bahwa memanggil pemain-pemain veteran yang lebih tua tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi tim nasional.

    "Saya sudah tahu bagaimana ini akan berjalan, saya tidak belajar apa pun," ujar Deeney. "Saya tidak belajar apa pun ketika Dominic Calvert-Lewin masuk kemarin dan membuat 57 pelanggaran dalam empat menit. Dominic Calvert-Lewin, dengan segala hormat, tampil luar biasa di Leeds. Anda bukan jawaban untuk masa depan."

  • Menatap masa depan bersama Lankshear

    Alih-alih mengandalkan Calvert-Lewin, Deeney ingin melihat striker Middlesbrough, Lankshear, dibawa masuk ke dalam skuad. Pemain 21 tahun itu sudah mencetak enam gol di Championship musim ini dan baru-baru ini juga mencetak gol pada debutnya bersama timnas Inggris U-21 melawan Kazakhstan.

    "Saya jauh lebih memilih, dan saya tidak mengatakan anak ini adalah jawabannya, tetapi Will Lankshear, mari kita bawa dia masuk," tambahnya. "Mari kita lihat apa yang Anda punya untuk jangka panjang. Mari kita lihat apakah Anda bisa belajar dari Harry Kane, apakah Anda bisa menambah kekuatan tim, karena berapa usianya, 22, 23, mencetak gol di Championship? Dan saya paham Championship bukan Premier League. Saya memahami semua itu. Tetapi setidaknya dia adalah anak yang sudah melewati semua sistem [pembinaan usia muda] itu, dan kita bisa melihat apakah Anda punya kapasitas untuk jangka panjang."

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  • England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 QualifierGetty Images Sport

    Membangun menuju era baru

    Untuk saat ini, Tuchel menghadapi dilema menjelang jeda internasional berikutnya. Ia harus memutuskan apakah akan mempertahankan pelapis tepercaya yang berpengalaman atau mengintegrasikan generasi berikutnya dari talenta lini serang.

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