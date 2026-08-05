Menurut Sky Sports, Infantino menuntaskan rapat maraton selama tujuh jam dengan staf senior FIFA pada Rabu sebelum terlihat tersenyum bersama sekretaris jenderal Mattias Grafstrom di sebuah laga Piala Afrika Wanita di Maroko.

Pertemuan itu terjadi setelah gejolak besar menyusul rencana yang gagal untuk menjual saham komersial di Piala Dunia kepada investor swasta, yang mendorong sosok seperti Luis Figo untuk menyerukan agar ia segera mundur.

Namun, Infantino menegaskan bahwa ia bertanggung jawab secara langsung kepada 211 asosiasi anggota yang membentuk FIFA, bukan kepada para pengkritiknya yang vokal. Dengan perhitungan bahwa ia memiliki dukungan kuat dari negara-negara anggota di seluruh Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, Infantino tetap bertekad mempertahankan kekuasaan.