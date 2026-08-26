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Ismaila Sarr SenegalGetty
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Bos Crystal Palace Pierre Sage membuat pengakuan sulit soal Ismaila Sarr di tengah pendekatan transfer kuat dari Liverpool

Transfers
P. Sage
I. Sarr
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

Manajer Crystal Palace Pierre Sage mengakui sulit bagi Ismaila Sarr untuk mengabaikan minat transfer yang kuat dari Liverpool. Meski ada tawaran belakangan ini dan sang penyerang absen dari latihan, sang bos berharap pemain itu tetap bertahan di Selhurst Park, sembari menegaskan bahwa cedera pangkal paha adalah alasan sebenarnya di balik absennya dia saat ini, bukan upaya untuk memaksakan kepindahan pada akhir bursa transfer musim panas.

  • Cedera Sarr bukan aksi mogok transfer

    Liverpool baru-baru ini mendekati Crystal Palace terkait Sarr, setelah transfer mereka untuk Yankuba Minteh gagal terwujud. Menurut laporan dari Liverpool Echo, Sage dengan tegas menolak klaim bahwa Sarr menolak berlatih demi memaksakan kepindahan ke Merseyside atau Galatasaray. Sebaliknya, sang manajer mengungkapkan bahwa penyerang itu sedang menepi karena masalah selangkangan.

    Sage mengatakan: "Ismaila Sarr cedera. Ia merasakan sakit pada selangkangannya, itulah sebabnya Anda tidak melihatnya [berlatih] bersama kami hari ini. Ia menjalani latihan individual karena benar-benar merasakan sakit pada selangkangannya. Namun kami akan mempersiapkannya, ia membutuhkan waktu."

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  • Pierre Sage (C)Getty Images

    Sage buka suara soal minat Liverpool

    Pemain berusia 28 tahun itu absen pada laga pembuka Crystal Palace di Premier League melawan Everton dan juga akan melewatkan bentrokan Jumat malam melawan Manchester City. Sage mengakui spekulasi besar yang mengelilingi Sarr, terutama setelah Liverpool mengajukan tawaran senilai £50 juta, tetapi ia percaya sang winger akan menghormati sisa tiga tahun dalam kontraknya.

    Sage menjelaskan: "Selalu sulit bagi seorang pemain ketika nama Anda dikaitkan dengan klub seperti Liverpool. Untuk saat ini, hal yang paling penting adalah memahami bahwa pemain tersebut tidak bisa bermain dan sedang menjalani perawatan, dan apa yang terjadi dengan potensi masa depannya benar-benar jauh dari saya."

  • Simpati terhadap hiruk-pikuk transfer

    Dengan jendela transfer yang akan segera ditutup, Sage mengungkapkan simpati kepada Sarr saat ia menghadapi riuh spekulasi yang meluas. Sang manajer mengadakan pembicaraan pribadi dengan Sarr pekan ini untuk memastikan pola pikirnya tetap positif meski terus dikaitkan dengan Liverpool dan klub Arab Saudi, Al-Hilal.

    "Saya paham bahwa bagi siapa pun, mengalami situasi seperti ini itu sulit, karena Anda jadi banyak ragu," lanjut Sage. "Tetapi untuk saat ini, dia bersama kami. Dia masih terikat kontrak. Dia cedera dan mungkin Anda bisa mengaitkan cederanya dengan situasi ini. Namun bagi saya, dia jujur dan saya tidak punya masalah dengan itu."

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    Apa langkah selanjutnya untuk Liverpool dan Sarr?

    Liverpool menghadapi persaingan ketat dengan waktu untuk meyakinkan Crystal Palace agar menjual Sarr sebelum tenggat waktu bursa transfer musim panas yang kian dekat pada Senin. Sementara Sage dengan sabar merencanakan pemulihan penuh sang penyerang di Selhurst Park, kubu Anfield itu harus segera memutuskan apakah akan mengajukan tawaran yang ditingkatkan atau beralih ke target penyerang alternatif untuk memenuhi keinginan Andoni Iraola.

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