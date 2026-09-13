Jajaran petinggi Monchengladbach bergerak cepat menyusul rangkaian hasil buruk yang membuat klub terguncang. Puncak kekecewaan dewan direksi adalah kekalahan memalukan 5-0 di Freiburg, hasil yang menyoroti rapuhnya lini pertahanan dan minimnya kekompakan yang menghantui tim sejak pekan pembuka. Setelah gagal meraih satu poin pun dari tiga pertandingan pertama mereka, klub merasa tidak punya pilihan selain mengakhiri kontrak sosok yang sebelumnya dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk kursi teknis.

Masa kerja Polanski pada musim ini dimulai dengan kekalahan 3-0 dari RB Leipzig, lalu disusul kekalahan kandang 4-3 yang mengecewakan dari tim promosi Elversberg. Penampilan-penampilan itu sangat kontras dengan optimisme yang menyelimuti klub pada bulan-bulan musim panas. Direktur olahraga Rouven Schroder mengungkapkan kekecewaan di dalam kubu tim dengan mengatakan: "Terlepas dari pramusim yang bagus dan tanda-tanda positif, tim belum mampu meraih hasil yang diinginkan di Bundesliga. Penampilan belakangan ini membuat keputusan diambil untuk membebastugaskan Eugen dari tugasnya dengan segera."







