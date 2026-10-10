Getty Images Sport
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Bos Bayern Munich memberikan kabar terbaru soal kontrak Harry Kane saat raksasa Jerman itu bergerak untuk mengamankan masa depan kapten Inggris hingga 2029
Petinggi Bayern berikan kabar kontrak Harry Kane yang menggembirakan
Bayern Munich tengah aktif berupaya mengamankan masa depan jangka panjang Kane, dengan direktur olahraga Christoph Freund mengonfirmasi bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak tetap menunjukkan perkembangan positif meski belum ada kesepakatan yang resmi ditandatangani. Media Jerman pada awal pekan ini melaporkan bahwa striker berusia 33 tahun itu telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak hingga 2029.
Kapten Inggris itu tampil sensasional sejak pindah dari Tottenham Hotspur pada 2023. Kane telah mencetak 152 gol dalam 154 pertandingan untuk klub Bavaria tersebut, meraih Sepatu Emas Bundesliga pada setiap musim sambil membantu klub memenangi dua gelar liga dan DFB-Pokal musim lalu.
Ketajamannya yang luar biasa juga berlanjut ke jeda internasional, ketika Kane merayakan penampilan ke-125 yang menyamai rekor bersama Inggris dengan dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Czechia pada Selasa. Penampilan gemilangnya yang konsisten membuatnya berada di antara para kandidat terdepan untuk Ballon d'Or di London pada akhir bulan ini, bersama rekan setimnya di Bayern, Michael Olise.
- AFP
Freund positif soal perpanjangan kontrak Kane seiring negosiasi berlanjut
Berbicara bersama pelatih kepala Vincent Kompany dalam konferensi pers pada Jumat, Freund menegaskan bahwa meski pembicaraan bergerak ke arah yang tepat, belum ada yang resmi sampai kontrak benar-benar ditandatangani.
"Selalu ada berbagai kemungkinan selama belum ditandatangani," kata Freund. "Tidak ada perkembangan baru. Pembicaraan berjalan dengan baik. Kami sangat positif, semua orang tahu kami bertekad untuk memperpanjang kontraknya dan Harry merasa sangat nyaman di sini."
Bayern mengutamakan kesuksesan tim di atas penghargaan individu
Meski Kane dan Olise sama-sama masuk daftar nominasi Ballon d'Or, Kompany menepis pertanyaan soal penghargaan individu itu dan tetap memusatkan fokus utamanya pada gelar tim.
"Saya rasa itu sudah diputuskan, kan?" kata Kompany. "Jadi saya tidak bisa mengubah apa pun lagi terlepas dari apa yang saya katakan. Maaf, tapi Ballon d'Or ini tidak ada di pikiran saya setiap hari. Hari ini saya hanya memikirkan Augsburg. Saya berharap pemain Bayern memenangkannya. Tapi tentu saja, yang lebih penting bagi saya adalah kami memenangi gelar bersama Bayern. Saya mengenal Harry dan Michael dengan baik, mereka berpikir dengan cara yang sama. Itulah yang membedakan kami sebagai tim."
Sementara itu, di tengah spekulasi yang mengaitkan Olise dengan Real Madrid, Freund menegaskan bahwa Bayern benar-benar santai terkait masa depan winger Prancis tersebut.
"Michael berkembang luar biasa bersama kami dan saat ini merupakan salah satu pemain terbaik di dunia," ujar Freund. "Kami sangat senang dia bermain untuk kami. Dia terikat kontrak hingga 2029, jadi tidak ada tekanan. Dia merasa sangat nyaman di FC Bayern, dan kami selalu berkomunikasi dengannya. Seperti yang saya katakan, tidak ada tekanan waktu."
- Getty Images Sport
Raksasa Bavaria bersiap menghadapi Augsburg
Bayern kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik pada Sabtu saat menghadapi Augsburg, dengan Kompany berupaya menjaga momentum di liga.
Dengan para pemain kunci berkomitmen dan tampil di level elite, tujuan utama klub tetap berfokus pada upaya meraih lebih banyak trofi domestik dan Eropa.
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