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Borussia Monchengladbach pecat pelatih kepala Eugen Polanski setelah awal yang buruk di kampanye Bundesliga
Awal mimpi buruk berujung pada tersingkir yang tak terelakkan
Jajaran petinggi Monchengladbach bergerak cepat menyusul rangkaian hasil buruk yang membuat klub terguncang. Puncak kekecewaan dewan direksi adalah kekalahan memalukan 5-0 di Freiburg, hasil yang menyoroti rapuhnya lini pertahanan dan minimnya kekompakan yang menghantui tim sejak pekan pembuka. Setelah gagal meraih satu poin pun dari tiga pertandingan pertama mereka, klub merasa tidak punya pilihan selain mengakhiri kontrak sosok yang sebelumnya dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk kursi teknis.
Masa kerja Polanski pada musim ini dimulai dengan kekalahan 3-0 dari RB Leipzig, lalu disusul kekalahan kandang 4-3 yang mengecewakan dari tim promosi Elversberg. Penampilan-penampilan itu sangat kontras dengan optimisme yang menyelimuti klub pada bulan-bulan musim panas. Direktur olahraga Rouven Schroder mengungkapkan kekecewaan di dalam kubu tim dengan mengatakan: "Terlepas dari pramusim yang bagus dan tanda-tanda positif, tim belum mampu meraih hasil yang diinginkan di Bundesliga. Penampilan belakangan ini membuat keputusan diambil untuk membebastugaskan Eugen dari tugasnya dengan segera."
- Getty Images
Perpisahan emosional seorang legenda klub
Polanski merupakan sosok yang sangat lekat dengan klub ini, setelah menimba ilmu di akademi hingga menjalani debut Bundesliga untuk Gladbach pada 2005. Kepergiannya terasa sangat emosional mengingat sejarah panjangnya bersama tim tersebut, ketika ia pernah digambarkan oleh pelatih legendaris Jupp Heynckes sebagai pemain yang selalu memberikan segalanya dalam 54 penampilan kompetitifnya.
Menanggapi kepergiannya, Polanski tidak menyembunyikan kecintaannya kepada institusi yang ia bela sebagai pemain dan pelatih. Ia mengatakan: "Borussia Monchengladbach adalah dan akan selalu menjadi klub saya. Karena itu, sangat menyakitkan bahwa semuanya berakhir seperti ini. Setelah berhasil menghindari degradasi, kami membuat beberapa perubahan untuk musim ini. Kami memasang target ambisius, tetapi tidak mampu mewujudkannya. Saya sungguh menyesal soal itu. Saya benar-benar berharap Borussia bisa segera kembali ke jalur yang benar."
Perubahan internal dan perombakan staf pelatih
Pembersihan di Borussia-Park tidak hanya terbatas pada pelatih kepala. Klub mengonfirmasi bahwa asisten pelatih Tobias Trulsen juga telah dibebastugaskan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyegarkan lingkungan tim utama. Schroder segera mengakui kontribusi profesional para staf yang hengkang, dengan menambahkan: "Eugen adalah sosok Borussia sejati. Kami ingin berterima kasih kepadanya, juga kepada Tobias Trulsen, atas komitmen mereka untuk Borussia."
Dengan pencarian sosok pengganti permanen kini sedang berlangsung, klub bergerak untuk memastikan stabilitas dalam jangka pendek. Jan-Moritz Lichte ditunjuk sebagai pelatih kepala interim dan akan memimpin tim dalam sesi latihan serta pertandingan mendatang. Lichte merupakan sosok yang sudah dikenal di lingkungan kepelatihan Jerman dan akan didukung oleh Markus Gellhaus serta anggota staf kepelatihan lainnya yang tersisa.
- AFP
Menatap laga kandang krusial mendatang
Waktu pemecatan ini memberi staf pelatih interim ruang yang jelas untuk bersiap menghadapi laga krusial pekan keempat. Gladbach dijadwalkan menjamu Mainz Sabtu depan di Borussia-Park, sebuah pertandingan yang kini memiliki arti sangat besar saat klub itu mati-matian memburu poin pertama mereka musim ini. Para pendukung tuan rumah akan mengharapkan respons instan setelah melihat tim mereka kesulitan sedemikian parah pada pekan-pekan awal, khususnya rapuhnya lini belakang yang terlihat dalam kekalahan telak terbaru di tangan Freiburg.
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