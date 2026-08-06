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Bos Inggris berikutnya? Eddie Howe yang 'gila kerja' dijagokan menggantikan Thomas Tuchel setelah perpisahan emosional dengan Newcastle
Given mendukung Howe untuk peran di timnas Inggris
Given menilai Howe sebagai kandidat ideal untuk mengambil alih tim nasional Inggris pada masa depan. Meski Thomas Tuchel saat ini memegang posisi tersebut, Given percaya Howe memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk memimpin negaranya, asalkan ia meluangkan waktu untuk memulihkan diri setelah hengkang dari St James' Park.
"Eddie Howe sebagai manajer Inggris berikutnya? Saya rasa dia memenuhi semua kriteria, bukan? Dia akan sangat dikaitkan dengan itu," kata Given kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru. "Jelas, Thomas Tuchel telah menandatangani kontrak baru sebelum Piala Dunia dan saya tidak berpikir posisinya diragukan, meski para penggemar Inggris mungkin punya pandangan lain pada pagi hari setelah laga melawan Argentina."
Ia menambahkan bahwa meski Howe kemungkinan punya ambisi untuk memimpin negaranya, waktu tetap menjadi satu-satunya variabel: "Apakah keinginan itu akan datang dalam 12 bulan atau lima tahun? Hanya Eddie yang tahu jawaban untuk itu."
- Getty Images Sport
Seorang "gila kerja" yang membutuhkan istirahat
Intensitas melatih klub sebesar Newcastle tampaknya telah memakan korban bagi pria 48 tahun itu. Menyusul kepergian Howe sebagai pelatih kepala Newcastle, Given menyoroti besarnya pengorbanan pribadi yang terlibat. "Dari semua yang saya dengar, sangat mungkin Eddie ingin mundur sejenak dan menjauh dari semua ini untuk memulihkan energinya, dan saya tidak akan terkejut jika dia mengambil waktu istirahat, mungkin setahun jauh dari sepak bola," tambah mantan kiper itu.
"Berbicara dengan orang-orang di sana, dia gila kerja," lanjut Given. "Dia sudah berada di sana pada pukul enam setiap pagi, pulang pada pukul delapan atau sembilan malam, tujuh hari sepekan. Dia benar-benar total. Saya yakin dia telah kehilangan banyak waktu berkualitas bersama keluarganya dan para penggemar tidak melihat sisi permainan seperti itu. Semua orang hanya berpikir dia hanyalah manajer Premier League bergaji besar lainnya dan dia mendapatkan yang terbaik dari segalanya, tetapi semua itu ada harganya."
Meninggalkan warisan abadi di Tyneside
Kepergian Howe menandai akhir dari sebuah era transformatif bagi Newcastle United, era yang membuat klub itu bangkit dari ancaman degradasi ke level kompetisi Eropa dan mengakhiri puasa gelar selama 70 tahun dengan kemenangan bersejarah di Carabao Cup. Given menegaskan bahwa dampak Howe menempatkannya sejajar dengan sosok-sosok paling legendaris dalam sejarah klub.
"Howe telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai manajer Newcastle United, benar-benar luar biasa," ujar Given. "Saat dia mengambil alih, mereka berada di peringkat ke-19 Premier League. Dia membawa mereka ke Champions League dua kali, memenangkan trofi domestik pertama mereka dalam 70 tahun, dan saya masih bisa terus menyebutkan apa saja yang telah dia capai!
"Akan ada banyak emosi di Tyneside terkait hal ini. Newcastle sudah melalui beberapa pekan yang emosional dengan wafatnya Kevin Keegan yang menyedihkan, dan saya rasa Eddie juga membangun ikatan yang mirip dengan masyarakat Newcastle, seperti yang sebelumnya dilakukan Kevin dan Bobby Robson.
"Dia benar-benar memahami kota ini dan orang-orangnya. Dia tinggal di kota ini. Saya rasa para penggemar akan sangat terpukul karena dia pergi.”
- AFP
Newcastle memasuki era baru
Saat Howe bersiap menjalani masa sabatikalnya, klub bergerak cepat untuk mengisi kekosongan itu, dengan mengonfirmasi bahwa Matthias Jaissle secara resmi telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru mereka. Juru taktik asal Jerman itu datang dari Al-Ahli dengan filosofi berintensitas tinggi, tetapi ia menghadapi tantangan besar setelah kepergian bintang-bintang kunci seperti Anthony Gordon dan Sandro Tonali dalam musim panas yang penuh gejolak besar di klub.
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