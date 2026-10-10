Bayern Munich tengah aktif berupaya mengamankan masa depan jangka panjang Kane, dengan direktur olahraga Christoph Freund mengonfirmasi bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak tetap menunjukkan perkembangan positif meski belum ada kesepakatan yang resmi ditandatangani. Media Jerman pada awal pekan ini melaporkan bahwa striker berusia 33 tahun itu telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak hingga 2029.

Kapten Inggris itu tampil sensasional sejak pindah dari Tottenham Hotspur pada 2023. Kane telah mencetak 152 gol dalam 154 pertandingan untuk klub Bavaria tersebut, meraih Sepatu Emas Bundesliga pada setiap musim sambil membantu klub memenangi dua gelar liga dan DFB-Pokal musim lalu.

Ketajamannya yang luar biasa juga berlanjut ke jeda internasional, ketika Kane merayakan penampilan ke-125 yang menyamai rekor bersama Inggris dengan dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Czechia pada Selasa. Penampilan gemilangnya yang konsisten membuatnya berada di antara para kandidat terdepan untuk Ballon d'Or di London pada akhir bulan ini, bersama rekan setimnya di Bayern, Michael Olise.



