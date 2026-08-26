Liverpool baru-baru ini mendekati Crystal Palace terkait Sarr, setelah transfer mereka untuk Yankuba Minteh gagal terwujud. Menurut laporan dari Liverpool Echo, Sage dengan tegas menolak klaim bahwa Sarr menolak berlatih demi memaksakan kepindahan ke Merseyside atau Galatasaray. Sebaliknya, sang manajer mengungkapkan bahwa penyerang itu sedang menepi karena masalah selangkangan.

Sage mengatakan: "Ismaila Sarr cedera. Ia merasakan sakit pada selangkangannya, itulah sebabnya Anda tidak melihatnya [berlatih] bersama kami hari ini. Ia menjalani latihan individual karena benar-benar merasakan sakit pada selangkangannya. Namun kami akan mempersiapkannya, ia membutuhkan waktu."