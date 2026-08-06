Given menilai Howe sebagai kandidat ideal untuk mengambil alih tim nasional Inggris pada masa depan. Meski Thomas Tuchel saat ini memegang posisi tersebut, Given percaya Howe memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk memimpin negaranya, asalkan ia meluangkan waktu untuk memulihkan diri setelah hengkang dari St James' Park.

"Eddie Howe sebagai manajer Inggris berikutnya? Saya rasa dia memenuhi semua kriteria, bukan? Dia akan sangat dikaitkan dengan itu," kata Given kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru. "Jelas, Thomas Tuchel telah menandatangani kontrak baru sebelum Piala Dunia dan saya tidak berpikir posisinya diragukan, meski para penggemar Inggris mungkin punya pandangan lain pada pagi hari setelah laga melawan Argentina."

Ia menambahkan bahwa meski Howe kemungkinan punya ambisi untuk memimpin negaranya, waktu tetap menjadi satu-satunya variabel: "Apakah keinginan itu akan datang dalam 12 bulan atau lima tahun? Hanya Eddie yang tahu jawaban untuk itu."







